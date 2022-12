Pääkohdat

Pörssien saldot ovat lähes 200 000 bitcoinia pienemmät kuin ennen FTX:ää, koska asiakkaat ovat menettäneet luottamuksensa pörsseihin

Tämä voittaa kesäkuun Celsiuksen maksukyvyttömyyden, jossa 128 000 bitcoinia vedettiin pörssistä Celsiuksen romahdusta seuraavan kuukauden aikana.

Terra romahti toukokuussa, mutta koska se oli DeFi-protokolla, luottamus keskitettyihin kokonaisuuksiin ei ollut vielä siinä vaiheessa murtunut.

Vain aika näyttää, kuinka paha FTX:n konkurssin vaikutus alalle on

Luottamus kryptovaluuttapörsseihin on kaikkien aikojen alhaisimmillaan . Ei ole vaikeaa löytää syytä miksi, sillä FTX:n romahdus on lähettänyt shokkiaaltoja alalle. Alle kuukausi sitten FTX:tä pidettiin yhtenä turvallisimmista vaihdoista.

Asiakkaat nostavat bitcoineja FTX:ltä

Numerot tukevat tätä. Me CoinJournal.netissä tarkastelimme ketjua, jossa olemme nähneet Bitcoinin valuvan ulos pörsseistä ennennäkemättömällä nopeudella FTX:n konkurssin jälkimainingeissa.

27 päivän aikana siitä, kun FTX:n tarina alkoi murtua, pörsseistä on vedetty lähes 200 000 bitcoinin nettoluku. Näyttää siltä, että tuhannet Bitcoinin haltijat karkaavatBitcoiniensa kanssa vetäytyen kylmävaraston turvaan.

”FTX oli ykköstason rojalti, kun oli kyse pörsseistä. Sen romahdus on pelottanut sijoittajia, kuten sen pitääkin. Vaihdon läpinäkyvyys on uskomattoman alhainen, ja tosiasia on, että on lähes mahdotonta tietää, mitä kulissien takana tapahtuu. Bitcoinin liikkuminen näistä pörsseistä osoittaa, että asiakkaat ymmärtävät tämän”, sanoi Max Coupland, CoinJournalin johtaja.

Valitettavasti FTX-skandaali ei ole kaukana ainoasta, joka on ravistellut kryptoa tänä vuonna. Joten miten asiakkaiden reaktiot eroavat tällä kertaa?

Celsius aiheutti samanlaisen paniikin

Kun Celsius lähetti asiakkaille sähköpostin sunnuntaina 12. kesäkuuta 2022 keskeyttäneensä nostoja alustallaan, se oli tikari kaikkien alustalla varoja omistavien sijoittajien sydämeen.

Vaikka näihin omaisuuseriin ei selvästikään ollut pääsyä, asiakkaat panikoivat pian sen, että muilla laina-alustoilla pidetyt varat voivat pian joutua uhatuksi, koska tartunta jatkoi alalla leviämistä.

Keskeinen ero tässä oli, että pörssit eivät olleet paineen alaisia. Siitä huolimatta asiakkaat olivat edelleen paniikissa, kuten alla oleva kaavio osoittaa. Pörssin saldot pienenivät 128 000 bitcoinilla seuraavan kuukauden aikana, ja yli 100 000 bitcoinia virtasi ulos viiden päivän aikana pian Celsius julistettiin maksukyvyttömäksi.

Terran syöksy oli erilainen

Kolmas järkyttävä muuttuja kryptomarkkinoihin tänä vuonna oli Terran kuoleman spiraali toukokuussa. Itse asiassa tästä kaikki alkoikin. Celsius oli seuraava ( johon minäkin jäin kiinni ) – Three Arrows Capitalin, Voyager Digitalin ja monien muiden yritysten ohella.

Erityisesti tämä tapahtui myös silloin, kun kauppayhtiö Alameda Research kärsi suuria tappioita, mikä johti siihen, että Bankman-Friedin väitettiin lähettäneen asiakkaiden talletuksia FTX:ltä parantaakseen yrityksen likviditeettiä. Joten tavallaan se kaikki johtui Terrasta.

Terra oli kuitenkin erilainen siinä mielessä, että se ei ollut keskitetty yritys ja osoittautui maksukyvyttömäksi. Tämä oli hajautettu rahoituspöytäkirja, jonka malli oli virheellinen. Asiakkaiden reaktio oli siis hyvin erilainen.

Näemme tämän tarkastelemalla Bitcoinien virtaa pörsseihin ja pörsseistä alla olevassa kaaviossa.

Huomaa, että ensimmäiset päivät osoittavat valtavan Bitcoinien virtauksen pörsseihin. Tämä oli Luna-säätiön vartijan hallussa, lähetetty vaihtoon lunastettaviksi, kun Terra epätoivoisesti vaelsi puolustaakseen tappia.

Sen jälkeen toiminta on melko normaalia, eikä pörsseille virtaavien bitcoinien välillä ole havaittavissa olevaa kuviota.

Vuoden 2022 yhteenveto

Luottamus pörssiin ei ole ollut näin alhainen vuoden 2014 Mt Goxin romahduksen jälkeen. Mutta kun tarkastellaan koko vuoden vaihtotoimintaa, on selvää, että kaksi tapausta vaikutti tähän luottamukseen enemmän kuin mikään muu: Celsius ja FTX.

Tulevaisuuden suhteen vain aika näyttää kuinka pahasti krypton maine on pitkällä aikavälillä lommoutunut.

Tutkimusmenetelmät

Data otettu ketjusta. Lompakot vastaavat tunnettuja julkisia vaihtolompakoita.