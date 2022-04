3 helpointa tapaa ostaa kryptoa

Kryptovaluutat tarjoavat erinomaisen tavan ansaita rahaa ja kasvattaa tuottoa. Esimerkiksi Bitcoinin hinta on noussut alle 5 dollarista vuonna 2009 yli 40 000 dollariin tänään. Samoin Ethereum on hypännyt alle 10 dollarista yli 3 000 dollariin.

Kaiken kaikkiaan kryptovaluutat ovat siirtyneet tyhjästä omaisuusluokkaan, jonka arvo on yli 2 biljoonaa dollaria. Tässä artikkelissa tarkastelemme helpointa tapaa ostaa kryptovaluuttoja.

Digitaalisten lompakoiden käyttö

Verkkolompakot ovat suosittuja rahoitustuotteita, joiden avulla ihmiset voivat säästää, lähettää ja vastaanottaa käteistä läheisiltä tai liikekumppaneilta. Nämä lompakot ovat suosittuja niiden helppokäyttöisyyden ja sen vuoksi, että niissä on enimmäkseen alhaiset maksut.

Digitaalisten lompakoiden määrä on ollut vahvassa nousutrendissä fintech-vallankumouksen jatkuessa. Osa suosituimmista lompakoista ovat muun muassa PayPal, Cash App, Skrill, Neteller, Revolut ja Venmo.

Osana strategioitaan, monet verkkolompakot ovat nyt mahdollistaneet kryptovaluuttojen ostamisen ekosysteemiensä sisällä. Tavoitteena on yksinkertaistaa ihmisten rahoituspalvelujen saatavuutta ja samalla ansaita rahaa.

Itse asiassa kryptovaluutoista on tullut keskeisiä Cash Appin liiketoiminnalle. Esimerkiksi Cash App tuotti yli 2 miljardia dollaria tuloja kryptovaluutoista vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Nämä lompakot tarjoavat yhden helpoimmista tavoista ostaa kryptovaluuttoja . Esimerkiksi vuonna 2021 PayPal esitteli alustallaan tavan ostaa, säästää ja lähettää tietty määrä kryptovaluuttoja. Nykyään amerikkalaiset ja britit voivat helposti ostaa alustalla Bitcoinia, Bitcoin Cashia, Ethereumia ja muita kolikoita suoraan PayPalin ja Venmon avulla.

Bitcoinin ostaminen PayPalilla on helppoa. Ensinnäkin sinulla on oltava PayPal-tili. Toiseksi, valitse kryptovaluutta, jonka haluat ostaa, ja summa, jonka haluat käyttää. Toiseksi sinun tulee suorittaa kauppa. PayPal vähentää sitten tililtäsi saamasi käteisvarat. Vaihtoehtoisesti se tekee ostoksen suoraan linkitetyllä pankkitililläsi.

Prosessi on samanlainen kuin muissa verkkolompakoissa, kuten Cash Appissa. Sinun tarvitsee vain valita ostettava kolikko ja sitten suorittaa kauppa.

Näiden sovellusten käyttämisessä kryptovaluuttojen ostamiseen on useita etuja. Ensinnäkin prosessi on helppo ja kestää muutaman sekunnin. Toiseksi useimmat sovellukset eivät veloita maksua kaupan toteuttamisesta. Lopulta ne ovat turvallisia vaihtoehtoja. Ainoa haittapuoli on, että näissä sovelluksissa ei ole suurta valikoimaa kolikoita.

Kryptovaluuttapörssien käyttö

Toinen helpoin tapa ostaa kryptovaluuttoja on keskitetyn pörssin kautta. Pörssi on yritys, joka tarjoaa erilaisia kryptovaluuttoja ihmisille kaupankäynnin kohteeksi. Useimmissa tapauksissa pörssit tarjoavat verkkosivuston ja mobiilisovelluksia, joiden avulla ihmiset voivat ostaa kolikoita. He tarjoavat myös muita työkaluja, jotka auttavat heitä tekemään parempia ja tietoisempia valintoja.

Kryptovaluuttapörssit toimivat suhteellisen samalla tavalla. Ne tarjoavat markkinapaikan, jonne voi mennä ostamaan kolikoita. Kun olet ostanut kolikon, voit tallentaa ne helposti verkkolompakkoonsa. Tarvittaessa henkilö voi muuttaa kolikot käteiseksi ja nostaa rahaa verkkolompakkoon tai pankkitilille.

Lisäksi ihmisten on mahdollista siirtää kryptovaluuttansa pörssistä kylmälompakkoonsa muutamassa vaiheessa.

Kryptovaihtoteollisuus on suurentunut merkittävästi. CoinMarketCap seuraa 511 pörssiä ympäri maailmaa. Yhteensä nämä pörssit auttavat siirtämään kryptovaluuttoja yli 100 miljardin dollarin arvosta päivittäin. Suurimpia pörssejä volyymin suhteen ovat Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Gate ja Crypto.com.

Kryptovaluuttojen ostaminen on helppoa pörssin kautta. Ensinnäkin sinun on löydettävä uskottava vaihto, joka takaa varojen turvallisuuden. Useimmissa tapauksissa suosittelemme keskittymään suosittuihin pörsseihin, kuten Binanceen ja Coinbaseen, pienempien tuntemattomien pörssejen sijaan. Voit lukea eToro- , CEX- ja Binance-arvostelumme .

Toiseksi sinun tulee luoda tili antamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Tämän jälkeen monet pörssit pyrkivät lain noudattamiseksi vahvistamaan tilisi vahvistamalla sijaintisi.

Seuraavassa vaiheessa sinun on valittava käteistalletusvaihtoehto. Monet yritykset sallivat sinun tallettaa kätesi käyttämällä useita vaihtoehtoja, kuten PayPal, luotto- ja pankkikortti , Neteller ja pankkisiirto. Voit nyt ostaa kolikoitasi talletusprosessin suorittamisen jälkeen. Pankkisiirrot vievät kauemmin, kun taas korttitapahtumat ovat välittömiä.

Pörssien, kuten Coinbase, Binance ja eToro, käyttöä suositellaan, koska ne ovat turvallisia ja tarjoavat enemmän kolikoita. Ne tarjoavat myös enemmän ratkaisuja, kuten panostaminen, vipurahakauppa ja jatkuva futuurikauppa.

P2P-vertaisvaihdon käyttäminen

Toinen helppo tapa ostaa kryptovaluuttoja on käyttää vertaisvaihtoalustaa. Nämä ovat yrityksiä, jotka tarjoavat alustan, jossa ihmiset voivat ostaa ja myydä kryptovaluuttoja keskenään helpommin. P2P-vaihto tarjoaa alustan, joka varmistaa turvallisuuden.

Ne toimivat helpommalla tavalla. Kun olet luonut ja vahvistanut tilisi, valitset, haluatko ostaa vai myydä kolikon. Ostaessasi näet lukuisia ihmisiä, jotka myyvät kolikoita ja niiden hintoja. Valitse haluamasi ja suorita sitten maksu suoraan heille. Kun he ovat vastaanottaneet rahansa, Escrowiin talletetut kolikot siirretään sinulle.

P2P-vaihdon käyttämiseen on useita syitä. Ensinnäkin niitä on helppo käyttää. Toiseksi, voit käyttää arbitraasia ostamalla kolikon halvalla ja myymällä sen sitten välittömästi korkeampaan hintaan. Kolmanneksi voit käyttää haluamaasi vaihtoehtoa tapahtuman suorittamiseen. Esimerkkejä P2P-maksualustoista ovat Paxful, Local Bitcoins ja Binance P2P