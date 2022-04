3 kolikkoa, jotka kannattaa lisätä tarkkailulistallesi heti

Kryptoteollisuus on täynnä uusia ja jännittäviä projekteja. Jotkut ovat yleensä uusia, toiset vanhoja, mutta ne kaikki antavat sinulle mahdollisuuden ansaita rahaa oikealla ajoituksella. Tästä syystä ajatus aktiivisesta krypto-omaisuuden tarkkailuluettelosta on tärkeä. Seuraavassa luettelo vinkeistä, jotka voivat auttaa sinua rakentamaan parhaan listan:

Keskity niihin kolikoihin, jotka kuhisevat sosiaalisessa mediassa

Uudet projektit, joissa on tähdellä varustettu sijoittajaluettelo, ovat myös täydellisiä

Varmista, että kolikoilla on tuleva suuri kehitys

Joten, jos et ole vieläkään varma, mitkä kryptovarat kannattaa laittaa tarkkailulistallesi juuri nyt, meillä on luettelo kolmesta prokjektista, joiden pitäisi tarjota loistava aloitus.

0x (ZRX)

0x (ZRX) on Ethereum-pohjainen protokolla, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa ERC20-tokeneita useiden eri lohkoketjujen välillä. Se tekee tämän täysin hajautetusti, pitäen palkkiot alhaisina ja transaktionopeudet korkeina.

Tietolähde: Tradingview

Noin 870 miljoonan dollarin markkina-arvollaan, se on yksi kryptoteollisuuden suurimmista hajautetuista pörsseistä. Ox tutkii uusia tapoja lisätä likviditeettiä. Suunnitelmissa on myös auttaa alustaa hyödyntämään täysimääräisesti Ethereum 2.0 -muutosta.

Casper (CSPR)

Vuonna 2021 lanseerattu Casper (CSPR) on todiste lohkoketjusta, joka yrittää edistää lohkoketjuteknologian laajamittaista käyttöönottoa kaikkialla maailmassa. Token on yksi lupaavimmista blockchain-infrastruktuuri-projekteista. Itse asiassa Casperia on usein verrattu Solanaan, ja se voi kasvaa valtavaksi tulevina kuukausina.

Cronos (CRO)