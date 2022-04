Metaversumi nähdään ihmisen vuorovaikutuksen seuraavana rajana. Metaversumi toimii kuitenkin yhdessä virtuaalitodellisuuden kanssa. Sellaisenaan useimmat hankkeet yrittävät yhdistää nämä molemmat näkökohdat. Tästä syystä metaversumi ja virtuaalitodellisuus räjähtävät:

Instituutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien suuret teknologiayritykset, ovat kiinnostuneita alasta

Metaversumien ja virtuaalisen vuorovaikutuksen aika on vihdoin koittanut

Tukitekniikoita löytyy, jotka tekevät tästä totta

Joten, jos yrität löytää luovia kryptoprojekteja, jotka vapauttavat metaversumit ja virtuaalitodellisuuden, seuraavassa muutamia:

Solana (SOL)

Solana (SOL) on enemmän lohkoketjuinfrastruktuuri kuin tietty metaversumi tai virtuaalitodellisuusprojekti. Mutta infrastruktuuri on ratkaisevan tärkeä virtuaalitodellisuuden kasvussa, eikä ole parempaa vaihtoehtoa kuin Solana.

Tietolähde: Tradingview

Itse asiassa viime kuukausina ketju on houkutellut valtavan määrän peli- ja virtuaalitodellisuusprojekteja. Solana on kuuluisa korkeasta skaalautumisestaan, nopeudestaan ja alhaisista kaasumaksuistaan. Siksi se on houkuttelevampi vaihtoehto virtuaalitodellisuuden markkinaraon kehittäjille.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) haluaa tuoda musiikkia ja live-esityksiä metaversumiin. Projekti on itse asiassa investoinut voimakkaasti omiin VR-laseihinsa tarjotakseen käyttäjille parhaan mahdollisen kokemuksen.

Toistaiseksi CEEK-universumi on rakennettu konserttisaleihin ja muihin virtuaalisiin esityspaikkoihin. Projektia tukevat myös eräät maailman suurimmista musiikin supertähdistä, mukaan lukien Lady Gaga ja muut.

JEDSTAR (KRED)

JEDSTAR (KRED) on suunniteltu yhdistämään hajautettu rahoitus ja GameFi. Projekti rakentaa parhaillaan virtuaalitodellisuus-universumia, ja se on täysin integroitu myös NFT-markkinapaikkaan.

JEDSTAR tarjoaa myös pelaajille, kehittäjille ja taiteilijoille työkalut, joita he tarvitsevat sisällön luomiseen metaversumiin. Projekti on suhteellisen uusi, joten sen pitäisi olla hyvä alku.