Cardano (ADA) on yksi suosituimmista Ethereumin korvaajista maailmassa. Se on vuosien varrella houkutellut paljon uusia ja innovatiivisia hankkeita. Onkin useita syitä, miksi Cardano-projektit ovat melko suosittuja. Tässä syy:

Cardano tarjoaa paremman skaalautuvuuden Ethereumiin verrattuna

Ketju käsittää myös monipuolisen DAPP-ekosysteemin

Cardano tunnetaan alhaisista maksuista, nopeammista nopeuksista ja kestävyydestään

Joten, jos aiot sijoittaa lupaaviin Cardanoon rakennettuihin projekteihin, alla olevien kolmen parhaan vaihtoehdon pitäisi olla juuri sopivia.

Ardana (DANA)

Ardana (DANA) on vakaa kolikko, jonka taustalla on joukko omaisuutta. Se toimii myös hajautettujen pörssien likviditeetin tarjoajana. DANA on tyypillisesti ylivakuutettu Cardano-ketjun alkuperäisillä varoilla.

Tämä tekee stablecoin-kaupankäynnistä ekosysteemissä tehokasta ja halvempaa. Toiveena on tehdä Ardanasta lopullinen MakerDAO Cardano-alustalle. Toistaiseksi kolikon markkina-arvo on noin 30 miljoonaa dollaria. Mahdollisuus lisätä arvoa on siis erittäin korkea.

Drunken Dragon Games (FT)

Drunken Dragon Games on uudempi peliprojekti. Se on yksi lupaavimmista GameFi-resursseista Cardanossa. Kuten edellä mainittiin, Cardano on omaksunut ekosysteeminsä täyden monimuotoisuuden. Sellaisenaan ketju mahdollistaa kaikenlaisia sovelluksia, mukaan lukien blockchain-pelaamisen. Drunken Dragon lisää myös NFT-elementin tarjontaansa. Vaikka hanke ei ole tällä hetkellä suuri, sillä on kaikki mahdollisuudet suureen menestykseen.

Revuto (REVU)