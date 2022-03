Rahoituksen ja pääoman saanti on yksi tärkeimmistä asioista henkilökohtaisen talouskasvun kannalta. Keskitetty rahoitusjärjestelmä on kuitenkin vaikeuttanut tämän itsenäisyyden saavuttamista. Siksi DeFi astuu mukaan tarjoamaan lainapalveluita. Tästä syystä tämä ajatus kuumenee:

DeFi on täysin hajautettu, joten ihmiset voivat käyttää sitä kaikkialla maailmassa

DeFi mahdollistaa myös vertaislainapalvelut

On olemassa uusia työkaluja, joiden avulla lainanantajat voivat hallita riskejä tehokkaasti

Joten, jos olet vakuuttunut siitä, että luotonanto on DeFin tulevaisuus, sinun kannattaa tarkastella seuraavaa kolmea uskomatonta projektia. Tässä ne ovat:

Goldfinch (GFI)

GoldFinch (GFI) yrittää mullistaa tapaa, jolla kryptovakuudellisia lainoja tarjotaan DeFi-protokollien kautta. Hanke on käytännössä vakuusvaatimuksista luopumista. Tämä on suunniteltu poistamaan esteet, jotka ovat niin pitkään vaikeuttaneet keskimääräisen ihmisen kryptolainojen saamista.

Tietolähde: Tradingview

GoldFinchin tukena ovat suuret riskipääomayritykset, ja se on kasvanut valtavasti. Hieman alle vuodessa myönnettyjen aktiivisten lainojen määrä kasvoi 250 000 dollarista lähes 36 miljoonaan dollariin. Yli 200 000 ihmistä 18 eri maassa hyötyy jo tästä.

Celsius (CEL)

Celsius (CEL) on all-inclusive-lohkoketju, jossa on useita DeFi-ominaisuuksia. Vaikka alusta on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan DAPP-sovellusten luominen ja käyttöönotto, se on kyennyt houkuttelemaan myös lainausprotokollia. Käyttäjät voivat saada vakuudellisia lainoja, joiden korko on jopa 1 %. Tämä Celsius-ekosysteemin puoli on laajentunut melko paljon.

Maker DAO (DAO)