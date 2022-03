Vuoden alku ei ole ollut menestynein kryptomarkkinoiden suhteen. Itse asiassa vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes on ollut julma useimmille omaisuuserille. Siitä huolimatta on mahdollisuus, että vuoden toinen neljännes saattaa tuoda muutoksen mukanaan. Tässä muutamia kohokohtia:

Sijoittajat arvioivat makrotaloudelliset ja geopoliittiset paineet tulevina viikkoina.

Korkeasta volatiliteetista huolimatta, yleisen trendin vuodelle 2022 ennustetaan olevan positiivinen.

Jotkut hankkeet ovat edelleen erittäin aliarvostettuja viimeaikaisen laman vuoksi.

Sijoittajille, jotka haluavat hyötyä kryptomarkkinoiden mahdollisesta Q2-rallista, seuraavassa on kolme parasta omaisuutta, joita kannattaa harkita:

Internet Computer (ICP)

Internet Computer (ICP) on osoittanut helmikuussa elonmerkkejä, ja palannut laskutrendiinsä. Itse asiassa kolikko on menettänyt arvoaan vuoden 2021 lopusta lähtien.

Tietolähde: Tradingview

Vaikka emme odota, että pitkän aikavälin suuntaus kääntyisi nousuun lähiaikoina, vuoden toinen neljännes voi osoittautua hyvin ratkaisevaksi. ICP:n kurssi on nyt 16,18 dollaria. Se on viikon aikana laskenut 7 %. Tämä on täydellinen tilaisuus tarttua siihen.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) on lupaava lohkoketjuprojekti, ja vaikka se on ollut olemassa jo jonkin aikaa, se tarjoaa silti joukon uskomattomia tulevaisuuden mahdollisuuksia. KDA:n markkina-arvo on tällä hetkellä 1,1 miljardia dollaria ja arvo noin 6,5 dollaria. Token on liikkunut sivusuunnassa suurimmaksi osaksi tätä kuuta, mutta on edelleen erittäin alhainen vuoden 2021 huippuihin verrattuna. Se voi elpyä jyrkästi vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Oasis Network (ROSE)