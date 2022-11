Yksi suurimmista esteistä kryptovaluuttamarkkinoille pääsylle on epäilemättä sen ymmärtäminen.

Blockchain-teknologiaa on vaikeaa ymmärtää. Se on ollut olemassa vasta vuodesta 2009, joten ajoittain voi myös olla vaikeaa löytää hyviä resursseja mistä siitä voisi oppia. Sen lisäksi toistuvat romahdukset – viimeisimpänä FTX:n romahdus – ovat saaneet ihmiset luopumaan sen tutkimisesta.

Koulutus on ensiarvoisen tärkeää. Tämä on suurin yksittäinen asia, jonka huomasin vieraillessani El Salvadorissa tänä kesänä, jossa Bitcoin on laillinen maksuväline. Monilla ihmisillä, joiden kanssa siitä puhuin, oli vaikeuksia ymmärtää sitä.

Wallmartin kassalla minulle kerrottiin, etten voinut maksaa Bitcoinilla, koska minulla ei ollut valtion omistamaa Chivo-lompakkoa. Tämä on selvästikin virheellistä, sillä Bitcoinin salamaverkko ei ole syrjivä – tarvitset vain QR-koodin ja Bitcoin lähtee liikkeelle. Kyseessä on hajautettu verkko, joten ei ole mahdollista, että tietyt lompakot eivät voisi lähettää muille lompakoille.

Eräs baarimikko kertoi myös yrittäneensä perehtyä siihen, mutta luovuttaneensa viikon jälkeen, koska hänellä ”ei ollut tietokoneaivoja”.

El Salvadorin ulkopuolella tilanne ei ole erilainen. Kirjoitin hiljattain siitä, että 48 prosenttia briteistä ei tiedä kryptosta juuri mitään. Sama koskee kaikkia maailman maita. Mutta koska olen juuri muuttanut Lontooseen, keskitytään nyt toistaiseksi britteihin.

Väärinkäsitysten top-lista

Tarkasteltaessa VoucherCodes.co.uk:n tekemää tutkimusta, esittivät he alla olevat suurimmat väärinkäsitykset Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olen koonnut niistä taulukon:

Luulen, että kaavio kertoo kaiken.

Vaikka kaksi ensimmäistä ovat hyvin ymmärrettäviä, muut osoittavat, että suuri osa briteistä ei vieläkään ymmärrä kryptoa. Se on täysin okei. Itse asiassa se on hyvä asia – se osoittaa, kuinka paljon ala voisi vielä kasvaa.

Ensimmäinen askel omaksumiseen on kuitenkin koulutus. Luulen, että juuri tässä El Salvadorissa tehtiin virheitä. Bitcoinin julistaminen lailliseksi maksuvälineeksi spontaanisti – Miamissa pidetyssä Bitcoin-konferenssissa – ilman ennakkovaroitusta tai keskustelua ihmisten kanssa ei ole oikea tapa toimia.

Iso-Britannia ei tietenkään tule ilmoittamaan Bitcoinista laillisena maksuvälineenä lähiaikoina (vaikka punnan viimeaikaisen kurssin perusteella ei kannata sulkea mitään pois!).

Esteet ovat kuitenkin edelleen olemassa. Ja 2 %:lle tiedoksi: ei, Elon Musk ei keksinyt kryptovaluuttaa. Ellei häntä sitten pidetä Satoshi Nakamotona? Sitä ei kai voi sulkea pois.

