Pääkohdat

Kryptopörsseihin kohdistuneet häiriöt olivat lisääntyneet 252 % vuonna 2019 ja 17 % vuonna 2020

42 % häiriöistä tapahtui ilman kuluttajille annettua selitystä, kun taas 9 % johtui huijauksista

Vain 22 % epäonnistuneista vaihdoista johtui liiketoiminnallisista syistä

Markkinoiden järkkyessä suurten myllerrysten keskellä voi kuitenkin olla, että tulevaisuudessa useampi pörssi epäonnistuu liiketoiminnallisista syistä

Epäonnistuneiden kryptopörssien määrään on ajateltu laskevan tänä vuonna 55 prosenttia

Kryptovaluuttamarkkinat ovat tänä vuonna tähän mennessä olleet myrskyisillä vesillä. Markkinat ovat pudonneet jyrkästi, kun Fed on maininnut inflaatiohuolestaan, geopoliittinen ilmapiiri on heikennyt ja sijoittajat pakenevat turvasatamana pidetystä käteisestä.

Joskus projektit epäonnistuvat kokonaan. Tämä on perustamisen luonne missä tahansa liiketoiminnassa, mutta se on erityisen totta alalla, joka on niin riskialtis ja niin uusi kuin kryptovaluutta. Keskittyessäni juuri niihin pörsseihin, olin utelias näkemään kuinka monta kryptovaluuttapörssiä on tähän mennessä mennyt alas ja miksi.

Epäonnistuneiden pörssien määrät

Kun 23 pörssiä meni konkurssiin vuonna 2018, määrä kasvoi räjähdysmäisesti 252 prosenttia vuonna 2019 ja vielä 17 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2021 luku pysyi samalla tasolla, mutta tänä vuonna tilanne on vihdoin parantunut. Epäonnistumisten määrä vähenee 55 prosenttia, jos loppuvuosi seuraa ensimmäistä puolivuotiskautta.

Mutta odota kunnes näet syyt, miksi ne menivät konkurssiin…

Epäonnistuneet pörssit

Syyt ovat kuitenkin kiehtovampia. Hämmästyttävää kyllä, 42 % epäonnistuneista vaihdoista yksinkertaisesti katosi jälkiä jättämättä. Tämä tarkoittaa 134 vaihtoa, mikä korostaa kuinka läpinäkymätön kryptovaluuttateollisuus voi olla. Yksi tunnetuimmista näistä katoavista teoista oli esimerkiksi singaporelainen pörssi CoinBene. Viime marraskuussa käyttäjät saivat yllättäen ilmoituksen:

”CoinBenen maailmanlaajuisen palvelimen ylläpidon vuoksi on ongelma, jonka vuoksi ei voi kirjautua sisään www.coinbene.com -sivulle. Olemme hyvin pahoillamme tästä”.

Se osoittaa, miten äkkiä nämä kokonaisuudet voivat mennä pieleen ja miten paljon sääntely on jäljessä. (Entinen) pörssi päätyi myös SEC:lle laadittuun raporttiin pörsseistä ja väärennetyistä volyymeista.

Jäljettömäksi katoamisen lisäksi 9 % epäonnistuneista vaihdoista oli suoria huijauksia – viimeisin niistä oli Crex24 tämän vuoden helmikuussa, jolloin yhtäkkiä ilmestyi viestejä lompakoiden tokeneiden ja likviditeetin tyhjentämisestä.

Lisäksi 5 % pörssistä hakkeroitiin, kun taas vain 22 % epäonnistui oikeutetuista liiketoimintasyistä, kun taas 8 % sulki ovensa sääntelyn seurauksena.

Vaikka yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, että keskitettyjen pörssien pitkäikäisyys paranee, mikä on odotettavissa alan kypsyessä, luvut osoittavat, että tämä on välttämätöntä. Jos kryptovaluutta halutaan ottaa vakavasti ja vakiinnuttaa asemansa, sen on jatkettava imagonsa puhdistamista ja jätettävä alla olevan kaltaiset tuhoisat tilastot taakseen.

Mitä jatkossa?

Vaikka kryptovaluutta on ennenkin kestänyt laskusuhdanteita, ympäristö on nyt erilainen. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun karhumarkkinat ovat syntyneet samalla, kun myös laajemmilla markkinoilla on meneillään karhumarkkinat, sillä makrotaloudellinen ilmapiiri on yhtä huono kuin suuren finanssikriisin jälkeen, joka tapahtui samana vuonna, kun Satoshi Nakamoto julkaisi Bitcoinin whitepaper -julkaisun.

Nykyisessä toimintaympäristössä odotan siksi, että edellä mainittu 22 prosentin osuus liiketoiminnallisista syistä epäonnistuneista vaihdoista kasvaa, mikä olisi luonnollista talouden hidastumisen aikana. Tämä vaikeuttaisi myös epäonnistumisten ennustettua 55 prosentin laskua tänä vuonna.

Mitä tulee yksinkertaisesti ilmaan katoaviin pörsseihin, voitaisiin odottaa, että tämä määrä pienenee – sääntely on vielä kaukana jäljessä, mutta se on ainakin edistynyt ja sen pitäisi vaikeuttaa pörssien katoamista jäljettömiin.

Sama logiikka pätee myös huijauksiin, ja on erityisen mielenkiintoista nähdä, kuinka monta pörssiä suljetaan sääntelyn vuoksi tulevaisuudessa. Sääntelyn pitäisi kannustaa innovaatioita, ei tukahduttaa niitä, joten on toivottavaa, että jos pörssejä suljetaan lakimuutosten vuoksi, siihen on hyvä syy.

Kuten kaikessa kryptoalalla, on kuitenkin vaikea ennustaa varmuudella, jos tämä myllerrys muuttuu pitkittyneeksi makrotason karhumarkkinaksi – ennakkotapauksia ei ole.

