Aiemmin kryptovaluuttojen pörssijätti, FTX, kohtaakin nyt epävarman tulevaisuuden nykyisen likviditeettikriisin ja taloudellisen epävakauden seurauksena. Tilanne kärjistyi sen jälkeen, kun Binance vetäytyi ei-sitovasta sopimuksesta ostaakseen FTX:n.

Kehitykseen perehtyneiden lähteiden mukaan Binance vetäytyy aikeestaan ottaa FTX:n haltuunsa käytyään läpi talouskirjat.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022