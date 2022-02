5 parasta kryptovaluuttaa, joita seurata vuonna 2022

Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun vuosi alkoi. Tammikuussa kryptoala koski rankan laskun johtuen Yhdysvaltojen näkemyksestä kryptovaluutoista. Sen ei kuitenkaan pitäisi estää sinua seuraamasta kryptovaluuttoja. Näitä ovat muun muassa:

1. Cardano (ADA)

Cardano on ensimmäinen avoimen lähdekoodin alusta, joka käyttää Ouroborosta – uutta proof-of-stake -konsensusalgoritmia. Se on joustava, skaalautuva, turvallinen ja energiatehokas lohkoketju. Vertaisarviointimekanismin käytön ansiosta, se on yksi vakaimmista älykkäiden sopimusten alustoista, jolla on tähän mennessä yli 1 200 älykästä sopimusskriptiä. Sen skaalautuvuutta on tarkoitus parantaa käynnistämällä Hydra-protokolla.

Cardanon ekosysteemiin julkaistiin hajautettu sovellus, SundaeSwap. ADA on lohkoketjun alkuperäinen token, ja sitä on tällä hetkellä liikkeellä yli 32 miljardia. Asiantuntijat uskovat, että ADA on tällä hetkellä hyvin aliarvostettu. Se maksaa tällä hetkellä 1,20 dollaria ja sen markkina-arvo 38,4 miljardia dollaria.

2. Aave (AAVE)

Aave on yksi nousevista hajautetun rahoituksen (DeFi) alustoista, jotka tukevat lainausta kryptoalalla. Rahoituspalvelut tarjotaan ilman välikäsiä, alhaisilla palkkioilla ja korkeilla koroilla, mikä lisää turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Se julkaistiin Ethereum-lohkoketjussa ja mahdollistaa lainapoolien luomisen. Tämän lisäksi se tukee Aave-selvitystä, Aave-pelaamista ja Aave pay -palvelua.

Aave ilmoitti äskettäin hajautetun sosiaalisen median alustan, Lensin, julkaisemisesta Polygonissa. Nykyään sen alkuperäisen tokenin, AAVEn, arvo on 189,09 dollaria, ja sitä voidaan panostaa tai käyttää hallintoon osallistumisessa. Sitä on saatavilla enintään 16 miljoonaa kappaletta, ja tällä hetkellä liikkeessä on 13,5 miljoonaa. Se saavutti 661,67 dollarin, kaikkien aikojen korkeimman, arvon toukokuussa 2021.

3. Ripple (XRP)

Ripple on avoimen lähdekoodin alusta, joka tukee maksuja ja rahalähetyksiä pankkien ja välittäjien välillä. Se tukee minkä tahansa valuutan liiketoimia, alhaisin kustannuksin ja suurella nopeudella. Vaikka sillä on parhaillaan käynnissä oikeusjuttu Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) kanssa, asiantuntijat uskovat, että tapauksen voittaminen tukisi sen hyväksyntää edelleen sekä ja hinnan kehitystä.

XRP-tokenia käytetään tarjoamaan likviditeettiä alustalla tapahtuville tapahtumille, ja sillä voidaan käydä kauppaa muilla alustoilla. Sen arvo on tänään 0,89 dollaria ja se on noussut yli 22 % verran viime päivinä. Se on tällä hetkellä sijalla 6., ja sen markkina-arvo on 38,7 miljardia dollaria. Tällä hetkellä 47,8 miljardia 100 miljardin enimmäistarjonnasta on liikkeessä.

4. The Sandbox (SAND)

Sandbox on Ethereum-lohkoketjuun luotu metaversumi, joka tukee omaisuuserien ja pelikokemusten luomista ja kaupallistamista. Se toimii hajautetun autonomisen organisaation (DAO) avulla. Lisäksi sillä on kaksi non-fungible tokenia (LAND ja ASSET). Se toimii yhteistyössä Snoop Doggin, UniX Gamingin, Warner Music Groupin ja Ubisoftin kanssa.

SAND on metaversumin alkuperäinen token. Tarjontaa on enintään 3 miljardia, ja 1 miljardi on tällä hetkellä liikkeellä. Se saavutti 8,40 dollarin, kaikkien aikojen korkeimman, arvon joulukuussa 2021, mutta sen kauppa on tällä hetkellä 4,77 dollaria. Sen markkina-arvo on 4,9 miljardia dollaria.

5. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu on kopio Shiba Inusta, joka perustuu Elon Muskin Shiba Inu -koiraan. Se luotiin Ethereum-lohkoketjuun. Se aikoo olla enemmän kuin vain meemikolikko. Sillä on käytössään apuohjelmia, sisältäen Valhalla-nimisen play-to-earn -pelin, kauppatavara- ja NFT-markkinapaikan (FlokiPlace) sekä sisältökoulutusalustan (Floki-yliopisto).

FLOKI on sen alkuperäinen token ekosysteeminsä sovellusten käyttöön. Se on laskenut 83,4 % verran kaikista korkeimmasta arvostaan (0,0003365 dollaria) marraskuussa 2021, ja sen arvo on tällä hetkellä 0,00005569 dollaria. Sen uskotaan olevan seuraava iso nimi meemikolikoiden joukossa.

Kryptovaluuttasijoittaminen on erittäin riskialtista, joten älä sukella ennen kuin olet tehnyt kunnollista esitutkimusta. Toimi myös viisaasti ja sijoita vain sen minkä olet myös valmis menettämään.