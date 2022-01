Lohkoketjut tunnettiin aiemmin ainoastaan kryptovaluutoista ja ehkä dAppseista. Tätä kuitenkin muutettiin vuoden 2017 tienoilla mahdollisuudella luoda digitaalista omaisuutta. Nämä varat nimettiin non-fungible tokeneiksi. Toisin kuin tuon ajan rahakkeet, ne eivät ole samanarvoisia.

Kokoelman yksikkö voi olla kalliimpi kuin toinen yksikkö kokoelmassa. Pohjimmiltaan et voi siis vaihtaa toista toiseen; ne ovat ainutlaatuisia. NFT-rahakkeiden luomisen mahdollisti Ethereum-lohkoketjun ERC-721-standardi. Lisäksi nämä ovat johtaneet siihen, että muut lohkoketjut, kuten Solana, Algorand, Cardano ja vastaavat, ovat liittyneet joukkoon.

NFT-rahakkeilla ei alun perin ollut arvoa, mutta median suuren huomion ansiosta niistä tuli arvokkaita. Vaikka jotkut pitävät niitä edelleen huuhaana, osa on kuitenkin jo asettunut niiden luojien ja keräilijöiden asemaan. NFT:t vaihtelevat digitaalisista taideteoksista verkkotunnusten nimiin, pelin sisäisiin esineisiin, esseisiin ja digitaalisiin keräilyesineisiin. Digitaaliset taideteokset ovat tällä hetkellä tutkituimpia.

NFT:t ostetaan erikoistuneilta markkinapaikoilta ETH-, SOL- tai muilla tokeneilla, toisin kuin kryptovaluutat. Tällaisia alustoja ovat muun muassa OpenSea, SuperRare, Rarible, Larva Labs, NBA Top Shot Marketplace, Axie Marketplace ja vastaavat. Vaikka niiden säilyttäminen ohjelmistolompakoissa ei ole huono asia, on turvallisempaa käyttää laitteistolompakoita.

Nyt kun olemme käyneet perusasiat läpi, harkitse seuraavaa viittä parasta NFT-tokenia. Niihin kannattaa sijoittaa ennen kuin tämä vuosi on jo kunnolla vauhdissa.

1. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Tämä NFT-kokoelma sisältää 10 000 Bored Apes -yksikköä. Yuga Labs loi ne Ethereum-lohkoketjussa, ja niitä isännöi IPFS. Huhtikuussa 2021 sen lanseerauksen aikana, Bored Ape maksoi 0,08 Etheriä. Vaikka tämä saattaa silti olla totta BAYC:n virallisen verkkosivuston mukaan, sen pohjahinta on tällä hetkellä 86 Etheriä.

Jokaisella Bored Apella on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka ovat varustettu yli 150 mahdollisen ominaisuuden ohjelmalla muun muassa väristä ilmeeseen, vaatteisiin ja päähineisiin. Ihmiset ovat jo ostaneet 10 000 Bored Ape-NFT:stä jo 6 000, ja yli 338 000 Etheriä on vaihdettu tähän päivään mennessä.

Klubilla on graffititaulu nimeltä kylpyhuone. Se on vain jäsenten käytettävissä. Suunnitelmissa on avata lisää etuja ja alueita projektin edetessä.

Julkaisunsa jälkeen se on saanut valtavasti huomiota. Julkkikset, kuten Post Malone, Eminem, Jimmy Fallon ja Stephen Curry, omistavat jo Bored Apesin. BAYC teki yhteistyötä Adidaksen kanssa heidän ensimmäisessä NFT-projektissaan. Myös yksi Bored Apesista oli esillä Rolling Stone -lehdessä jossain vaiheessa viime vuonna.

2. LANDS

Nämä ovat maapalstoja, jotka ovat olemassa virtuaalimaailmoissa. Metaversumista riippuen, maata voidaan käyttää erilaisiin asioihin. Sillä voidaan käydä kauppaa, käyttää kiinteistötarkoituksiin tai rakentaa toimistoja, kasinoita, puistoja tai museoita. Tällä hetkellä on kaksi metaversumia, joissa voit omistaa maakiinteistöjä.

Yksi niistä on Sandbox. The LANDs on The Sandbox on digitaalinen kiinteistö, joka voi luoda kokemuksia tai joka on täynnä omaisuutta. Ethereumin lohkoketjussa on yli 166 000 LAND-kappaletta. LANDS-ryhmittymä muodostaa ESTATEN ja eri ihmisten omistamana DISTRICTIN.

Sandbox-virtuaalikartalla voi tarkistaa maankäytön ja jakautumisen. Sen pohjahinta on 3,3 Etheriä muiden 18 800 omistajan kanssa. Yhteensä 139 800 Ethereiä on vaihdettu LANDS-alueisiin.

The Sandbox itsessään on play-to-earn -metaversumi, joka lanseerattiin vuonna 2020. SoftBankilla, Atarilla, CryptoKittiesillä, Snoop Doggilla ja The Walking Deadilla on panoksia The Sandboxissa.

Toinen näistä on Decentraland. Sen loivat Esteban Ordano ja Ari Meilich, ja se lanseerattiin vuonna 2017. Lanseerauksen yhteydessä sen LAND-alueet myytiin noin 20 dollarilla. Sillä on yli 97 000 maa-aluetta, ja se on tällä hetkellä tuhansien arvoinen. Se oli yksi metaversumeista, jotka rakennettiin Ethereum-lohkoketjuun.

Sen pohjahinta on 4 159 Etheriä, ja noin 6 500 tontilla on nyt omistajia. Se on ollut mukana yli 235 000 Etherin kaupassa.

3. Doodles

Doodles on projekti, joka on luotu Ethereum-lohkoketjussa ja jota sen yhteisö ohjaa. Kokoelma sisältää Burnt Toastin teoksia, ja se koostuu 10 000 doodlesta. Sitä on saatavilla eri väreissä, koossa, kasvoilla, taustoilla ja muilla. Sen perustivat Evan Keast, Jordan Castro ja Scott Martin lokakuussa 2021.

Se myytiin julkaisun yhteydessä hintaan 0,123 eetteriä, mutta sen pohjahinta on tällä hetkellä 9,5 eetteriä. Se oli huipussaan 11 eetterissä aiemmin tammikuussa. 65 600 eetteriä on vaihdettu vastineeksi doodlesta. Yli 5 900:lla on nyt omistaja.

Doodlesin omistajat voivat äänestää tehdäkseen Doodle Community Treasurya koskevia päätöksiä. Heillä on myös pääsy eksklusiivisiin kokouksiin. Haltijat määrittelevät hankkeen tiekartan.

4. Azuki

Azukin loivat Arnold Tsand ja Churi Labs 1. elokuuta 2021 Ethereum-lohkoketjussa. Sen tarkoituksena on antaa haltijoille pääsy metaversumiin, jonka he rakentavat ja omistavat. Kokoelma koostuu 10 000 avatarista. Omistajat pääsevät The Gardeniin, jossa taiteilijat, innovaattorit ja web 3.0 -harrastajat voivat osallistua hajautetun tulevaisuuden luomiseen.

NFT-julkaisu on yksi seitsemästä vaiheesta. Muita ovat yhteisön kehittäminen ja panos, metaversumien luominen (mukaan lukien Lookbook, Azuki 3D, digitaaliset dropit ja peli), fyysiset kokonaisuudet (kuten katuvaatteet, IRL-tapahtumat, keräilyesineet ja niin edelleen), kokemus-silta ja taimet, joihin kuuluu kumppanuuksia, DAO ja $BEAN-token.

Sen pohjahinta on 3,44 eetteriä ja 5 300 on jo omistuksessa tällä hetkellä. Tähän mennessä siihen on vaihdettu jo yli 39 000 eetteriä.

5. World of Women (WOW)

WOW on NFT, joka on luotu käyttämällä ERC-721-standardia ja jota isännöi IPFS. Se lanseerattiin heinäkuussa 2021. Se luotiin edistämään taiteilijoiden edustusta, osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Siinä on 10 000 Yam Karkain kuvittamaa taideteosta eri naisista.

Se myytiin alun perin hintaan 0,07 eetteriä. Jo 5 000 on jo ostettu pohjahinnalla 7,37 eetteriä. Yli 45 000 eetteriä on vaihdettu WOW:iin tähän päivään mennessä. Reese Witherspoon, Huda Kattan, Liam Payne, Shina Rhimes, Logan Paul ja Eva Longoria ovat joitakin WOW:n merkittävimpiä omistajia.

Loppuhuomautus

Toisin kuin kryptovaluutoilla, NFT:llä ei ole likviditeettiä tai volatiliteettia. Ne saavat arvonsa spekulaatiosta ja tunteesta, mikä tekee niistä riskialttiimpia kuin vaihdettavat rahakkeet. Sellaisenaan paras neuvo on, että tiedät missä seisot; keräätkö tai ostatko. Keräilijänä tarvitset vain tunteen. Treidaajana tarvitset kuitenkin syvällistä tietämystä, tutkimusta ja analyyseja. Toimi viisaasti; kryptoavaruus on arvaamaton.