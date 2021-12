5 syytä, miksi ostaa Dogecoin tänään saadaksesi voittoja vuonna 2022

Dogecoin on yksi niistämonista altcoineista, jotka syntyivät Bitcoinin jälkeen. Kehittäjät Jackson Palmer ja Billy Marker kehittivät tämän kolikon sellaisena vitsinä, joka matkii meemiä, jossa oli japanilainen koirarotu nimeltä Shiba Inu. Kolikko saavutti myöhemmin suosion ja alkoi kasvaa arvossaan sekä digitaalisena valuutana että sijoituksena.

Dogecoin on tällä hetkellä Coinmarketcapissa sijalla 12, ja sen vaikuttava markkina-arvo on yli 22,8 miljardia dollaria. Huolimatta siitä, että se on meemikolikko ja sillä ei ole todellista konkreettista arvoa, on silti muutamia syitä, miksi sinun pitäisi harkita tämän kolikon käyttämistä osana kryptosijoitustasi.

Muista, että kaikki kryptovaluutat ovat epävakaita. Tämä tarkoittaasitä, että he ovat alttiita äkillisille markkinoiden heilahteluille. Sinun tulisi sijoittaa vain sen verran, jonka olet valmis menettää. Varmista lisäksi, että teet intensiivisen ja laajan tutkimuksen ennen kuin päätät sijoittaa. Seuraavassa kuitenkin viisi syytä, miksi sinun pitäisi sijoittaa Dogecoiniin.

Dogecoin on suosittu

Sen perustamisesta vuodesta 2013 lähtien, Dogecoinin suosio on kasvanut merkittävästi. Itse asiassa se on kiistatta suosituin kolikko Bitcoinin jälkeen. Sosiaalisessa mediassa tällä kolikolla on kasvava seuraajalista. Sillä on esimerkiksi yli kaksi miljoonaa seuraajaa Redditissä, ja määrä vain kasvaa. Kryptovaluutoilla on taipumus kasvaa arvoltaan, kun ne houkuttelevat lisää kannattajia ja käyttäjiä joukkoonsa. Niiden arvo on sidottu niiden ihmisten määrään, jotka uskovat sen käyttöön ja arvoon.

Näillä mittareilla Dogecoinilla menee hyvin. Lisäksi sillä ei ole ollut vain satunnaisten henkilöiden tukea verkossa, vaan myös korkean profiilin henkilöitä, kuten Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, Paris Hilton ja suosittu hip hop -artisti Snoop Dogg. Tällaisilla henkilöillä on miljoonia seuraajia, joista osa saattaa kiinnostua kryptovaluutoista ja erityisesti Dogecoinista ja nostaa sen kysyntää. Mitä enemmän sen kysyntä piikittyy, sitä korkeampi sen hinta on.

Kun otetaan huomioon, että kaikki kryptovaluutat ovat luonteeltaan spekulatiivisia, niiden suosiolla on olennainen rooli. Tämä suosio on vauhdittanut Dogecoinin kasvua. Jos siihen sijoittavat jatkavat niin ja uskovat, että sen arvo kasvaa, se on enemmän kuin todennäköistä, että se kasvaa. Mitä enemmän hypeä, sitä enemmän kasvua. Dogecoin on edelleen suosittu, joten siihen sijoittaminen nyt voisi olla hyvä idea. Kannattaa kuitenkin pitää silmällä markkinoita siltä varalta, että toinen kolikko nostaa suosiotaan.

Dogecoin on arvokas

Likviditeetti viittaa siihen, kuinka helposti tietty hyödyke tai omaisuus voidaan muuttaa rahaksi. Tämä koskee myös kryptovaluuttoja tai digitaalisia kolikoita. Tekijä, jolla kolikko voidaan muuttaa käteiseksi, on sen likviditeetti. On helpompaa tehdä voittoa erittäin likvidillä kolikoilla, koska voit helposti ostaa ja myydä kolikoita ja hyödyntää voittomahdollisuuksia. Kauppojen aloittaminen ja niistä poistuminen on helpompaa, kun markkinat ovat erittäin likvidit.

Digitaalisen kolikon likviditeetin määrittäminen on helppoa. Voit yksinkertaisesti viitata eri pörsseihin, jotka listaavat kyseisen kolikon, ja tarkistaa sen kaupankäynnin määrän. Dogecoinia tarkasteltaessa sen kaupankäyntivolyymi oli yli 868 miljoonaa dollaria viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä määrä on melko suuri ottaen huomioon, että tämä on vain meemikolikko. Se tarkoittaa ainoastaan, että kolikolla on edelleen huomattavan korkea kysyntä.

Dogecoinin nimellishinta on edelleen alhainen

Dogecoinin ostohinta on edelleen erittäin alhainen verrattuna muihin suuriin kolikoihin, kuten Bitcoiniin ja Ethereumiin. Tämän kolikon hinta on edelleen alle dollarin. Tämä tarkoittaa, että toisin kuin bitcoinilla, josta sinun on ostettava murto-osa sen erittäin korkean hinnan vuoksi, voit ostaa kokonaisia Dogecoineja huomattavan määrän.

Jos ostat noin 1 000 kolikkoa alle 1 000 dollarilla, voit tehdä komean voiton, jos kolikko osuu noin 10 dollariin. Tämän hinnan lyöminen on hyvin mahdollista ottaen huomioon Dogecoinin kryptovaluuttapiireissä saavuttaman suosion.

Dogecoinilla on joukko kokeneita kehittäjiä

Jokaiselle kolikolle on elintärkeää, että sillä on hyvä tiimi kehittäjiä, jos se toivoo positiivista tulevaisuutta. Tästä syystä Bitcoin ja Ethereum hallitsevat edelleen markkinoita, koska takana on tiimi, joka tekee jatkuvasti päivityksiä ja varmistaa projektien turvallisuuden. Dogecoinin tapauksessa kehittäjät Jackson Palmer ja Billy Marker ovat edelleen melko paljon mukana Dogecoin-ekosysteemin ylläpitämisessä.

Lisäominaisuudet

On myös tärkeää ottaa huomioon digitaalisen kolikon ominaisuudet ennen siihen sijoittamista. Useimmat kolikot ovat vain yleisiä kryptovaluuttoja, joiden tarkoituksena on yksinkertaisesti kerätä varoja ja sitten mennä alas. Dogecoin on erilainen kuin useimmat näistä kolikoista. Huolimatta siitä, että he olivat kopioineet suurimman osan koodista Bitcoinilta ja sitten säätäneet sitä bitcoiniksi, Dogecoinin kehittäjät varmistivat, että he todella tekivät parannuksia.

Dogecoin käyttää edistynyttä SCRYPT-algoritmissaan, joka eroaa rakenteellisesti bitcoinin SHA256:sta. Tämä skripti mahdollistaa nopeamman lohkon luomisen ja vahvistamisen, mikä tekee Dogecoinin transaktioista paljon nopeampia kuin bitcoinilla. Dogecoin-alusta estää myös kaksinkertaisen kulutuksen, mikä parantaa merkittävästi vertaiskauppoja. Nämä muutokset osoittavat, että vaikka Dogecoinia pidetään eräänlaisena vitsinä, sillä on vakavasti otettavia mekanismeja taustallaan, jotka koskevat digitaalisia kolikoita kokonaisuutena. Jos kehittäjät jatkavat koodin parantamista ja kolikon yhteisö kasvaa, siitä voi tulla hyvinkin vakava kolikko näillä markkinoilla.