Shiba Inu on suhteellisen uusi kolikko, joka luotiin elokuussa 2020. Se on Ethereum-pohjainen altcoin, jonka maskottina on japanilainen koirarotu nimeltä Shiba Inu. Kryptovaluuttateollisuus pitää tätä kolikkoa vaihtoehtona Dogecoinille, mutta pohjimmiltaan erilaisena rakenteeltaan ja tarkoitukseltaan. Shiba Inu on yksi suurimmista kolikoista markkina-arvollaan mitattuna, sen arvon ollessa yli 21 miljardia dollaria. Se on tällä hetkellä Coinmarketcapin neljännellä sijalla.

Shiba Inu on osoittanut valtavaa kasvua viime kuukausina. Tänä vuonna Shiba Inu on kasvanut yli 47 miljoonaa prosenttia, minkä ansiosta muutamat onnekkaat ihmiset ovat voineet tehdä valtavia voittoja. Sen hinta, kuten minkä tahansa muun kryptovaluutan, on kuitenkin vaihdellut useista syistä. Jos aiot sijoittaa tähän kolikkoon, tässä on muutamia syitä, joita voit harkita.

Kaikki kryptovaluutat ovat epävakaita. Se tarkoittaa sitä, että niiden hinnat voivat heilua rajusti milloin tahansa. Tästä syystä sinun on noudatettava varovaisuutta. Älä koskaan sijoita rahaa, jota et ole valmis menettämään. Sijoitusten hajauttaminen erilaisiin kolikoihin sen sijaan, että laittaisit kaiken yhteen projektiin, on paras tapa sijoittaa.

1. Listattu useisiin vaihtoihin

Digitaalisen kolikon arvon ja pääsyn välillä on vahva korrelaatio. Jos kolikko on helposti saatavilla, sen arvolla on taipumus kasvaa. Lisää sijoittajia voi ostaa ja spekuloida, että sen kysyntä kasvaa. Shiba Inu on ollut useissa pörsseissä, mutta on viime aikoina listattu muutamaan muuhun, mukaan lukien OKEx ja Binanceen. Sen hinta nousi merkittävästi, kun se listattiin näissä kahdessa pörssissä toukokuussa 2021. Lokakuussa Shiba Inu listautui Coinbase Globaliin, joka on Yhdysvaltojen suurin pörssi. Tämän listautumisen jälkeen kolikko nousi 40 % vain kahdessa päivässä ja myöhemmin 20 % marraskuussa, kun se listattiin Krakeniin. Vuonna 2022 tämä kolikko saatetaan listata useammissa pörsseissä, kuten Robinhoodissa, mikä todennäköisesti tulee lisäämään sen arvoa. Jos saat muutaman tokenin nyt ja näin tapahtuu, ansaitset todennäköisesti rahaa vuonna 2022.

2. Shiba Inun kasvavat käyttökohteet

Shiba Inua on pilkattu vitsinä, kuten sen edeltäjäänsä Dogecoiniakin. Tämän kolikon arvo on suurelta osin riippunut sen meemi-statuksesta, mutta kun yhä useammat ihmiset kiinnostuvat kolikosta, kolikon käyttökelpoisuus näyttää kasvavan. Muutama vakava yritys on jo osoittanut kiinnostusta saada tämä token maksuvälineeksi. Näihin yrityksiin kuuluvat AMC Entertainment Holdings, maailman suurin elokuvateatteriketju, joka myös varastoi meemejä, ja Newegg Commerce, tietokoneiden ja elektroniikkatuotteiden verkkokauppa. Nämä yritykset aikovat alkaa hyväksyä Shib-tokeneita maksuna tuotteistaan. Toinen mahdollinen yritys, joka haluaa hyväksyä Shibaa maksuna, on BitPay. Shiba Inu -yhteisö painostaa tätä kolikkoa saadakseen osakseen entistä enemmän hyväksyntää. Jos useammat yritykset ja toimipaikat ottavat tämän kryptovaluutan maksuvälineeksi, sen arvo kasvaa lähikuukausina.

3. Nimellishinta on edelleen alhainen

Shiba Inulla, kuten useimmilla muilla altcoineilla on edelleen alhainen nimellishinta. Verrattuna Bitcoinin tämän hetken noin 51 000 dollarin arvoon, Shiba Inun hinta on liian alhainen. Tätä artikkelia kirjoitettaessa kolikon kauppahinta oli 0,00003839 dollaria. Ellei sinulla ole valtavaa pääomaa, voit sijoittaa vain murto-osaan bitcoineja. Voit kuitenkin ostaa 100 dollarilla noin 2,6 miljoonaa tokenia. Jos kolikon arvo kasvaisi yhteen dollariin, sinulla olisi 2,6 miljoonaa dollaria. Tämä kasvu on mahdollista, ottaen huomioon kolikon ympärillä olevat tekijät ja sen viime kuukausina osoittama kasvun eteneminen.

4. Shiba Inun kasvava kysyntä

Shiba Inu alkoi meemikolikona. Useimmat pitävät sitä edelleenkin vitsinä. Tämä käsitys on kuitenkin johtanut siihen, että yhä enemmän ihmisiä on liittynyt Shiba Inu -yhteisöön osallistuakseen vitsiin FOMO:n eli pelko siitä, että jää paitsi seurauksena. Mitä enemmän ihmisiä liittyy yhteisöön, sitä enemmän kysyntä nousee. Ottaen huomioon, että tämän kolikon kokonaistarjonta on rajallinen, kasvava kysyntä on saanut tämän kolikon arvon vaihtelemaan sen mukaan, miten sijoittajat ostavat ja myyvät. Se on nähnyt enemmän nousua kuin laskua ja osoittaa samaa kasvun etenemistä. Nyt tähän kolikkoon sijoittaminen ei takaa, että ansaitsisit voittoa, mutta siihen on suuri todennäköisyys vuonna 2022.

5. Shiba Inu-valaiden omistusoikeus

Hyvin harvat sijoittajat omistavat merkittävän osan Shiba Inusta. Näitä suuria omistajia kutsutaan valaiksi. Kryptovaluuttamaailmassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että noin 70 prosenttia shib-tokeneista on alle kymmenen sijoittajan hallussa. Nämä sijoittajat uskovat tähän kolikkoon ja odottavat innolla nostavansa sen hintaa. Suurin osa heistä on lisännyt kolikoita salkkuihinsa, mikä on lisännyt shib-tokenin kysyntää nostaen sen hintaa. Kaksi valaista lisäsi salkkuihinsa yli kahdeksan miljardia tokenia viime viikkojen aikana. Näiden ostojen ja tuen ansiosta, tokenin hinta tulee nousemaan vuonna 2022, mikä tekee siitä kannattavan sijoituksen.