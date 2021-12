5 syytä, miksi sinun pitäisi ostaa Ethereumia Bitcoinin sijaan

"Nimeä 7 kryptovaluuttaa!"

Jos olet enemmistön kaltainen (yli 95 % kryptoväestöstä), Bitcoin ja Ethereum kuuluvat viiden parhaan valintasi joukkoon. Tämä osoittaa, kuinka suosittuja molemmat kryptovaluutat oikein ovat kryptoavaruudessa. Ethereumiin verrattuna, Bitcoin näyttää olevan huipussaan. Suurimmaksi osaksi tuntuu siltä, että Ethereum on vasta keräämässä vauhtia saavuttaakseen kärkipaikan hinnan ja markkina-arvon suhteen. Mutta vaikka Bitcoin on ilmeinen numero 1 tässä suhteessa, pitäisikö sinun valita Bitcoin Ethereumin sijaan?

Tämä artikkeli tutkii viittä parasta syytä siitä, miksi sinun pitäisi valita Ethereum Bitcoinin sijaan. Istu alas ja rentoudu, sillä tulet oppimaan yhden tärkeimmistä opetuksista, joka tulee kehittämään sijoittamistasi ikuisesti.

Vähän taustaa

Ennen kuin siirrymme asiaan, on tärkeää, että ymmärrät muutamia asioita sekä Bitcoinista että Ethereumista.

Vuodesta 2017 lähtien Ethereum on asettunut kryptovaluutta-ekosysteemiin hajautetuksi alustaksi, joka edistää erilaisia transaktioita välittäjän tai kolmannen osapuolen puuttuessa. On kuitenkin huomattava, että vaikka Bitcoin ( BTC ) on ollut olemassa jo vuodesta 2008 lähtien, Ethereum ( ETH ) lanseerattiin vasta vuonna 2015, jolloin sitä myytiin 3 dollarin yksikköhinnalla. Vaikka nämä kaksi kolikkoa ovat suurelta osin erillisiä, molemmilla on miljardin dollarin markkina-arvo; jossa BTC:lla on 921 629 402 230 dollaria ja ETH:lla 478 438 977 852 dollaria . Niiden arvot ovat tällä hetkellä 48 769,48 ja 4 025,63 dollaria. Molemmat valuutat jakavat joitakin yhtäläisyyksiä; niihin pääsee käsiksi ainoastaan vain verkossa, niille tarkoitettujen vaihtojen kautta. Lisäksi niitä säilytetään lompakoissa . Ne ovat hajautettuja ja käyttävät lohkoketjuteknologiaa , eli hajautettuja kirjanpitojärjestelmää. Aloitteleva kryptotreidaaja saattaa harkita hinnanmuutoksia ja siten päättää sijoittaa Ethereumiin, mikä on hyvä. Mutta ammattilaisena kannattaa harkita seuraavia viittä kohtaa, ennen kuin päätät ostaako Ethereumia vaiko Bitcoinia.

ETH-käyttökohteet

Ethereum-lohkoketju käyttää Turing-täydellinen kieltä, jonka avulla kuka tahansa voi luoda älykkäitä sopimuksia. Tämä teki siitä ensimmäisen ekosysteemissään. Yksinkertaisesti sanottuna älykkäät sopimukset ovat avoimia koodin bittejä, joita voivat käyttää kuka tahansa, jolla on tarvittavat tiedot. Tämä on mahdollistanut ETH:lle monia käyttötarkoituksia terveydenhoidosta pelaamiseen, rahoitukseen ja muihin vastaaviin. Tämän uuden protokollan avulla jokainen perusjamppa voi luoda kryptovaluuttatunnuksensa. Toisin kuin Bitcoin, ETH toimii perustana, jolle voidaan rakentaa muita infrastruktuureja kryptoavaruuteen. Mihin sijoittajana sijoittaisit mieluummin, autoon vai maahan? Oletetaan, että ostit pienen tontin, sen arvo nousee ajan myötä, verrattuna autoon tai älypuhelimeen. Jatkuvasti arvoa luova kokonaisuus tulee itse arvokkaammaksi. ETH-lohkoketjun jatkuva käyttö häiritsee eri toimialoja, johtaa sen arvon nousuun, ja sellaisena se on hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä.

Vihreä kaivostoiminta

Useimpien kryptovaluuttojen, mukaan lukien BTC:n, tuottamiseen käytetyn proof-of-work -mallin seurauksena kasvihuonekaasupäästöjä koskevat ympäristöongelmat ovat nousseet esiin. Tämä malli perustuu yrityksen ja erehdyksen laskentaan oikean noncen löytämiseksi, joka tuottaa kelvollisen lohkon, ja näin ollen vaatii sellaisenaan valtavan määrän energiaa. Tämän seurauksena kryptoavaruus on saanut paljon vastareaktiota ja hidasta käyttöönottoa eri toimialoilla, kuten Teslan pomo, Elon Muskin, tapauksessa . Vaihtoehtoista protokollaa kehitetään kuitenkin Ethereum-lohkoketjulle (EIP-3554), joka mahdollistaa siirtymisen vähemmän energiaa kuluttavaan kaivosmalliin. Tämän ansiosta käyttäjät voivat panostaa ETH-arvonsa tapahtumien vahvistamiseen ja samalla ansaita palkintoja. Toisin kuin proof-of-work -tapahtumissa, pulmanratkaisuvaihe poistettaisiin, mikä vähentäisi energiankulutusta. Ethereum-säätiön mukaan tämän ennustetaan vähentävän kaivostoiminnan kokonaisenergiaa 99,95 prosentilla. Jos olet sijoittajana myös vihreämmän ympäristön puolestapuhuja, tämän faktan pitäisi mielestäni auttaa sinua tekemään ostopäätöksen.

NFT Grand Enabler

Viimeaikainen kryptoavaruudessa vilinää on aiheuttanut non-fungible tokenit. Aloittelijoille NFT:t mahdollistivat Ethereum-lohkoketjun ERC-721-standardin. NFT-rahakkeita on käytetty niiden syntymisen jälkeen joidenkin suurten NFT-markkinapaikkojen, kuten opensea.io:n, tehostamiseen. Vaikka kryptoavaruuden nykyinen kehitys on mahdollistanut NFT-rahakkeiden luomisen muiden kryptovaluuttojen kanssa, saatat silti tarvita Ethereumia. On tärkeää sijoittautua ja valita kohteesi, sillä NFT-markkinat ovat vielä kehittymässä.

DAO:t ja dAppit

Bitcoinin asema kryptoavaruudessa johtuu siitä, että se on se yksi ja ainoa ensimmäinen. Ethereum-lohkoketju ja sen monipuolisuus saattavat kuitenkin kallistaa BTC:n ja ETH:n välistä tasapainoa ajan myötä. Ennen kuin se aika koittaa, hanki itsellesi Ethereumia (vaikka ainoastaan pelkän ostamisen vuoksi). DAO:t ovat hajautettuja autonomisia organisaatioita, jotka ovat olemassa ETH-lohkoketjussa, toimien ilman ihmisen tai minkään kolmannen osapuolen osallistumista. Sitä voivat hyödyntää yritykset, kansalaisjärjestöt ja freelance-verkostot.

dAppit ovat hajautettuja sovelluksia, jotka on rakennettu älykkäillä sopimuksilla. Toisin kuin Facebook ja muut sovellukset, siellä ei ole keskusviranomaista. dAppeja voidaan toteuttaa sosiaalisessa mediassa, pankkitoiminnassa, taiteessa, ostoksien tekoon ja kaupankäyntialustoilla. DApps- tilastojen mukaan ETH-lohkoketjussa on tällä hetkellä yli 2 500 dAppia.

Ethereumin tulevaisuus

Toisin kuin Bitcoin, jolla on vain vapaaehtoisten tekniikkojen yhteisö, Ethereumilla on erillinen kehittäjäyhteisö, joka työskentelee loputtomasti auttaakseen ETH-lohkoketjua saavuttamaan täyden potentiaalinsa, kehittämällä lisää sovelluksia ja käyttökohteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ETH-lohkoketjussa tapahtuu jatkuvaa kehitystä sen laajennettavuuden vuoksi BTC-lohkoketjuun verrattuna. Ethereum 2.0 otetaan täysin käyttöön vuoden 2021 lopussa, mikä auttaa Ethereumia turvaamaan tulevaisuuden asemansa kryptoalalla. Ethereumilla on loputtomien mahdollisuuksien lupaava tulevaisuus.

Johtopäätökset

Koskaan ei ole myöhäistä sukeltaa kryptoavaruuteen. Ja vaikka kalastaisitkin suuresta järvestä, ei ole koskaan liian myöhäistä kehittää taktiikkaasi ja saada isompia kaloja.

Aloittelija saattaa luulla tietävänsä sen parhaan kolikon, jonka ostaa, pelkästään katsomalla niiden hintojen eroa. Mutta kokeneena sijoittajana nämä viisi syytä ohjaavat sinut tietoisempaan päätökseen. Harkitse tätä: veitsellä voit leikata vain tiettyjä asioita, mutta voit tehdä useita asioita taskuveitsellä. Koko ei ole aina tärkeintä, vaan sen toiminnallisuus. Vaikka Bitcoinilla on alhaisemmat transaktiomaksut, vahvempi kaivospooli ja tuotenimi, se on vain online-valuutta – kuten monet muutkin. Joten kun suljet tämän sivun, muista, että Ethereumilla on edelleen monia hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.