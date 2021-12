Litecoinilla (LTC) on potentiaalia tehdä sinusta rikkaan vuonna 2022

Kryptovaluuttaan sijoittaminen on hiljalleen saamassa vetoa nykymaailmassa. Vaikka se on vielä suhteellisen uusi hanke, kryptovaluuttasijoitukset ovat tehneet muutamasta taitavasta sijoittajasta miljonäärejä. On aina viisasta hajauttaa salkkusi hajauttaaksesi kryptosijoituksiin kohdistuva riskisi.

Tällä hetkellä on olemassa muitakin digitaalisia valuuttoja, kun vain Bitcoin ja Ethereum. Useimmat sijoittajat eivät ole tietoisia niistä monista altcoineista tai vaihtoehtoisista kolikoista, joita he voivat lisätä salkkuhinsa. Litecoin on yksi näistä kolikoista, joita kannattaa harkita. Koska se ei ole yhtä yleinen kuin Bitcoin tai Ether, et ehkä tiedä niistä. Jos kuitenkin etsit kolikkoa salkkusi monipuolistamiseksi, tässä on muutamia syitä, miksi sinun kannattaa hankkia muutama Litecoin.

Litecoin on nopeampi kuin Bitcoin

Jos olet jo kiinnostunut kryptovaluutoista, tiedät todennäköisesti kuinka tapahtumat toimivat lohkoketjussa. Peer-to-peer rahansiirto on tärkein syy siihen, miksi useimmat digitaaliset kolikot ovat olemassa. Se tarkoittaa, että henkilöt voivat lähettää rahaa toisilleen ilman kolmatta osapuolta tai välittäjää, kuten pankkia tai rahansiirtoon tarkoitettua alustaa. Bitcoin on helpottanut tällaisia siirtoja ja siitä sen suosiokin johtuu, mutta sen alustalla tapahtuvat tapahtumat ovat liian hitaita ja kalliita.

Kehittäjät näkivät tarpeen luoda vaihtoehtoisia kolikoita torjumaan Bitcoinin hitaita transaktionopeuksia. Litecoin on yksi monista sellaisista kolikoista, jotka ovat onnistuneet nopeuttamaan tapahtumia ja houkuttelemaan näin monia käyttäjiä. Käyttäjät voivat käsitellä tapahtumia sen alustalla neljä kertaa nopeammin kuin Bitcoin- lohkoketjussa . Litecoin ei ehkä ole tämän hetken nopein, mutta se näyttää lupaavia teknologisia kehitysaskeleita, mikä tekee siitä kannattavan sijoituksen. Jatkuvasti uudistuva ja kehittyvä projekti on hyvä sijoitus.

Litecoinilla on suuri markkina-arvo

Markkina-arvo on tietyn hyödykkeen kokonaisarvo tietyllä hetkellä. Digitaalisten valuuttojen tapauksessa lasket tämän arvon kertomalla liikkeessä olevien kolikoiden kokonaismäärän sen nykyisellä hinnalla. Litecoinilla käydään tällä hetkellä kauppaa noin 147 dollarilla tätä artikkelia kirjoitettaessa, ja yli 69,3 miljoonaa kolikkoa on kierrossa. Näin ollen sen markkina-arvo on noin 10,1 miljardia dollaria, mikä sijoittuu kryptovaluuttapiireissä sijalle 20.

Korkea markkina-arvo osoittaa, että kolikko on riittävän vakaa kestämään äkillisiä markkinahäiriöitä. Korkea markkina-arvo tarjoaa valuutalle tyynyn, joka suojaa sitä, kun se muuttuu erittäin epävakaaksi. Se tarkoittaa myös sitä, että muutamat valas-sijoittajat eivät voi ohjata hintaa mielijohteidensa mukaan. Voit harkita muutamaa näistä kolikoista pitkällä aikavälillä tietäen, että niiden hinta pysyy suhteellisen vakaana.

Litecoin on erittäin likvidi

Digitaalisen kolikon likviditeetti on yksi tärkeä tekijä, jota ei kannata jättää huomiotta valitessasi ostettavaa kolikkoa. Likviditeetti on se, kuinka helposti voit muuttaa omaisuuden tai hyödykkeen likvidiksi käteiseksi. On tärkeää sijoittaa kolikkoon, jonka voit myydä helposti, kun tarvitset likvidiä käteistä.

Likviditeetti on erityisen tärkeää, jos teet päivätreidausta ja haluat tehdä nopeita voittoja hinnanmuutoksilla. Litecoin on yksi likvideimmistä kolikoista digitaalisten kolikoiden markkinoilla. Jos haluat määrittää kolikon likviditeetin, voit tarkistaa sen 24 tunnin volyymin. Tämä määrä on sijoittajien ostamien tai myymien kolikoiden määrä viimeisen 24 tunnin aikana. Litecoinin tapauksessa tämä määrä oli yli 7,8 miljoonaa kolikkoa, arvon ollen yli 1,1 miljardia dollaria. Se osoittaa, että voisit siirtää jopa 100 000 yksikköä vain 24 tunnissa.

Litecoinilla on vahva kehittäjätiimi

Digitaalisia valuuttoja on tällä hetkellä paljon. Tutkimukset osoittavat, että niitä voi nyt olla kaiken kaikkiaan yli 10 000 kolikkoa. Suurin osa näistä kolikoista on tilapäisiä projekteja, joita sinun kannattaa välttää. Hyvä kehitystiimi tarkoittaa, että kolikko on vakavasti otettava projekti, jolla on tulevaisuuden näkymiä. Se tarkoittaa myös, että se mukautuu hyvin teknologiseen kehitykseen säilyttääkseen läsnäolonsa markkinoilla.

Litecoin on kuitenkin yksi vakavimmin otettavista projekteista tällä alalla. Sen taustalla on kokeneiden ja ammattitaitoisten kehittäjien tiimi varmistamassa sen jatkuvuuden. Pääkehittäjänä oli Googlen ja Coinbasen insinööri. Häntä tukee tiimi, joka on nähnyt Litecoinin ylittävän Bitcoinin nopeuden ja tehokkuuden suhteen. Tiimi käytti ensimmäisenä Segregated Witness -päivitystä, ja siinä oli myös Lightning Network. Tällainen kehitys tekee kolikosta sijoittamisen arvoisen, kun tietää, että se voi olla jotain suurta ja arvokasta tulevaisuudessa.

Suuret yritykset käyttävät Bitcoinia

Suurten yritysten hyväksyessä enenevässä määrässä digitaalisen kolikon käytön, ovat he tunnistaneet kolikon hyödyllisiä ominaisuuksia. Nämä yritykset lisäävät luottamusta sijoittajiin ja nostavat kolikon arvoa sen kysynnän kasvaessa. Litecoin tekee nyt yhteistyötä UFC:n (Ultimate Fighting Champion), Atar-pelijättiläisen sekä Overstock.comin kanssa.

Kyseiset yritykset antavat asiakkailleen mahdollisuuden maksaa tavaroista ja palveluista Litecoineilla. Juuri tällainen hyväksyntä on katalysoinut tämän digitaalisen valuutan kasvua. Se on lisännyt kysyntää ja kasvattanut Litecoinin arvoa viime vuosina. Blockchain-teknologia muuttaa hitaasti pelialaa, ja Litecoin on olennainen osa tätä kasvua. Siksi onkin ainoastaan viisasta sijoittaa tällaiseen tulevaisuuteen.