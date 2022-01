5 syytä, miksi sinun pitäisi ostaa NEAR

Kryptoalan volatiliteetti on tehnyt vaurauden hankkimisesta 2000-luvulla helppoa. Sinun tarvitsee vain sijoittaa silloin, kun hinnat ovat alhaiset ja myydä, kun voitot ovat korkeat. Kuitenkin varmasti molemmat tiedämme, ettei se voi olla näin helppoa. Siitä huolimatta etsit jo varmasti sellaista kolikkoa, jota hankkia yli 10 000 eri kryptovaluutan joukosta – ja samalla suunnittella eläkkeelle jäämistäsi. Onneksi olet päässyt jo mukaan.

Ota kuitenkin mielesi pois laatimastasi luettelosta ja siinä olevista kolikoista. Haluan kertoa sinulle NEAR-protokollasta. Joten harkitse seuraavaa viittä syytä, ennen kuin otat jättiläisaskeleen. Sitä ennen käydään läpi Near Protocollan perusteet.

NEAR Protocol on kolmannen sukupolven lohkoketju, jonka Alexander Skidanov ja Illia Polosukhin julkaisivat vuonna 2017. Se oli alun perin koneoppimisalusta. Nyt se on verkko, joka palkitsee tietokoneita alustan käyttämisestä. Se luotiin nopeuttamaan tapahtumanopeutta, lisäämään suorituskykyä ja tukemaan yhteensopivuutta.

Se on pohjakerros, jolle voidaan luoda hajautettuja sovelluksia. Muihin lohkoketjuihin verrattuna se on kestävä, yhteentoimiva, turvallinen, kustannustehokas, ystävällinen ja käytännöllinen. NEAR-protokollan tavoitteena on mullistaa järjestelmiä ja vaikuttaa siihen, miten käyttäjät yleisesti käyttävät verkkoa.

1. NEAR-protokolla on esteetön ja hyödyllinen

NEAR Protocol on yhteisön ylläpitämä hajautettu alusta, joka tukee dApps-sovellusten kehitystä ja toimintaa. Se on hajautettu tietokanta ja laskenta-alusta ilman palvelinta. Se on helpottanut insinöörejä ja innovaattoreita erilaisten tuotteiden luomiseksi ja palvelee siten samalla useita käyttäjiä. Se laajentaa Open Financen ulottuvuutta ja tasoittaa tietä web 3.0:lle.

NEAR Protocol mahdollistaa käyttäjäystävällisten sovellusten luomisen, jotka vaatisivat vain vähän tai ei ollenkaan lupaa. NEAR perustuu käytettävyys etusijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että verkossa luodut sovellukset heijastavat verkkoalustoilla olevia sovelluksia ja varmistavat samalla turvallisuuden. Projekteihin osallistuminen ja tilaaminen olisi helppoa käyttäjien tuntemien ennakoitavien hinnoittelu- ja käyttötyylien avulla.

Pohjimmiltaan sekä käyttäjät että kehittäjät kokevat saumattomuutta alustalla. Olisi helpompaa luoda tilejä verkkotunnuksilla, jotka kaikki ymmärtävät. Se on poistanut Ethereum-nimipalvelun tarpeen.

Kehittäjien kannalta sovellusten luominen ja käyttöönotto on yksinkertaistettu. He voivat käyttää JavaScript-, Rust- ja AssemblyScript-ohjelmistokehityssarjoja. Heillä olisi myös alustan hakutyökalu NEAR Explorer.

2. NEAR-protokolla käyttää sirpaleita tietojaan

NEAR Protocol käyttää sharing-lähestymistapaa, jonka avulla se voi osioida tiedot. Tämä parantaa sen skaalautuvuutta, jolloin se suorittaa enemmän tapahtumia. Tätä lähestymistapaa kutsutaan Nightshadeksi. Sen avulla verkko voi kasvaa solmujen määrän kasvaessa.

Jakamisen avulla jokainen solmu voi tallentaa pienen osajoukon alustan tiedoista. Se jakaa laskentatyön solmujen kesken suuren verkon käytön vuoksi. Nämä solmut käsittelevät tietojenkäsittelyä ja lisäävät tuloksena saadut tiedot pääketjuun. Tämä parantaa verkon turvallisuutta, koska mahdolliset vikakohdat vähenevät, koska jokainen solmu valvoo osaa verkosta.

Lisäksi se auttaisi ratkaisemaan lohkoketjun trilemman. Shardingin lisäksi se on kehittänyt dynaamisen uudelleensharkingin. Tämä säätää sirpaleiden määrää säännöllisesti ja dynaamisesti käyttäjien vaatimusten mukaan. Tämä lisää transaktiokapasiteettia ja pienentää transaktiokustannuksia.

Toisin kuin muut tätä lähestymistapaa käyttävät lohkoketjut, kaikki sirpaleet ovat osa pääketjua. Siinä on myös Doomslug. Tämän ansiosta validaattorit voivat luoda lohkoja vuorotellen kerran jaksossa panoksensa perusteella. Lohkon luominen kestää noin sekunnin.

3. NEAR Protocol käyttää ympäristöystävällistä konsensusalgoritmia

Toisin kuin edelläkävijät lohkoketjut, NEAR Protocol käyttää erikoistunutta panoksen todistetusalgoritmia – Thresholded Proof-of-stake. Tämä tekee siitä hajautetun mahdollistamalla solmuoperaattoreiden luvaton vuorovaikutuksen verkon kanssa. Se eliminoi validaattoreiden yhdistämisvoiman ja mahdollistaa solmuoperaattoreiden läsnäolon kaikkialla. Se takaa oikeudenmukaisen ja ennakoitavan konsensuksen.

Tämä edistää kasvua, koska useampi solmu voi liittyä toisiinsa. Sen avulla kehittäjät ja innovaattorit voivat myös ansaita rahaa projekteistaan. Se määrittää sopimukselle maksun sen luomisen yhteydessä, ja kehittäjä voi peruuttaa sen.

Toisin kuin muut proof-of-stake -algoritmit, delegoidut tunnukset eivät katoa, kun validaattoria leikataan haitallisen toiminnan vuoksi. Ainoastaan palkinto menetetään.

4. NEAR-protokollalla on siltoja

Lohkoketjut parantavat yhteentoimivuuttaan luomalla linkkejä muihin lohkoketjuihin. NEAR Protocollalla on useita siltoja tätä tarkoitusta varten. Siitä on tullut yhteensopiva Ethereum Virtual Machinen kanssa Aurora-sillan kautta. Näin kehittäjien on helpompi siirtää sovelluksiaan nopeaan, edulliseen ja skaalautuvaan NEARiin.

Se on myös tehnyt yhteistyötä Terran kanssa yhdistääkseen Terran omaisuuden alustan kanssa. Siinä on myös Rainbow-silta, joka tukee varojen siirtoa NEARin ja Ethereumin välillä. Lisäksi on olemassa Octopus Network, verkko, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden sellaisten lohkoketjujen, kuten Bitcoin, Polkadot, Cosmos ja niin edelleen, välillä. Tämä tekisi siitä yhteensopivan NEAR-pohjaisten tokenien ja Inter-Blockchain Communication -protokollan kanssa.

Nämä sillat lisäsivät transaktiokapasiteettiaan (721 061) tammikuussa 2022.

5. NEAR-protokollalla on laajentuva ekosysteemi

Futurististen ominaisuuksiensa ja kehittäjäyhteisönsä ansiosta NEAR on nähnyt ekosysteeminsä räjähdysmäisen kasvun viimeisen kahden kuukauden aikana. Se on tällä hetkellä kolmanneksi nopeimmin kasvava alusta kehittäjille. Se aikoo yhdistää yhteisönsä luovuuden tarkkoihin päätöksiin ja toteutukseen. Se toivoo myös auttavansa protokollansa nopeaa parantamista yhteisön valvonnan ja panoksen avulla.

Sen tarkoituksena on tarjota alusta web 3.0:n syntymiselle. Flux-protokolla, Mintbase ja Paras ovat osa suosittuimmista projekteista ekosysteemissä.

Loppuhuomautus

NEAR-protokollaan sijoittaminen merkitsee sen alkuperäisen NEAR-tokenin ostamista. NEAR:ia käytetään solmuoperaattoreiden ja validaattoreiden palkkiona. Sitä käytetään maksutapahtumien maksamiseen, sovellusten suorittamiseen ja tallennusyksiköiden varaamiseen sovelluksille. Se poltetaan myös deflaatiotoimenpiteenä. Saadaksesi enemmän NEARia, voit panostaa, osallistua palkkioihin, voittaa NEAR-hackathonin, johtaa yhteisöä, luoda verkostossa tai olla aktiivinen yhteisön jäsen.

Nykyään NEAR on sijalla 22. ja sen markkina-arvo on 8,5 miljardia dollaria. Se maksaa tällä hetkellä 13,77 dollaria ja sen huippu oli 20,44 dollarissa tammikuussa 2022. 1 miljardin kokonaistarjonnasta, 618,4 miljoonaa on tällä hetkellä liikkeessä. Se käy kauppaa tällä hetkellä Binancessa, MEXC Globalissa ja Huobi Globalissa.

Jos jo pystyt kuvittelemaan web 3.0 -maailman, et varmasti epäröi ottaa salkkuusi NEARia. Päätös on kuitenkin sinun; loppujen lopuksi se on sinun tappiosi tai voittosi. Kuten aina, tämä ei ole tsijoitusneuvo. Tee esitutkimus ja toimi viisaasti.