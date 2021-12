5 syytä ostaa Polkadot

Vaikka Bitcoin pysyy kryptovaluuttamarkkinoiden kärjessä, muut tulevat kolikot haastavat tämän ylivallan. Yksi tällainen kolikko on Polkadot , suhteellisen uusi kolikko, joka on luonut markkinaraon alalla. Mutta mikä on Polkadot ja miten se toimii?

Mistä tässä kolikossa oikein on kyse, auttaa sinua päättämään, onko se kannattava sijoitus.

Polkadot on hieman erilainen kuin edeltäjänsä Ethereum. Toisin kuin Ethereum, jolla on vain yksi tapa liiketoimia varten, jossa vain yksi tapahtuma voi tapahtua samanaikaisesti, Polkadot toimii paraketjuilla (rinnakkaisilla ketjuilla), jotka ovat sarja toisiinsa kytkettyjä lohkoketjuja. Paraketjut sallivat enemmän tapahtumia Polkadot-lohkoketjussa, mikä tekee siitä halvemman kuin näiden tapahtumien suorittaminen Ethereumissa.

Polkadot-kehittäjät ovat myös tehneet alustasta riittävän joustavan, jotta se voidaan helposti yhdistää muihin lohkoketjuihin. Tämän kyvyn ansiosta se pystyy palvelemaan erityisiä vaatimuksia. Se tekee alustasta interaktiivisemman Ethereumiin verrattuna.

Polkadot on osoittanut merkittävää kasvua ja näyttää hyvältä sijoitukselta. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että digitaaliseen valuuttaan sijoittamiselle ei ole selkeitä syitä. Kaikki niistä ovat epävakaita – niiden avulla voidaan joko ansaita rahaa tai saada tappioita. Kaikki johtuu tutkimuksestasi ja tietoisten päätösten tekemisestä. Tässä on kuitenkin viisi syytä, miksi saatat haluta kyseisen kolikon salkkuusi.

Polkadot ratkaisee yhteentoimivuusongelmia

Polkadot-protokolla on ainutlaatuinen verrattuna muihin blockchain-alustoihin. Yhteentoimivuus on ollut haaste useimmille lohkoketjupohjaisille projekteille. Lohkoketjuprojektit pakotetaan luomaan siltoja muodostaakseen yhteyden toisiinsa. Nämä sillat lisäävät transaktioiden kustannuksia.

Polkadotista on tulossa suosittu sekä sijoittajien että käyttäjien keskuudessa, koska se ratkaisee tämän ongelman. Protokolla mahdollistaa viestinnän julkisista verkoista yksityisiin ja yksityisistä julkisiin verkkoihin – ilman lisäkustannuksia.

Protokollan avulla verkot voivat siirtää mitä tahansa dataa, omaisuutta ja tokeneita. Tämän ongelman ratkaiseminen on lisännyt Polkadotin suosiota ja arvoa, koska se houkuttelee enemmän käyttäjiä, ja näin ollen tekee siitä kannattavan sijoituksen.

Polkadot mahdollistaa erikoistumisen ja mukauttamisen

Tämä ominaisuus on toinen syy Polkadot-alustan suosioon. Lohkoketjuja on monia, ja jokaisella on erilaiset toiminnot. Mikään lohkoketju ei tarjoa alustaa, joka pystyy tukemaan kaikkia toimintoja. Polkadot tarjoaa Substrate-kehityskehyksen, jonka avulla muut lohkoketjut voivat mukauttaa alustansa sopimaan tiettyyn käyttötapaukseen. Kun eri lohkoketjut toimivat samalla alustalla, kehittäjät voivat nyt keskittyä vain tarpeelliseen koodiin.

Tämä yksinkertaistaminen mahdollistaa enemmän projekteja Polkadot-alustalla, jotka houkuttelevat edelleen lisää kehittäjiä, käyttäjiä ja laajemmin sijoittajia. Polkadot-yhteisön kasvaessa edelleen, sen arvo myös kasvaa. Investoimalla siihen nyt, sijoituksesi voi kasvaa valtavasti. Voit ansaita paljon rahaa, jos kolikko nousee pienelläkin marginaalilla.

Polkadotilla on vahva joukkue

Polkadot-projektia johtaa joukko ammattitaitoisia ja kokeneita kehittäjiä. Tämä projekti on osa Web3 Foundation -säätiötä, jonka perusti yksi Ethereumin kehittäjistä ja perustajista nimeltä Gavin Wood. Gavin tunnetaan muun muassa Proof-of-Authority (PoA) -konsensuksen, Whisperin ja Solidityn kehittämisestä. Muita kehittäjiä ovat Robert Habermeier, kokenut kehittäjä, jolla on asiantuntemusta hajautetuista järjestelmistä, kryptografiasta ja lohkoketjuista, sekä Peter Czaban, jolla on maisterin tutkinto Oxfordin yliopistosta, kokemuksenaan data-analytiikka. Kun tällainen tiimi on kyseisen projektin takana , voit odottaa parempaa ja suurempaa kehitystä tulevaisuudessa. Tällaisilla näkymillä Polkadot-projektin arvo todennäköisesti kasvaa, mikä tekee siitä kolikon, johon kannattaa sijoittaa.

Polkadotilla on korkea markkina-arvo

Toiminnallisten ominaisuuksiensa lisäksi, Polkadot on osoittanut vaikuttavaa kasvua myös taloudellisella puolellaan. Kolikon markkina-arvo on tällä hetkellä yli 24 miljardia dollaria. Tällainen markkina-arvo osoittaa, että kolikko on erittäin vakaa. Äkilliset markkinashokit eivät todennäköisesti vaikuta siihen, koska sen korkea pääoma pitää sen vakaana. Saat tietää markkina-arvon kertomalla liikkeessä olevien kolikoiden kokonaismäärän kolikon nykyisellä hinnalla. Vaikka kaikki kryptovaluutat ovat epävakaita ja äkilliset markkinashokit vaikuttavat niihin haitallisesti, korkea markkina-arvo tarjoaa jonkinlaisen pehmusteen tästä shokista. Markkina-arvo kertoo myös tietyn kolikon arvon. Kolikot, joilla on korkea markkina-arvo, ovat alhaisemman riskin sijoituksia, koska ne voivat kestää markkinahäiriöitä. Polkadot on osoittanut, että se voi tehdä tämän pitämällä kiinni arvostaan huolimatta siitä, että kryptomarkkinat ovat kokeneet vakavia shokkeja viime kuukausina.

Polkadotilla on korkea likviditeetti