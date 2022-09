Hyvä uutinen Ethereumin sijoittajille on, että yhdistäminen tapahtui ja sujui sujuvasti, ongelmitta. Ethereum on nyt Proof-of-Stake -lohkoketju, mikä tarkoittaa jopa 99,95 % pienempää energiankulutusta.

Mutta kyse ei ole pelkästä huvista ja leikistä. Keskittämisongelmasta keskustellaan paljon, mutta tarkastellessa tilastoja, tulee esiin se kuinka suuri ongelma se on.

Selittääkseni ongelman perusasioilla, jotta sijoittaja voisi tulla Ethereum-verkon validoijaksi, nyt kun louhinta on tullut tarpeettomaksi sen jälkeen, kun yhdistäminen siirsi lohkoketjun Proof-of-Stake-tekniikkaan, sijoittajalla on oltava hallussaan vähintään 32 ETH:ia.

Tämä on ilmeisesti raskas muutos – sillä sen arvo oli 42 000 dollaria kirjoitettaessa – ja siksi se ei ole mahdollista suurimmalle osalle sijoittajista. Itse asiassa alla olevat ketjun tiedot osoittavat, että vain 122 000 lompakossa on yli 32 ETH:ia. Se on 86 miljoonasta nollasta poikkeavasta lompakosta.

Joten mennäänpäs panostusaltaisiin.

Kun sijoittajat lukitsevat varansa kolmannen osapuolen kanssa, he voivat liittyä pooleihin niin pienellä määrällä ETH:ta kuin haluavat, ja kolmas osapuoli kerää varat toimiakseen validoijana. Ajattele sitä niin kuin ostaisit osakkeita yrityksestä – et omista koko yritystä, mutta saat prosenttiosuuden voitoista.

Ainoa ongelma on, että nämä kolmannet osapuolet hallitsevat valtavia määriä verkkoa.

Itse asiassa neljän suurimman panospoolin kaventuminen osoittaa ongelman. Tällä hetkellä panostetusta 13,7 miljoonasta ETH:sta 4,2 miljoonaa on Lidon kautta, 1,9 miljoonaa Coinbasen kautta, 1,1 miljoonaa Krakenin kautta ja 0,9 miljoonaa Binancen kautta. Tämä on 59 prosenttia pelkästään näiden neljän palveluntarjoajan kautta sijoitetun pääoman kokonaisarvosta.

Tiedot selittävät yksinkertaisesti, miksi jotkut ovat huolissaan siitä, että Merge to Proof-of-Stake on johtanut Ethereum-verkon suurempaan keskittämiseen. Todellisuudessa näin on käynyt, ja edellä esitettyjä lukuja on vaikea kiistää.

On virkistävää ajatella, mitä voisi tapahtua, jos joku edellä mainituista palveluntarjoajista lopettaisi yhtäkkiä panostustehtäviensä hoitamisen – mistä tahansa syystä. Kenties jonkinlainen skandaali yrityksessä, tai sääntelyyn liittyvä syy (muista Tornado Cash) tai jokin muu ennalta arvaamaton tapahtuma.

Koska näiden palveluntarjoajien kautta kulkee niin paljon panostettua ETH:ia, kyseessä on valtava määrä arvoa – ja keskeinen riskinlähde koko Ethereum-lohkoketjulle.