7 parasta kryptoa ostettavaksi juuri nyt: huimaa kasvua vuonna 2023

Vaikka onkin hankalaa tietää, mihin on järkevää sijoittaa rahansa nykyisillä karhumarkkinoilla, on olemassa muutamia kryptohankkeita, joita kannattaa ostaa nyt. Kryptomarkkinoiden laskevan trendin vuoksi voi tuntua järjenvastaiselta aloittaa salkun kasvattaminen nyt. Toisaalta nämä laskusuhdanteet sisältävät hämmästyttäviä sijoitusmahdollisuuksia. Tässä artikkelissa tutustutaan seitsemään lupaavaan projektiin ja kerrotaan, miksi vuosi 2023 voisi olla niiden paras vuosi tähän mennessä.

1. Metacade (MCADE) – Paras krypto vuodelle 2023

Metacade on jännittävä uusi projekti, jonka tavoitteena on mullistaa P2E-pelaamisen (play-to-earn) maailma. Kyseessä on yhteisöllinen keskus, jossa pelaajat voivat olla yhteydessä samanhenkisiin harrastajiin, tutustua uusimpiin P2E-peleihin ja vaikuttaa Web3-pelaamisen tulevaisuuteen. Alustalta löydät kaiken tarvitsemasi P2E-pelaamisessa eteenpäin pääsemiseksi, kuten omat foorumit, live-chatit, arvostelut, pistetaulukot ja kokeneiden pelaajien jakamat kuumimmat GameFi -alfat.

Yksi Metacaden merkittävimmistä tavoitteista on houkutella GameFi-alan nerot jakamaan tietämystään muille. Siksi se tarjoaa MCADE-tokeneita kaikille, jotka jakavat arvosteluja, vinkkejä tai muuta arvokasta sisältöä yhteisön kanssa. Olitpa sitten kokenut ammattilainen tai P2E-aloittelija, voit ansaita auttamalla tekemään Metacadesta kokonaisvaltaisen paikan, jossa on mahdollista oppia lisää GameFi:stä ja sen avulla tienaamisesta.

Sisällön jakaminen on kuitenkin vain yksi lukemattomista tavoista, joilla Metacadessa voi ansaita. Tarjolla on usein arvontoja, turnauksia ja mahdollisuuksia lisätä P2E-tuloja testaamalla pelejä satunnaisesti Metacaden natiivin testausympäristön avulla. Lisäksi Metacaden työpaikkaportaalilla, jota odotetaan julkaistavaksi vuonna 2024, on kymmeniä Web3- ja pelialan johtavien tahojen julkaisemia avoimia työpaikkoja, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda uraa intohimonsa ympärillä.

Vuoden 2023 lopulla Metacade jakaa ensimmäisen Metagrantinsa, rahoitusvälineen, jonka avulla yhteisö voi valita, mitä pelejä se rakentaa. Prosessi on yksinkertainen: kehittäjät lähettävät ideansa kilpailevien projektien joukkoon, ja eniten ääniä kerännyt saa rahoitusta Metacadelta. Tämä ei ainoastaan edistä yhteisön sitoutumista ja omistajuuden tunnetta, vaan luo kehittäjille ruohonjuuritason fanikunnan ja antaa heille mahdollisuuden saada hankkeelleen rahoitusta, joka ei ehkä aiemmin olisi ollut heidän saatavillaan.

Metacaden tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi pelaajien omistamaksi virtuaaliseksi pelihalliksi. Tämän vision saavuttamiseksi se aikoo kehittyä hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) , kunhan se on täysin valmis. DAO:n avulla Metacaden käyttäjät voivat ehdottaa ja äänestää alustaan tehtävistä muutoksista, jotka yhteisön valitsemat johtajat toteuttavat. Lisäksi varmistaakseen luottamuksen ja eheyden yhteisön keskuudessa Metacade tulee vaatimaan, että kaikki kassasta tehdyt transaktiot edellyttävät useita allekirjoituksia ennen käsittelyä.

Kun GameFi-toimialan odotetaan nousevan 100 % vuotuiseen kasvuvauhtiin vuoteen 2025 mennessä ( Crypto.com ), näyttää Metacaden tilanne erinomaiselta vuodelle 2023. Sen yhteisölähtöinen filosofia ja suunnitelmat nousta keskitetyksi yhteisöksi kaikelle P2E:lle erottavat sen muista alustoista, ja tuhannet sijoittajat ovat samaa mieltä siitä, että Metacade voi olla vuoden 2023 huippukrypto. Metacade on vielä presalen ensimmäisessä vaiheessa, ja se on myynyt 1,25 miljoonan dollarin arvosta tokeneita lanseerauksensa jälkeen!

Osa tästä valtavasta investointikiinnostuksesta johtuu todennäköisesti siitä, että MCADE näyttää menestyvän paremmin kuin monet muut huippuhankkeet tähän aikaan. Kun kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, Metacade on paras krypto, jota kannattaa ostaa juuri nyt.

2. Binance Coin (BNB) – Kasvussa maailman suurimman kryptopörssin rinnalla

Binance Coin on maailman suurimpana ja suosituimpana kryptopörssinä tunnetun Binancen natiivi token. Kyseessä on monikäyttöinen hyödyketoken, jota käytetään eksklusiivisten ominaisuuksien ja etujen hyödyntämiseksi Binance-alustalla. Näitä voivat olla esimerkiksi alennetut kaupankäyntimaksut, ostosten tekeminen Binance Marketplacessä ja tokeneiden myyntiin sen Launchpadin kautta.

Perustamisvuodestaan 2017 lähtien BNB on säilyttänyt asemansa yhtenä parhaiten menestyneistä kryptovaluutoista. Marraskuussa 2017 saavutetusta 0,50 dollarin alarajasta 691,80 dollarin huippulukemaansa toukokuussa 2021 BNB:n arvo nousi lähes 140 000 %! Nykyisillä karhumarkkinoilla BNB:llä on kuitenkin vielä pitkä matka vuotta 2021 edeltäneisiin nousujohteisiin ukemiinsa.

BNB:n jatkuva suosio johtuu pääasiassa Binance-pörssin jatkuvasta menestyksestä ja suosiosta. Binancen käyttäjäkunnan kasvaessa myös BNB:n kysyntä kasvaa. Lisäksi Binance tulee todennäköisesti jatkossakin hallitsemaan Binancea, koska se on yksi luotetuimmista ja vakiintuneimmista toimijoista (jota Binance on hiljattain tukenut varantojen todistamisella ). Tästä syystä BNB on erinomainen valinta yhdeksi parhaista kryptoista ostettavaksi tällä hetkellä.

3. Ethereum (ETH) – Pirstaloimalla kohti 100 000 TPS rajapyykkiä

Ethereum on maailman suosituin älysopimusalusta, joka mahdollistaa tuhansien hajautettujen sovellusten (dApp), NFT-projektien ja kryptotokenien luomisen. Ethereumia kutsutaan toisinaan ”kryptojen kuningattareksi”, ja se on hyödyntänyt ensimmäisen toimijan etua hallitakseen älysopimusalaa. Vaikka monet kilpailijat ovat yrittäneet pudottaa sitä kärkipaikalta, ne eivät ole vielä pystyneet horjuttamaan Ethereumin mainetta.

Bankless Timesin tuoreessa artikkelissa on vaikuttavia tilastoja Ethereumista. Esimerkiksi noin 24,4 % kryptojen omistajista maailmanlaajuisesti omistaa ETH:ta, ja sen keskimääräinen päivittäinen transaktiovolyymi on noin 16 miljardia dollaria! Lisäksi Ethereumin tunnettuus on maailmanlaajuisesti 19,49 %, ja maailman väestöstä 2,38 % omistaa Ethereumia.

Vaikka Ethereumia on arvosteltu korkeista transaktiomaksuista, hitaista nopeuksista ja tuhlailevasta energiankulutuksesta, sen viimeaikainen siirtyminen proof-of-stake -järjestelmään ratkaisee nämä ongelmat. Yksi Ethereumin merkittävimmistä päivityksistä, jonka odotetaan ajoittuvan vuoden 2023 lopulle, on pirstaloiminen (sharding). Pirstaloiminen mahdollistaa Ethereum-verkon merkittävän skaalaamisen, mikä lisää transaktioiden nopeutta noin 15 transaktiosta sekunnissa (TPS) yli 100 000 TPS:ään. Tämä muutos voi laajentaa Ethereumin käyttömahdollisuuksia huomattavasti ja toimia katalysaattorina uudelle kryptojen käyttöönottoaallolle. Tämä tekee Ethereumista kolmanneksi houkuttelevimman vaihtoehdon niiden kryptojen joukossa, joita kannattaa ostaa nyt.

4. Ripple (XRP) – Vihdoinkin ratkaisu SEC vs. Ripple -jutulle?

Ripple on maksuverkko ja digitaalinen valuutta, joka on suunniteltu mahdollistamaan erityisesti rahoituslaitosten nopeat ja edulliset kansainväliset maksutapahtumat. Sen sijaan, että pankit käyttäisivät perinteistä SWIFT-pankkijärjestelmää, joka on hidas ja kallis, ne voivat Ripplen avulla toteuttaa lähes välittömiä maksuja, jotka maksavat vain sentin murto-osan.

Tämä innovaatio on varmasti vallankumouksellinen, mutta Ripplen pitkäaikainen riita SEC:n kanssa on varjostanut sen edistymistä. Vuoden 2020 lopulla SEC nosti kanteen Ripple Labsia, Ripplen kehittäjää, vastaan väittäen, että XRP:n myynti oli rekisteröimätön arvopaperitarjous. Sen jälkeen tuhannet Ripple-sijoittajat ovat liittyneet taisteluun SEC:tä vastaan.

Asianajajan ja Ripplen kannattajan John Deatonin mukaan asiassa pitäisi päästä sovintoon maalis-, huhti- tai toukokuussa. Koska Ripplen kannalta on useita lieventäviä tekijöitä ja SEC:n tapaus ei näytä vakuuttavalta, XRP tulee todennäköisesti selviytymään kiistasta voittajana. Lisäksi, jos päätös on Ripplen eduksi, XRP:n odotetaan nousevan räjähdysmäisesti yhdessä yössä, mikä tekee Ripplestä yhden top kryptoja ostaa sen massiivisen kasvun vuoksi vuonna 2023.

5. Chainlink (LINK) – Elintärkeä hanke lähes vailla kilpailua

Chainlink on hajautettu oraakkeliverkko, jonka tarkoituksena on tarjota turvallisia ja luotettavia tietoja älykkäille sopimuksille. Oraakkelit ovat kolmannen osapuolen palveluita, joiden avulla älykkäät sopimukset voivat käyttää ulkoisia tietoja, kuten tapahtumia ja sovellusrajapintoja, mikä parantaa huomattavasti lohkoketjuteknologian käyttömahdollisuuksia.

Chainlink voi esimerkiksi mahdollistaa rahoituspalveluille reaaliaikaisen hintatiedon käytön, jolloin monimutkaiset rahoitustuotteet voidaan automatisoida täysin. Tämä on ollut mahdollista useissa DeFi-hankkeissa, jotka edellyttävät Chainlinkiä toimiakseen, mukaan lukien MakerDAO, Aave ja Synthetix. Vaihtoehtoisesti Chainlink voi käyttää älykkäiden antureiden ja mittareiden tuottamia tietoja älykkäissä sopimuksissa käytettäväksi.

Tämä palvelu on elintärkeä krypton laajamittaiselle käyttöönotolle, mutta Chainlinkillä on hyvin vähän kilpailua. Sen lähin kilpailija on BAND Protocol – projekti, jonka markkina-arvo on alle kymmenesosa Chainlinkin ( CoinGecko ) markkina-arvosta. Chainlinkin asema johtavana hajautettujen oraakkeleiden tarjoajana näyttää horjumattomalta, sillä se on solminut monia nimekkäitä kumppanuuksia Googlen, Amazon Web Servicesin ja SWIFTin kaltaisten yritysten kanssa. Tästä johtuen se on viidenneksi paras krypto, jota kannattaa ostaa nyt.

6. Polkadot (DOT) – Voisiko DOT skaalautua 1 miljoonaan TPS:ään?

Polkadot on Ethereumin haastaja jonka tavoitteena on ratkaista lohkoketjuverkkojen yhteentoimivuusongelma. Kehittäjät loivat Polkadotin skaalautuvuutta ja joustavuutta silmällä pitäen, jotta se pystyisi helpottamaan erillisten sovellusten ja lohkoketjujen, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, välistä viestintää. Kuvittele ensin täplikäs polkadot-kuvio ja kuvittele sitten, että kaikkien pisteiden välillä on viivoja. Jos jokainen piste on yksittäinen lohkoketju, Polkadot on se, joka yhdistää pisteet.

Toisin kuin muut ensimmäisen kerroksen ratkaisut, Polkadot on rakennettu hajauttamista, nopeutta ja turvallisuutta silmällä pitäen. Vaikka muut lohkoketjut saattavat loistaa jollakin osa-alueella, vain harvat ovat pystyneet loistamaan kaikilla kolmella osa-alueella, toisin kuin Polkadot. Suuri osa tästä menestyksestä johtuu siitä, että Polkadot käyttää paraketjuja, jotka mahdollistavat tehokkaasti transaktioiden tapahtumisen samanaikaisesti, eikä peräkkäin.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Polkadot lanseeraa parathreadit, jotka parantavat huomattavasti sen skaalautuvuutta. Sen lisäksi, että lohkomisajat puolittuvat 12 sekunnista 6 sekuntiin, transaktioiden nopeuden pitäisi kasvaa satakertaisesta jopa tuhatkertaiseen. Tämä nopeuden kasvu nostaa Polkadotin 1 000 TPS:stä yli 100 000 TPS:ään ja mahdollisesti jopa miljoonaan TPS:ään, mikä tekee projektista vahvan kilpailijan Ethereumia vastaan. Nämä lupaavat luvut tekevät DOT:sta yhden parhaista kryptoista, joita kannattaa ostaa nyt.

7. Filecoin (FIL) – Tekoälyn tulevaisuuden voimanlähde?

Viimeinen valinta yhdeksi vuoden 2023 parhaista kryptoista on Filecoin . Filecoin on hajautettu tallennusverkko, jonka avulla käyttäjät voivat vuokrata käyttämätöntä kiintolevytilaa ansaitakseen FIL-tokeneita. Alun perin Filecoin luotiin ratkaisuksi keskitetylle tallennusteollisuudelle, joka on täynnä hintakeinottelua, petoksia, hakkereita ja sensuuria. Filecoin on kuitenkin käytännössä päinvastainen: markkinat määräävät hinnat, ja sen protokollan hajautettu luonne tarkoittaa, että luvaton pääsy ja sensuuri ovat käytännössä mahdottomia.

Kun tietojen tallennustarpeen ennustetaan vain kasvavan tulevina vuosina, Filecoin on täydellinen ratkaisu. Tiedon tallentaminen Filecoinin avulla maksaa murto-osan verrattuna Amazon Web Servicesin tai Microsoft Azuren kaltaisiin palveluntarjoajiin, eikä se vaadi uusien datakeskusten rakentamista. Filecoin voi pian hallita markkinoita, josta on kiittäminen tekoälyn nousua.

Tekoäly vaatii toimiakseen valtavia määriä dataa. OpenAI:n toimitusjohtajan Sam Altmanin mukaan ChatGPT:n yksittäisen vastauksen hinta on ”luultavasti yksinumeroisia senttejä” eli 10–100 kertaa enemmän kuin tavallisen verkkohaun hinta. Kustannukset heijastavat sitä, että tekoälyvastausten tuottamiseen tarvittava laskentateho (ja palvelimien määrä) on valtava. Siksi OpenAI:n kaltaiset yritykset voisivat käyttää Filecoinia tuotteidensa skaalaamiseen ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Kun tekoäly kasvaa nopeammin kuin aiemmin on ajateltu, tämä halvan massamuistin tarve voi tulla esiin ennemmin kuin myöhemmin, ehkä jopa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän seurauksena Filecon pitää todennäköisesti jatkossakin kiinni markkina-asemastaan hajautetun tallennuksen markkinoilla, ja se on yksi parhaista kryptoista, joita kannattaa ostaa nyt.

Metacade (MCADE) on paras krypto ostettavaksi juuri nyt

Vuoden 2023 kryptovaluuttamaailman tilannetta on vielä vaikea määrittää. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan kuitenkin hidastavan koronnostoja vuonna 2023, ja se voi merkitä kryptojen karhumarkkinoiden loppua. Jos näin tapahtuu, tämän listan seitsemän kryptovaluuttaa todennäköisesti nousevat raketin lailla, etenkin kun otetaan huomioon useat mainitut nousua vauhdittavat tekijät. Metacade erottuu joukosta kuitenkin vuoden 2023 kärkikryptona.

Metacadella on mahdollisuus räjähdysmäiseen kasvuun GameFi-alalla, koska sillä on useita yhteisöpohjaisia ominaisuuksia, joita pelaajat varmasti rakastavat. Kun tähän yhdistetään todistetusti hyvät kokemukset houkuttelevista investoinneista, on Metacadella oivat edellytykset menestyä vuonna 2023. Jos siis haluat päästä mukaan P2E-pelaamisen johtavaan yritykseen, lopeta etsiminen. Tutustu sen sijaan Metacaden presaleen ja katso, mitä kaikkea on tarjolla!

