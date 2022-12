7 parasta Play-to-Earn-kryptopeliä sijoittamiseen vuonna 2023

DappRadar ilmoitti hiljattain julkaisemassaan raportissa, että pelkästään vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä play-to-earn- ja metaversumipelit keräsivät 1,3 miljardia dollaria. Tämä on seurausta siitä, että näitä pelejä pelaa päivittäin lähes miljoona aktiivista pelaajaa. Luvut osoittavat, että play-to-earn-pelaaminen on jo alusta lähtien tarjonnut erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia, joita ei yksinkertaisesti voi jättää käyttämättä.

Jos sinua mietityttää, mistä play-to-earn-sijoittaminen kannattaa aloittaa, me autamme sinua. Tässä artikkelissa esittelemme sijoittajan näkökulmasta seitsemän parasta play-to-earn-kryptopeliä, jotta pääset ajoissa mukaan pelien vallankumoukseen. Katsotaanpa niitä hieman tarkemmin.

1. Metacade (MCADE) – Paras Play-to-Earn-sijoituksesi

Metacade on yhteisöllinen keskus, joka on rakennettu P2E-pelaamisen (play-to-earn) tulevaisuutta varten. Se ei ole peli itsessään, vaan Web3:n perimmäinen kohde, josta löydät uusimmat play-to-earn-pelit, ja jossa voit luoda yhteyksiä samanhenkisiin pelaajiin ja opetella parhaat keinot play-to-earn-tulojen maksimoimiseen.

Metacaden perusfilosofiana on auttaa pelaajia saamaan P2E-pelaamisesta mahdollisimman paljon irti. Siksi tarjolla onkin arvosteluja, pelien pistetaulukoita ja alan asiantuntijoiden alfatietoja, jotka auttavat ketä tahansa pelitaustasta riippumatta saavuttamaan jalansijaa tällä uskomattoman jännittävällä alalla. Kenties kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että Metacade haluaa auttaa pelaajia vaikuttamaan suoraan pelaamiinsa peleihin.

Kannustaakseen kokeneita pelaajia jakamaan tietämystään uusille pelaajille, Metacade palkitsee arvosteluja, alfoja ja muuta sisältöä julkaisevat pelaajat natiivilla MCADE-tokenilla kiitoksena panostuksesta. Vaikka olisitkin uusi tulokas play-to-earn-alalla, voit silti ansaita jakamalla ajatuksiasi pelaamastasi uudesta pelistä.

Metacade tarjoaa useita tapoja kasvattaa play-to-earn-tulojasi muutoinkin kuin vain jakamalla sisältöä ja opettelemalla parhaita käytäntöjä. Alustalta löytyy palkintoarvontoja ja turnauksia, joissa pääsee mittaamaan taitonsa muita Metacaden pelaajia vastaan ja voittamaan isoja palkintoja. Jos et malta odottaa pääseväsi pelaamaan uusimpia play-to-earn-pelejä, voit myös ansaita MCADE-tokeneita testaamalla uusia pelejä Metacaden kehittäjäyhteisön auttamiseksi.

Vuonna 2024 on mahdollista jopa löytää pysyvä työpaikka pelialalta Metacaden työpaikkaportaalin avulla. Täältä löydät osa-aikaisia testaajan tehtäviä, harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja pelistudioilta aivan pelaamisen ja tienaamisen eturintamassa.

Kun Metacadesta tulee yhteisö, joka tarjoaa joitain markkinoiden parhaista play-to-earn-peleistä, ydintiimi vetäytyy taka-alalle ja antaa yhteisön ottaa ohjat käsiinsä muodostamalla hajautetun autonomisen yhteisön (DAO) . Tästä eteenpäin MCADE:n haltijat äänestävät jokaisesta keskeisestä päätöksestä, kuten uusista ominaisuuksista, kumppanuuksista ja johtotehtävistä, tehden Metacadesta maailman ensimmäisen yhteisön omistaman virtuaalisen pelihallin.

Metacade on valmis hallitsemaan play-to-earn-pelialaa, sillä sen ideat liittyvät siihen, että Metacade on ykköskohde kaikelle Play-to-earn-pelaamiselle, yhteisöomistukselle ja joukkorahoitteiselle pelinkehitykselle. Tämä saa meidät kruunaamaan MCADE:n parhaaksi play-to-earn-kryptoksi, joka kannattaa ostaa, jos haluat päästä mukaan pelien vallankumoukseen heti alusta pitäen.

Metacade pyrkii kaikin mahdollisin keinoin nousemaan ykköskohteeksi kaikelle play-to-earn-pelaamiselle, yhteisöomistukselle ja joukkorahoitteiselle pelinkehitykselle, ja se onkin valmis hallitsemaan play-to-earn-pelialaa. Tämä saa meidät kruunaamaan MCADE:n parhaaksi play-to-earn-kryptoksi, joka kannattaa ehdottomasti ostaa, mikäli mielii päästä mukaan pelivallankumoukseen jo varhaisessa vaiheessa.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – tiimitaistelutyyppinen peli

Axie Infinity on yksi markkinoiden tunnetuimmista play-to-earn-peleistä. Axie Infinity on Pokémon-henkinen peli, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjun varaan. Pelaajat rakentavat kolmen axien joukkueen, joita käytetään taistelussa muita pelaajia vastaan ja joilla on mahdollisuus voittaa Smooth Love Potion (SLP)- ja Axie Infinity Shards (AXS) -tokeneita, joita voi myydä fiat-rahaksi. Ansaita voi myös suorittamalla tehtäviä, voittamalla tekoälyvihollisia seikkailussa sekä viljelemällä tärkeitä resursseja.

Axiet tallennetaan lohkoketjuun NFT:nä, ja niitä voi ostaa ja myydä Axie Infinity Marketplace -markkinapaikalla. Nykyään axieita on tarjolla kaikkein yksinkertaisimmista parin dollarin axieista harvinaisimpiin axieihin, joiden arvo on jopa satoja tuhansia dollareita. Pelaajat voivat hyödyntää axiensa ainutlaatuisia ominaisuuksia kasvattaakseen uusia, harvinaisilla ominaisuuksilla varustettuja axieita, jolloin niitä voidaan myydä voitolla.

Vuonna 2021 tapahtuneen suosion nousun jälkeen Axie Infinity on pysynyt yhtenä suosituimmista pelattavista peleistä, ja se houkuttelee edelleen satoja tuhansia kuukausittaisia pelaajia, jotka tienaavat miljoonia dollareita joka päivä. Pelin hallintatoken ja ensisijainen sijoitusinstrumentti AXS on toinen valintamme parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox on 3D-virtuaalimaailma, jossa pelaajat voivat rakentaa melkeinpä mitä tahansa – aivan kuten oikealla hiekkalaatikolla. The Sandbox on jaettu tuhansiin digitaalisiin tontteihin, joita edustaa LAND NFT. Käyttäjät ostavat LANDia ja muita pelin sisäisiä hyödykkeitä The Sandboxin kauppapaikalta SAND-tokenilla. Tätä LANDia käytetään sitten rahaksi muutettavien pelien, kokemusten ja sosiaalisten solmukohtien rakentamiseen, jotta muu The Sandbox -yhteisö voi olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Jos käyttäjät haluavat luoda omia uniikkeja esineitä, he voivat käyttää VoxEdit-työkalua ja suunnitella taidetta, autoja, vaatteita, hahmoja, hirviöitä sekä paljon muuta. Luodut esineet voidaan myydä markkinapaikalla voittoa vastaan tai käyttää Game Makerissa, The Sandboxin pelisuunnittelun plug-and-play-ratkaisussa.

The Sandboxista löytyy jo kymmeniä mukaansatempaavia elämyksiä, kuten Hell’s Gate, vEmpire ja Xalya Sanctuary, jotka kaikki on rakennettu VoxEditillä ja Game Makerilla. Tästä syystä SAND on kolmas ehdotuksemme parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – korttipohjaisia taisteluita ja pakkojen rakentamista

Splinterlands on keräilykorttipeli, jota voidaan pitää Magic: The Gatheringin lohkoketjuversiona. Jokainen kortti omistetaan NFT:nä, ja sitä käytetään osana suurempaa pakkaa kaksintaisteluissa muita pelaajia vastaan. Jos voitat tarpeeksi pelejä, voit nousta oman sarjasi pistetaulukon kärkeen ja voittaa korttipakkoja, joita voi päivittää, myydä ja jopa vuokrata muille pelaajille.

Voit myös ansaita pelin omaa valuuttaa, josta käytetään nimeä Dark Energy Crystals (DEC), suorittamalla tehtäviä ja voittamalla turnauksia, joita voit käyttää jälleen uusiin kortteihin. Joistakin näistä kaikkein harvinaisimmista ja tehokkaimmista korteista voi saada jopa tuhansia dollareita. Splinterlandsissa käytetään myös Splintershards (SPS) -tokenia – kyseessä on hallintotoken, jolla pelaajat äänestävät tulevista pelimuutoksista.

Splinterlands on yksi parhaista play-to-earn-peleistä, ja pelkästään viime viikolla sillä oli yli 300 000 aktiivista pelaajaa ( DappRadarin mukaan. Sen SPS-token onkkin neljäs valintamme parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

5. Alien Worlds (TLM) – Avaruuden ulottuvuuksien tutkimista

Alien Worlds on lohkoketjupohjainen peli, joka sijoittuu avaruuteen. Pelin päätavoitteena on louhia Trilliumia (TLM) ja samanaikaisesti suorittaa tehtäviä, taistella muita pelaajia vastaan ja kehittää pelimaata. Tätä maata löytyy pelin seitsemältä planeetalta, ja sitä voi louhia omaksi hyödykseen tai vuokrata muille louhittavaksi. Jokaisella planeetalla on oma DAO, ja TLM-tokenien haltijat voivat äänestää viikoittaisissa vaaleissa, kassan jakamisesta ja muissa päätöksissä, jotka vaikuttavat planeetan tulevaisuuteen.

Louhinnan aikana on myös mahdollisuus voittaa jokin pelin NFT:istä. Se voi olla esimerkiksi työkalu, ase tai kätyri, jota voi käyttää pelissä etenemiseen tai myydä markkinoilla. Pelaajat voivat ansaita näitä NFT:itä myös panostamalla TLM:nsä tietyn ajanjakson ajan. Mitä pidempi lukitus, sitä harvinaisempi NFT-palkinto on tiedossa.

Alien Worlds on markkinoiden suosituin play-to-earn-peli, joka on DappRadarin mukaan houkutellut viimeisen kuukauden aikana noin 650 000 aktiivista pelaajaa. Kun peli jatkaa nousuaan, näemme todennäköisesti TLM:n hinnan nousevan huomattavasti. Tieto tästä saa meidät asettamaan sen viidennelle sijalle yhtenäi parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

6. CryptoBlades (SKILL) – raidausta ja ranking-listoja

CryptoBlades on peli, jossa perinteinen roolipelaaminen yhdistyy kryptoelementtiin. Peli sijoittuu mystiseen maahan, jossa tavoitteena on taistella muita pelaajia vastaan, voittaa SKILL-tokeeita ja päivittää aseita listalla nousemiseksi. Jokaisella hahmolla on kirjo ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kestävyys ja voima, jotka antavat heille paremmat mahdollisuudet voittaa kaksintaisteluita. Lisäksi on mahdollista ostaa tai takoa uusia aseiden NFT:itä antaaksesi itsellesi paremmat mahdollisuudet taistella.

Kuten monissa muissakin roolipeleissä, voit myös liittoutua muiden pelaajien kanssa ja osallistua raideihin eli ryöstöretkille. Ne ovat tehtäviä, joissa tarkoituksena on kukistaa yksi pelin pomoista. Mitä korkeampi joukkueen yhteinen arvoaste on, sitä vaikeampaa voittaminen on. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että mahdollisuudet kunnon ryöstösaaliseen kasvavat. Tehtäviä voi myös suorittaa sijoituksen nostamiseksi, mikä puolestaan lisää pelaamisesta saatavia SKILL-palkkioita.

CryptoBlades on yksi johtavista play-to-earn RPG-peleistä, ja SKILL on kuudes valintamme parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

CryptoBlades on yksi johtavista play-to-earn RPG-peleistä, ja SKILL on kuudes valintamme parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin kannattaa sijoittaa.

7. Gods Unchained (GODS) – NFT:llä pelattavia korttipelejä

Gods Unchained on niin ikään vuoroperusteinen play-to-earn-korttipeli. Jokainen kortti on tallennettu NFT:nä Ethereumin lohkoketjuun, mikä tarkoittaa, että sitä voi ostaa ja myydä pelin markkinapaikalla GODS-tokenilla. Korteilla on laaja kirjo erilaisia ominaisuuksia, mikä lisää niiden harvinaisuutta ja mahdollistaa niiden myymisen jopa tuhansilla dollareilla kerrallaan.

Uusille pelaajille annetaan aluksi 140 korttia. Voittamalla taisteluita ja kapuamalla ylös tulostaulukoissa on mahdollista rakentaa tehokas pakka, jolla pystyy taistelemaan korkeammalle sijoittuneita pelaajia vastaan. Pelissä on mahdollista myös voittaa Fluxia eli pelin sisäistä valuuttaa, jota ei voi vaihtaa, toisin kuin GODSissa. Fluxia käytetään uusien korttien luomiseen ja olemassa olevien korttien parantamiseen, joilla voidaan kehittää pakkaa tai jotka voi myydä eteenpäin mehevällä voitolla.

Splinterlandsin tavoin Gods Unchained on saavuttanut uskollisen fanikunnan parantamalla korttipeligenreä. Kun mukaan on otettu digitaalinen omistus, Gods Unchained on menestynyt nopeasti yhtenä tämän genren johtavista peleistä. Senpä vuoksi GODS on seitsemäs valintamme parhaaksi play-to-earn-kryptoksi, johon kannattaa sijoittaa.

Kokonaisuutena paras Play-to-Earn kryptopeli: Metacade (MCADE)

Tällä listalla on nostettu esiin monia erinomaisia pelejä, jotka todennäköisesti menestyvät hyvin vuosien mittaan. Axie Infinityn ja The Sandboxin kaltaiset pelit ovat jo osoittaneet, että ne voivat houkutella suuria yleisöjä innovatiivisilla pelimekaniikoillaan, kun taas Splinterlandsin ja Gods Unchainedin kaltaiset pelit osoittavat, että vanhan pelimuodon parantaminen uudella teknologialla voi tuottaa uskomattomia tuloksia.

On myös olemassa riski, että joidenkin pelien suosio saattaa hiipua monistakin eri syistä. Siksi Metacade ei yksinkertaisesti voi sijoittua muualle kuin ykkössijalle parhaiden pelien listalla. Metacade luottaa menestyksensä siihen, että pelaaminen tulee kasvamaan kokonaisuutena – ei niinkään minkään yksittäisen pelin suorituskykyyn. Kun vanhat pelit katoavat ja uudet pelit liittyvät tähän nopeasti kasvavaan pelialaan, Metacade on kaiken keskipisteenä.

Kun otetaan huomioon, että Crypto.comin mukaan play-to-earn-pelaamisen odotetaan kasvavan kymmenkertaisesti perinteiseen pelaamiseen verrattuna vuoteen 2025 mennessä, Metacadella on otolliset edellytykset saavuttaa massiivisia voittoja lähivuosina sen suosion noustessa. Ei ole parempaa aikaa ostaa kuin juuri nyt.

Kun Metacaden presale on vielä sen ensimmäisessä vaiheessa, on 125 MCADE-tokenia mahdollista hankkia vain yhdellä dollarilla. Vertaa tätä kahdeksanteen vaiheeseen, jossa yhdellä dollarilla saa enää 50 MCADE-tokenia. Jos haluat yli kaksinkertaistaa pitkän aikavälin tuottosi Metacadella, kannattaa harkita vakavasti, voisitko mahdollisesti olla yksi tämän fantastisen projektin ensimmäisistä sijoittajista. Se voi olla hyvinkin yksi parhaista play-to-earn-kryptoista, joihin olet koskaan sijoittanut.