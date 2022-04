Aave (AAVE) on sijoittunut viiden parhaan suurimman krypto-omaisuuden joukkoon suorituskyvyllään mitattuna viimeisen kahden viikon aikana. Kolikko on ollut suuressa nousutrendissä ja itse asiassa onnistunut rikkomaan yli 200 dollaria, ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Joten, mihin hintatoiminta tulee liikkumaan tästä? Tässä joitain vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä:

Noustuaan kohti 230 dollaria, AAVE näyttää menettäneen nousuvauhtinsa

Kolikko on suurelta osin pysynyt sivusuunnassa viimeisen kahden päivän ajan

AAVE hylättiin myös ratkaisevalla 241,8 dollarin vastustasolla

Tietolähde: Tradingview

Tuleeko Aave löytämään vauhtia?

Hylätty 241,80 dollarissa oli suuri pettymys härille, jotka olivat onnistuneet nostamaan AAVE:n melko korkealle viimeisen 14 päivän aikana. Itse asiassa kolikko on sittemmin vetäytynyt ja sen arvo on nyt noin 231 dollaria. Odotamme härkien yrittävän rikkoa 241,80 dollarin hinnan lähipäivinä.

Vaikka tämä on vaikeaa hintakehityksen nykyisen pysähtymisen vuoksi, se ei ole mahdotonta. Tauko yli 241,80 dollarissa nostaa AAVE:n yli 261 dollarin ennen vastustusta. Tämä merkitsee 15 % nousua nykyisen hinnan yläpuolelle.

Tästä huolimatta uudelleenjäljityksen riski on edelleen erittäin suuri. Muista, että AAVE on suurelta osin noussut suurimman osan maaliskuusta. Korjaus on siksi suoritettava, ja sellaisena voimme nähdä voimakkaan jäljityksen, joka vie kolikon takaisin 210 dollariin. Jos hintatapahtuma kuitenkin pysyy yli 230 dollarin, lisää nousua on tiedossa.

Miksi AAVE kannattaisi nyt hankkia?

Uskomme, että AAVE:lla on vielä hieman nousuvauhtia jäljellä. Itse asiassa jyrkkä nousu kohti 260 dollaria on edelleen mahdollista. Ostamalla nyt, voit siis saada takaisin vähintään 20 % tuoton.

Alaspäin suuntautuvan taantuman riskiä ei kuitenkaan pidä jättää huomiotta. Jos härät eivät pysty pitämään hintaa 230 dollarin yläpuolella, kannattaa luultavasti odottaa, että hinta laskee takaisin 210 dollariin, tai sen tuntumaan, ennen ostamista.