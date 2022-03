Aave V3 saa johtavan DeFi-lainaajan laajentumaan Avalanchen, Ethereumin ja Polygonin ulkopuolelle.

Aave, yksi markkinoiden johtavista hajautetun rahoituksen (DeFi) alustoista, on julkistanut V3 -protokollansa.

Kolmannessa versiossaan, Aave laajentaa likviditeettipooliaan kuuteen muuhun lohkoketjuun, alusta kertoi tiedotteessa.

Ilmoituksen mukaan V3:n julkaiseminen mahdollistaa pääsyn lainausprotokollan ominaisuuksiin Avalanchelle, Polygonille, Fantomille, Optimismille, Harmonylle ja Arbitriumille. Näiden kuuden lohkoketjun lisäksi, Aave on asetettu ottamaan käyttöön protokollansa uusimman iteroinnin Ethereum-verkkoon.

"Aave V3 on seurausta jatkuvasta iteraatiosta, joka on seurausta yhteisön osallistumisesta ja ekosysteemin kasvusta", sanoi Stani Kulechov, Aave Companiesin perustaja ja toimitusjohtaja.

Kulechov lisäsi mitä DeFi-protokollalle on seuraavaksi tiedossa:

"V3 tuo uusia ja olemassa olevia Aave-yhteisön jäseniä osallistumaan Aave DAO:hun, joka muokkaa jatkossakin DeFin tulevaisuutta."

Aaven mukaan "V3 tuo uraauurtavia uusia ominaisuuksia, jotka ulottuvat pääoman tehostamisesta tehostettuun hajauttamiseen."

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

