ADA on pudonnut yli 11 % viimeisen viikon aikana

Yhä useammalla sijoittajalla on edessään realisoitumattomia tappioita Cardanon natiivin kolikon, ADA:n, hinnan laskettua takaisin kohti 1 dollarin psykologista tasoa, todettiin IntoTheBlockin rahaindikaattoriraportissa.

CoinMarketCapin mukaan kryptovaluutta käy tällä hetkellä kauppaa 1,01 dollarilla, laskien 2,89 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Avoimen lähdekoodin hajautettu julkinen lohkoketjualusta, Cardano, on nähnyt laskusuhdanteisen viikon. Sen hinnat ovat laskeneet yli 11 % maanantaista lähtien. Tämä on ajanut haltijat miinukselle, sillä ADA:n arvo on tällä hetkellä yli 64 % alempi kuin sen kaikkien aikojen korkein, 3,09 dollaria, syyskuussa 2021.

Yli 67 % ADA:n omistajista on tällä hetkellä veden alla, kun taas 25 % Cardanon sijoittajista tuottaa voittoa ja 9 % on nollapisteessä, raportissa selitettiin. Uhka ADA:n putoamisesta alle 1 dollarin uhkaa edelleen haltijoita, varsinkin jos kryptovaluuttojen nykyinen kehitystrendi jatkuu.

IntoTheBlock-indikaattori käyttää keskimääräisiä kustannuksia, joilla tokenit ostettiin, ja vertaa sitä nykyiseen hintaan raportoidakseen havaintojaan. Tämän analyysin mukaan 3,41 miljoonaa ADA-osoitetta on menettänyt, verrattuna niihin 1,25 miljoonaan osoitteeseen, jotka ovat edelleen vihreillä.

Indikaattori käytti myös tokenin säilytysaikaa indikaattorina osoittamaan, että yli 75 % ADA:n haltijoista omistaa tokenin yhdestä 12 kuukauteen. 11 % sijoittajista pitää valuutan hallussaan yli vuoden ja ovat siten edelleen voitollisia.

Pelot siitä, että ADA saavuttaa vuotuisen 0,80 dollarin alimman tason maaliskuussa 2022, ovat saaneet entistä suuremman määrän sijoittajista myymään.

Perustekijöiden kannalta Cardano näyttää kuitenkin edelleen vahvalta. Lohkoketjun dAppit odottavat Vasil hard forkin julkaisua kesäkuussa, ja verkon kysyntä on jatkanut kasvuaan SundaeSwap hajautetun pörssin (DEX) käynnistämisen jälkeen.