AEX listaa FLUX:in ja julkaisee 30 000 dollarin lahjan

AEX, yksi varhaisimmista digitaalisen omaisuuden pörsseistä, on listannut FLUX-tokenin, joka on julkaistu verkkosivuilla. FLUX/USDT spot-kauppapari avautuu 16. huhtikuuta klo 09.00 (UTC).

Seuraavat tapahtumat edeltävät virallisia avajaisia.

Talletustapahtuma

Talletustapahtuman aikana, käyttäjät voivat nettolataa minkä tahansa määrän FLUX:ia, ja palkinnot maksetaan nettolatauksen osuuden mukaan. Kokonaispalkintopotti vastaa 5 600 dollaria Global AEX Tokenissa (GAT). Palkinnot veloitetaan saapumisjärjestyksessä, niin kauan kuin tavaraa riittää.

FLUX-kauppakilpailu

Seuraava tapahtuma on FLUX-kauppakilpailu. Kaikki käyttäjät, joilla on transaktiokäyttäytymistä FLUX/USDT-valuuttavaihtoparissa, hyväksytään. Voittaja saa 3 000 dollarin arvosta GAT-tokenia. Lisäksi viidenneksi sijoittuneet jakavat 3 000 dollaria vastaavan GAT-token lahjan.

Telegram AMA -kampanja

Toiseksi viimeiseen tapahtumaan kuuluu 400 dollarin FLUX-palkinto, joka jaetaan kahdelle henkilölle. He kilpailevat AMA Q&A -vuorovaikutuksessa virallisessa AEX English Telegram -ryhmässä.

Lopuksi FLUX Official Group Promo, jossa FLUX:in virallisen ryhmän käyttäjät välittävät FLUX-tapahtumajulisteen projektiryhmälle ja täyttävät lomakkeen jakaakseen 200 dollarin FLUX airdrop -palkinnon.

Tietoja AEX:stä

Yhtenä maailman ensimmäisistä digitaalisista pörsseistä ,AEX on aina ollut ratkaisevassa roolissa token-kaupassa ja -kierrossa. Se on vähitellen kehittänyt asemaansa, markkinoiden koon kasvaessa, alkuperäisestä transaktioiden sovittajasta. Näin ollen erilaisia kryptovaluuttajohdannaisia on ilmaantunut valikoimaan viime vuosina. AEX:stä on tullut maailmanlaajuinen digitaalisen omaisuuden hallintapalvelun tarjoaja, joka kannattaa vakaata omaisuuden arvonnousua ja turvallista sijoittamista.

Tietoja GAT:sta

GAT on AEX:n lanseeraama globaali yleinen luottotoken. Sen kauppahinta oli 0,06 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 29,3 miljoonaa dollaria kirjoittamishetkellä.

Tietoja FLUXista

Flux heijastaa uusimman sukupolven skaalautuvaa hajautettua pilvi-infrastruktuuria. Sen sanotaan antavan käyttäjien kehittää, hallita ja luoda sovelluksia useille palvelimille.

Flux Ecosystem on täysin toimiva kokonaisuus hajautettuja laskentapalveluita ja lohkoketju-as-a-service -ratkaisuja, jotka tarjoavat yhteentoimivan, hajautetun, AWS:n kaltaisen kehitysympäristön.

FLUXin kauppahinta oli 1,48 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 11,6 miljoonaa dollaria kirjoittamishetkellä.