Alchemy Pay (ACH) näyttää siirtyneen tärkeään konsolidointivaiheeseen. Kolikko on liikkunut suurelta osin sivuttain sen jälkeen, kun se on ollut paineen alaisena viimeisen kahden viikon aikana. Mutta tästä huolimatta ACH on edelleen laskevassa trendissä, ja tämän katkaiseminen vaatii jotain erityistä. Tässä muutamia faktoja:

ACH on noussut erittäin laajalta vaihteluväliltä, mikä osoittaa villiä volatiliteettia.

Kolikko on yli 77 % verran alempana kuin sen vuoden 2021 kaikkien aikojen ennätys.

Se pysyy tärkeän 25 päivän SMA-linjan alapuolella, mikä viittaa lisäheikkouteen.

Tietolähde: Tradingview

Alchemy Pay (ACH) – milloin laskutrendi katkeaa?

On erittäin vaikea sanoa juuri nyt, milloin tai miten ACH katkaisee tämän laskutrendin. Loppujen lopuksi riskitekijöitä on aivan liikaa. Inflaation uhka, nousevien energian hintojen aiheuttama maailmantalouden romahdus ja Euroopan sota ovat joitakin tunnelmia heikentäviä tekijöitä.

Odotamme kolikon laskevan edelleen, ennen kuin se saavuttaa 0,032 dollarin tuen. Sen jälkeen härät voivat yrittää löytää mitä tahansa kysyntää. Kirjoitushetkellä ACH myi hintaan 0,039 dollaria. Siksi on vielä pitkä matka ennen kuin saavutamme pohjan.

Emme myöskään odota ACH:n nousevan lähiaikoina takaisin kaikkien aikojen ennätyksiinsä. Kolikko pysyy edelleen epävakaana ja voisi olla täydellinen lyhytkestoiseen treidaukseen. Tällä hetkellä ACH:n markkina-arvo on noin 160 miljoonaa dollaria, ja kaupan volyymi on edelleen erittäin alhainen.

Onko Alchemy Pay (ACH) kestävä?

Kryptopohjaisista maksuista tulee lähitulevaisuudessa valtavia. On paljon yrityksiä, jotka investoivat voimakkaasti näihin projekteihin, ja sellaisenaan Alchemy Pay (ACH) saa paljon kilpailua.

Mutta tämän ei pitäisi huolestuttaa sijoittajia. ACH on jo vakiinnuttanut asemansa sekä keskitetyssä että hajautetussa maksuekosysteemissä. Sillä on varmasti paljon potentiaalia tulevaisuudelle.