Algorand (ALGO) voisi nousta lähes 60 %

Algorandista (ALGO) on tullut yksi markkinoiden kestävimmistä huippukolikoista. Huolimatta kohonneesta paineesta, kolikko on onnistunut pitämään tärkeän tukialueensa. Nyt näyttääkin siltä, että hintatoimi on saavuttanut tärkeän risteyksen, joka voisi laukaista 60 prosentin rallin.

ALGO on löytänyt vahvan tuen 0,675 dollarin tasolla.

Kolikko on myös saavuttanut tärkeän likviditeetin ja tuen risteyskohdan.

Tämä voi laukaista massiivisen härkäjuoksun, jonka voitot ovat yli 60 % lähitulevaisuudessa.

Tietolähde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Mitä odottaa seuraavaksi

ALGOn avain tällä hetkellä on 0,675 dollarin tuki. Jos härät pystyvät pitämään tämän, edessä voi olla erittäin hyvä nousu.Tällä hetkellä Algorandin kauppa käy 0,693 dollarissa, mikä on suhteellisen korkea, verrattuna edellä mainittuun tukeen.

Vielä tärkeämpää on, että 0,675 dollarin tukivyöhykkeen alapuolella on ns. sell-stop-likviditeetti, joka muodostui vuoden 2021 puolivälissä. Kyseisestä likviditeetistä tulee entistä ratkaisevampi. Jos näin tapahtuu, on todennäköistä, että ALGO heilahtelee yli dollarin tai enemmän.

Tämä auttaa saamaan takaisin osan tappioista, joita kolikon on raportoinut viimeisen kahden kuukauden aikana. Loppujen lopuksi ALGOn arvo on edelleen 78 % alempi verrattuna marraskuun 2021 huippuihin.

Mutta siinä on myös haittapuoliriski. Vaikka ALGO menettäisi 0,675 dollarin tuen, 60 % ralli voi silti tapahtua. Ainoa tapa mitätöidä tämä nousutrendi on, jos kolikon arvo putoaa alle 0,62 dollarin.

Mitä seuraavaksi Algorandille (ALGO) on tiedossa

Massiivinen syöksy, jonka Algorand (ALGO) on kokenut, ei ole yllätys. Suuri osa siitä ei liity perustekijöihin, vaan enemmänkin laajempien markkinoiden paineisiin.

Kun tunnelmat alkavat kääntyä, ALGO saa takaisin loistopäivänsä. Kolikko voi itse asiassa nousta 5 dollariin vuoden 2022 loppuun mennessä. Se on siis sellainen, jota jokaisen sijoittajan olisi hyvä seurata.