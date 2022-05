Ilmoitettuaan, että siitä on tullut FIFA:n virallinen lohkoketju, Algorand aloitti villin nousun. Sen lisäksi, että se lisäsi arvoonsa lähes viidenneksen, sen kaupankäyntivolyymi nousi 386 %.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia, miten ja mistä ostaa Algorand, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Algorand nyt

Bitstamp

Maailman pisin standing Crypto Exchange. Vuodesta 2011 Bitstamp on tarjonnut turvallisen ja luotettavan kauppapaikan yli neljä miljoonaa ihmistä ja institutionaalisten kumppaneita.

Osta ALGO Bitstamp tänään

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta ALGO Binance tänään

Mikä on Algorand?

Algorand on hajautettu, itseään ylläpitävä, lohkoketjupohjainen verkko, joka tukee monenlaisia sovelluksia. Se on skaalautuva, turvallinen ja tehokas, mikä oikeuttaa FIFA:n päätöksen valita se viralliseksi lohkoketjukumppanikseen.

Algorand pystyy tukemaan laskelmia, jotka vaativat suoritustakuita uusien luottamuksen muotojen rakentamiseksi.

Algorand luotiin parantamaan tehokkuutta ja nopeutta, vastauksena Bitcoinin ja muiden vanhempien lohkoketjujen hitaisiin tapahtumiin.

Algorandilla on alhaiset transaktiomaksut. Se perustuu luvattomaan, proof-of-stake (PoS) -lohkoketjuprotokollaan, eikä siihen liity louhintaa tästä syystä.

Pitäisikö Algorand ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Algorand – hintaennuste

Price Prediction.netin mukaan Algorandin tulevaisuus on valoisa. Se nousee vähintään 1,36 dollariin vuonna 2023, mikä on lähes kaksi kertaa sen nykyiseen hintaan verrattuna. Se voi saavuttaa maksimitason 1,64 dollaria samaisena vuonna.

Vuonna 2024 sen arvo on vähintään 1,97 dollaria. Maksimitaso, jonka se voi saavuttaa, on 2,38 dollaria ja keskimääräinen kaupankäyntihinta 2,04 dollaria. Vuonna 2025 yhden ALGOn hinnan odotetaan nousevan vähintään 2,89 dollariin.

Algorand sosiaalisessa mediassa