Mikäli olet harkinnut Algorandin (ALGO ) lisäämistä portfolioosi, niin lähipäivät voivat tarjota kunnollisia ostomahdollisuuksia. Tämä koskee sekä lyhyt- että pitkäaikaista treidaamista. Ennen kuin siirrymme analyysiin, tässä tärkeimmät tosiasiat:

Algorand on kasvanut lähes 20 % viimeisen viiden päivän aikana

Noususuhdanne jatkuu, ja sijoittajat voivat ottaa siitä hyödyn

On olemassa useita ostoalueita, joita harkita ansaitaksesi kunnollisen tuoton

Tietolähde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Tarkkailtavat ostoalueet

Viime päivien nousun jälkeen Algorand on kohdannut massiivisen vastustuksen 0,90 dollarissa. Itse asiassa näyttää siltä, että hinta on pysähtynyt, mutta kolikko testaa jatkuvasti tätä vyöhykettä valtavalla tavalla. Odotamme jonkin verran nousuvauhtia, joka vie hintatoimen yli 0,90 dollarin.

Kun näin tapahtuu, olisi hyvä aika ostaa. Mutta jos et halua kohdata trendin kääntymisen riskiä, 1,10 dollaria on mahdollinen taso. 0,90 dollarin jälkeen 1,10 dollarin taso on ALGOn seuraava suuri testi. Jos kolikon arvo todellakin pystyy nousemaan sen yläpuolelle, se todennäköisesti nousee yli 1,40 dollarin myös lähitulevaisuudessa.

Tämä nousu kuitenkin mitätöityy, jos ALGO putoaa alle 0,80 dollarin. Emme kuitenkaan näe tämän tapahtuvan lähipäivinä, ellei laajemmilla kryptomarkkinoilla tapahdu jotain suurta.

Miksi Algorand (ALGO) pitäisi ostaa?

Algorandilla (ALGO) on kohdannut erittäin epävakaita aikoja sen jälkeen, kun se debytoi markkinoilla vuonna 2019. Kolikon ICO-hinta on pudonnut reilusti alle 2,40 dollarin. Mutta Algorandilla on edelleen paljon arvoa.

On todennäköistä, että kolikko saa takaisin osan tästä nousuvauhdista ja saa takaisin 2,40 dollarin hinnan ennen vuoden loppua. Tämä olisi yli 100 % nousu sen nykyisestä hinnasta.