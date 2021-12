AMPin livehinta oli tänään 0,056 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 142,8 miljoonaa dollaria. AMP on noussut lähes 10 % viimeisen 24 tunnin aikana. Täältä voit ostaa AMPin nyt.

AMPia on kuvattu uudeksi digitaaliseksi vakuudeksi, joka tarjoaa välittömiä, todennettavia takeita kaikenlaiselle arvonsiirrolle. Ampin avulla verkot, kuten Flexa, voivat nopeasti ja peruuttamattomasti suojata tapahtumat monenlaisiin omaisuuteen liittyviin käyttötapauksiin. Se väittää tarjoavansa suoraviivaisen, mutta monipuolisen käyttöliittymän todennettavissa oleviin vakuuksiin vakuusosioiden ja vakuuksien hallinnoijien järjestelmän kautta. Kun vakuusosiot voidaan määrittää vakuudeksi minkä tahansa tilin, sovelluksen tai jopa tapahtuman vakuudeksi ja kuljettamaan saldoja, jotka ovat suoraan todennettavissa Ethereum-lohkoketjussa, vakuudenhoitajat ovat älykkäitä sopimuksia, jotka voivat lukita, vapauttaa ja uudelleenohjata vakuuden näissä osioissa tarpeen mukaan.

Amp saattaa olla sijoittamisen arvoinen, mutta älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää. Se voi kumota voittonsa yhtä helposti.

Wallet Investor ennustaa, että AMPin hinta voi nousta 0,09 dollariin vuodessa. Tämä on lähes 50 prosentin ansaintapotentiaali yhdessä vuodessa. Vuonna 2026 yhden AMPin arvo on 0,22 dollaria.

