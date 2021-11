AMP nousussa Binance-listauksen jälkeen: mistä ostaa AMP:ia

AMP listattiin Binancessa viime viikolla, minkä jälkeen sen hinta nousi 0,06 dollariin. AMP:in livehinta on tänään 0,066 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 293 miljoonaa dollaria. Tokenin hinta on edelleen nousussa. Se nousi 0,28 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa AMP:ia, tämä opas on sinua varten.

AMP:ia on kuvattu uudeksi digitaaliseksi vakuudeksi, joka tarjoaa välittömiä, todennettavia takeita kaikenlaiselle arvonsiirrolle. Amp:n avulla verkot, kuten Flexa, voivat nopeasti ja peruuttamattomasti suojata tapahtumat monenlaisiin omaisuuteen liittyviin käyttötapauksiin.

Coin Quora on havainnut myös 58,24 RSI-indeksin (Relative Strength Index) 58,24, mikä tarkoittaa sitä, että kolikko on melkein ylimyyty. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Coin Quora ennustaa AMP:n arvon olevan 0,095 dollaria ensi vuoden loppuun mennessä nykyisen trendin vuoksi. Se ylittää 0,1 dollaria vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sitten se kokee pienen pudotuksen ja jatkaa kauppaa 0,095 dollarissa.

Did you know that Amp is the collateral that makes Flexa payments instant? More than $1.2 billion worth of $AMP is currently being staked by people all over the globe to back each and every Flexa payment. #Amp101 https://t.co/RahT5SNHLh pic.twitter.com/s27UTQp8pe

— Flexa (@FlexaHQ) June 7, 2021