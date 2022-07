KuCoin Token (KCS) on KuCoin Community Chainin (KCC) token.

KCS tarjoaa haltijoille kaupankäyntialennuksia, mahdollisuuden päivittäiseen passiiviseen tuloon ja muita bonuksia.

KuCoin ostaa ja polttaa KCS:n kuukausittain 10 % tuloistaan.

KCC:n lukittu kokonaisarvo on lähes 50 miljoonaa dollaria ja monia hajautettuja sovelluksia on kehitteillä.

Mikä on KCS?

KCS on KuCoin-alustan oma hyödyllisyystoken. Vuonna 2017 lanseerattu KCS kantaa erilaisia hyötyjä sen haltijoille. Ensinnäkin tokenia käyttävä elinkeinonharjoittaja nauttii kaasumaksuista 20 prosentin alennusta. Käyttäjä, joka omistaa enemmän KCS:ää, saa myös enemmän etuja, kun taas saatavilla on bonuksia, jotka on ankkuroitu sekä omistuksiin että laajemman KuCoin-pörssin kaupankäyntivolyymiin.

KCS on pohjimmiltaan veto KuCoin-pörssin puolesta. Jos KuCoin-pörssi kasvaa, myös KCS todennäköisesti kasvaa. KuCoin on CoinMarketCapin mukaan kolmanneksi suurin pörssi. Yli 8 miljoonaa käyttäjää 207 maassa ja oikeudenkäyttöalueella eri puolilla maailmaa käyttää KuCoinin palveluja, mukaan lukien satoja digitaalisia varoja ja kryptovaluuttoja.

Tarjottavien tuotteiden valikoima on laaja, mukaan lukien spot-kaupankäynti, marginaalikaupankäynti, P2P-fiat-kaupankäynti, futuurikaupankäynti, panostaminen ja lainaaminen. KuCoin ilmoitti myös marraskuussa 2018 20 miljoonan dollarin A-kierroksen rahoituksesta, johon osallistuivat IDG Capital ja Matrix Partners.

KuCoin myös ostaa KCS:ää takaisin jälkimarkkinoilta kuukausittain 10 prosentilla alustan tuloista. Tämä ostettu KCS poltetaan, mikä deflatoi tarjontaa. KuCoin on suorittanut jo 27 polttoa.

Lopuksi KCS:n deflaatiomekanismiin otetaan käyttöön EIP-1559 ja KCC:n maksumekanismi (perusmaksu + prioriteettimaksu), jotta KCS:n ekosysteemin kehitystä voidaan tukea paremmin. Näin polttoaineen perusmaksu mukautuu dynaamisesti KCC-verkon ruuhkautumisen mukaan.

KCS on listattu useissa paikoissa, kuten Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (entinen Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Pitämällä KCS:ää hallussaan sijoittajat saavat oikeuden osallistua tokenien myyntiin tokenien myyntiin KuCoin Spotlightissa, joka on KuCoinin tokenien lanseerausalusta.

KuCoin Spotlight on lanseerannut yli 20 hanketta, joista kohokohtia ovat muun muassa CWAR ja HOTCROSS.

Toiseksi BurningDrop on reilu tokenien jakelualusta, joka on tukenut monenlaisten lohkoketju-startupien tokenien jakelua, johon KCS:n haltijat voivat osallistua. Lukitsemalla tai nimeämällä kryptovaroja käyttäjät voivat lisätä laskentatehoaan tokenien lisäjakelua varten.

KuCoin-yhteisöketju

KCS-token on polttoaine, jolla KuCoin Community Chain toimii. KCC toimii panosvaltatodistus (Proof of Staked Authority, PoSA) -konsensusmekanismin avulla, ja sen suorituskyky on vankka, läpimeno on suuri, tapahtumakustannukset ovat alhaiset, viiveet ovat pienet ja turvallisuus ja vakaus ovat vahvat. Lisäksi PoSA auttaa pitämään lohkojen vahvistuksen keston 3 sekunnissa.

Ketjun lukittu kokonaisarvo on tällä hetkellä noin 50 miljoonaa dollaria, ja lompakko-osoitteiden määrä on yli 300 000.

KCC keskittyy seuraaviin aloihin:

Lohkoketjun perustyökaluketjun rakentaminen

Keskitetyn ja hajautetun yhdistäminen

Maailmanlaajuisen avoimen kehittäjäalustan rakentaminen

Hajautetun autonomisen yhteisön rakentaminen

Ketjujen välisten yhteentoimivuusprotokollien rakentaminen

Kapasiteetin laajentaminen lisäkuormituksen hallitsemiseksi

DeFi, NFT:t, Web3-projektit ja pelaaminen ovat myös KuCoin-ekosysteemin kohdealueita.

KCS:n hallintosäätiö

KCS:n hallintosäätiö vastaa KCS:n kehittämisestä, päätöksenteosta, investoinneista ja soveltamisesta, ja se työskentelee tällä hetkellä erilaisten keskitettyjen ja hajautettujen sovellusten tutkimuksen ja kehittämisen parissa.

Tulevaisuudessa KCS-ekosysteemi – johon kuuluvat KuCoinin ydintiimi, KCC GoDAO -säätiö, sijoituslaitokset, enkelisijoittajat ja KCS:n haltijayhteisön edustajat – luo tehokkaampia, itsenäisempiä ja yhteisöllisempiä protokollia ja työkaluja ja poistaa asteittain valtaa KCS Management Foundationilta.

Lopulta GoDAO-yhteisö ottaa hallinnoinnin kokonaan haltuunsa.

Muut KCS:n käyttötapaukset ja tulevaisuus

KCS:ää voidaan käyttää myös monenlaisten tavaroiden ja palvelujen ostamiseen verkossa ja sen ulkopuolella. Tätä tokenia tukevia kauppiaita ja digitaalisten maksujen tarjoajia sisältäviä kenttiä ovat muun muassa verkko-ostokset, hotellivaraukset ja verkkopelit.

Jotta KCS voi saavuttaa tavoitteensa, sen on tehtävä yhteistyötä KuCoin Exchange ja KCC:n kanssa kehittääkseen maksujärjestelmän, joka voi palvella käyttäjiään kaikkialla maailmassa. Tämän maksujärjestelmän pitäisi yhdistää kaikki hankkeet KCS:n ekosysteemiin. Sen pitäisi myös olla mukana lukemattomissa liiketoimissa, kuten johdannaiskaupassa, uusien kolikoiden lanseerauksissa, stablecoineissa, lainaamisessa, NFT-tapahtumissa ja KCC-ekosysteemin tapahtumissa.