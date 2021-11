Laaja-alainen analyysi useista parhaista altcoineista, joilla on eniten tulevaisuuden potentiaalia kertoo, että kasvu Oracle-protokollan ekosysteemissä voisi katalysoida massiivisia hinnannousuja LINK-tokenille.

Chainlinkin lisäksi Aaron uskoo, että Crypto.com (CRO), Injective Protocol (INJ), Sandbox (SAND) ja Binance Coin (BNB) tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. Hän huomauttaa, että kyseiset altcoinit ovat olleet vauhdissa verkon kasvun suhteen, ja kryptovaluuttamarkkinoiden uusin nousu on todennäköisesti kasvattanut ne uusiin huippuihin.

Chainlinkin hinta on laskenut lähes 20 % viimeisen seitsemän päivän aikana ja tällä hetkellä sen kaupankäyntiarvo on noin 28,31 dollaria. CoinGeckon mukaan tokenin arvo on romahtanut lähes 47 % sen jälkeen, kun se ylettyi kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaansa 52,70 dollarissa, 10. toukokuuta tänä vuonna.

Päivänsisäistä toimintaa tarkasteltaessa, LINK yrittää ravistaa karhuja 1,5 %:n nousulla, vaikka kokonaiskuvaa vaimentavat kryptovaluuttamarkkinoiden kattavat laskut.

Tästä huolimatta Arnold sanoo, että Chainlinkillä on potentiaalia nähdä jatkuvaa hintojen kasvua. 18. marraskuuta julkaistussa YouTube- videossa analyytikko huomauttaa, että olisi väärin ajatella, että LINK tulisi poistumaan.

"En usko, että Chainlink tulee katoamaan pian, etenkään kun tarkastellaan ekosysteemiä", hän sanoi.

Analyytikko sanoo, että 16. sijalle sijoittuva 13 miljardin dollarin projekti kasvoi valtavasti kolmannella vuosineljänneksellä ja että se sijoittuu selvästi useimpien saman lohkoketjupohjaisten protokollien alan hankkeiden yläpuolelle.

Marraskuun 15. päivänä LINK liikkui noin 34 dollarissa, ja ketjun tietoseurantalaite Santiment paljasti, että LINK-valaat käyttivät hyväkseen hinnan laskua, kasvattaakseen merkittävästi omistustaan.

🔗 There are currently 64 addresses that hold between 1M and 10M $LINK. In just the last 4 days, these whale wallets have added 1.89% of the #Chainlink supply to their cumulative bags. They're now up to 18.01% of the total supply, a new #AllTimeHigh held. https://t.co/8xnV848Y5Z pic.twitter.com/y5QtZRDoz0

— Santiment (@santimentfeed) November 15, 2021