Anchor Protocol (ANC) on kasvanut tänään, vaikka laajemmilla kryptomarkkinoilla on tapahtunut suurta myyntiä. Kolikon odotetaan edelleen menestyvän muita markkinoita paremmin seuraavan 24 tunnin aikana. Tässä joitain tärkeimmistä kehityssuunnista:

ANC on noussut lähes 13 prosenttia, vaikka laajemmilla markkinoilla on noin 7 prosentin pudotus

DeFi-protokollan TVL on myös kasvanut 2 % viimeisen 7 päivän aikana

Myös ANC:n kaupan määrä on kasvanut 300 % viimeisen 24 tunnin aikana

Tietolähde: Tradingview

Anchor Protocol (ANC) – Pystyykö se jatkamaan sitä?

Viimeaikainen 13 prosentin nousu 24 tunnissa on tervetullut yllätys ANC-sijoittajille. Laajempien markkinoiden menestyminen on aina hyvä merkki. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä suuntaus jatkuu pitkään. Itse asiassa odotamme voittojen olevan suhteellisen lyhytaikaisia, ellei tunnelma parane koko markkinoilla.

Tämän seurauksena voit odottaa ANC:n raportoivan voitoista seuraavien kahden tai kolmen päivän aikana, ennen kuin se lopulta vetäytyy ja seuraa laajempaa kryptoalaa. Anchor Protocol -protokollan pitäisi kuitenkin olla tutkallasi.

TVL:n hyppyä ei kannata ottaa kevyesti. Vuoden alusta lähtien DeFi-protokollien lukittu kokonaisarvo on laskenut jyrkästi. Se, että Anchorilla on tällä hetkellä edelleen lähes 17 miljardia dollaria TVL:ssä, on iso plussa.

Onko ANC hyvä sijoitus tulevaisuutta ajatellen?

Anchor Protocol on Terra-verkon suurin DeFi-protokolla. Sillä on myös yksi suurimmista lukituista kokonaisarvoista. DeFi-protokolla on myös edelleen tarjonnut alhaisen riskin tuottoa UST-talletuksille jopa 18 prosentin vuosituotolla. Näillä perusteilla on todennäköistä, että projekti kasvaa erittäin tasaisesti myös tulevaisuudessa. Siksi se on kannattava sijoitus DeFiin.