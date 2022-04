Jatketun rallin jälkeen ANC, joka on markkina-arvoltaan 93. suurin kolikko, alkaa kääntyä nousuun. Se oli menettänyt arvostaan lähes 10 prosenttia kirjoittamishetkellä.

Jos haluat tietää mikä ANC on, voisiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat ANC:n ostopaikat, olet tullut oikeaan paikkaan.

Mikä ANC on?

Anchor Protocol on Terran lainaus- ja lainanantoprotokolla, joka tarjoaa korkean tuoton stablecoin-talletuksille. Stablecoinien suosion nousu johti vastaavasti ANC-tokenien hinnan nousuun. Nämä voitot alkavat nyt hiipua.

Anchorin avullalainanottajat voivat muuttaa LUNA-vakuudet tuotanto-omaisuuksiksi, luopumatta hallinnasta. Lainanantajat voivat tallettaa UST:nsa ja ansaita houkuttelevia korkoja sijoituksilleen samalla, kun he hyötyvät alhaisesta volatiliteetista.

Anchor Protocol on houkutellut riskejä vältteleviä sijoittajia, jotka etsivät vakaita ja korkeatuottoisia sijoituksia, mikä lisää Terran stablecoinin UST:n kysyntää. Tämä edistää UST:n käyttöönottoa, ja sen jälkeen koko Terran ekosysteemin omaksumista DeFissä.

Pitäisikö ANC ostaa tänään?

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

ANC – hinnan ennuste

Coin Quoran mukaan ANC:in hintaennuste vaihtelee 2,89 dollarista 5 dollariin. He ovat positiivisia sen liikeradan auhteen ja ennustavat, että se voi pian saavuttaa 10 dollaria. Laskevin hintaennuste ANC:lle on 1,32 dollaria vuodelle 2022. Sen arvo on tällä hetkellä noin 3 dollaria.

