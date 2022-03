Andre Cronje lopettaa DeFi-alalla (taas)

Kryptovaluutta on dynaaminen toimiala, joka muuttuu valon nopeudella. Uusia kerroksia, projekteja ja tavoitteita ilmaantuu joka päivä. Kryptoalalla DeFi on yksi alan kiehtovimmista sektoreista.

Itse termi, "DeFi", keksittiin vasta kolme vuotta sitten, joten se on hyvin lapsenkengissä olevassa vaiheessa; se murtautui krypton "valtavirtaan" vasta kesällä 2020. Mutta tämän nopean muutoksen myötä, myös kitka on väistämätöntä. Näimme sen viikonloppuna, kun Andre Cronje, joka tunnetaan DeFin kummisetänä, poistui paikalta.

Jatkaa

Cronje on vaikuttava operaattori, ja hänen kykynsä käy ilmi krypto-harrastajien pettyneestä reaktiosta. Hänen pitkäaikainen kumppaninsa, Anton Nell, on myös jättämässä kryptoavaruuden. Kaksikko jättää noin 25 DA-sovellusta ja palvelua, joiden parissa he ovat työstäneet.

Ehkä näkyvimmät niistä ovat Fantom ja Yearn Finance, jotka putosivat 15 % ja 13 % uutisten myötä. Jotkut muut kolikot heiluivat enemmän (vasta viime viikolla lanseerattu Solidly menetti lähes kaksi kolmasosaa arvostaan), mikä osoitti yhteisön Cronjelle ja hänen kollegalleen antamaa kunnioitusta ja merkitystä.

Miksi lähteä?

Seuraavassa kaksi mahdollista syytä. Ensimmäinen ja todennäköisin on, että Cronje on ihminen. Ja ihmisissä on se, että olemme kaikki erilaisia. Cronje on kaikin puolin introvertti, uskomattoman lahjakas koodaaja, joka tykkää rakentaa asioita. Tietysti krypto toimii Internetissä, ja ihmiset Internetissä voivat olla… ei niin ystävällisiä (kohteliaasti sanottuna). Monien Telegram-, Twitter- ja Discord-tilien anonyymi luonne tarkoittaa sitä, että ihmiset saattavat muuttua aggressiivisiksi, ja kun raha on vaarassa, asenne valitettavasti pahenee. Yksi krypton mustista merkeistä on, että se on niin heimomainen ja keskustelut voivat usein käydä kiivaiksi. Cronje oli kaikin puolin yksinkertaisesti kyllästynyt olemaan syntipukki ja tyytymättömien sijoittajien kohde.

Se on ylivoimaisesti todennäköisin syy, miksi Cronje loikkasi. Hän on todellakin tehnyt niin ennenkin – lokakuussa 2020 hän sanoi CoinDeskille: "En rakenna enää mitään. Teen sen, koska olen intohimoinen, mutta jos ihmiset aikovat käyttää testiympäristöäni, sitten menettävät rahaa ja asettavat minut vastuuseen, se tarkoittaa, että minulle on ainoastaan riskejä eikä ollenkaan voittoja."

Raskas on pää, joka kantaa tuota kruunua.

Vaihtoehtoiset teoriat

Tietysti muitakin syitä voi olla, mutta ne ovat pelkkää spekulaatiota. On mahdollista, että Cronje pelkää sääntelyä tai oikeudellisia rajoituksia, kun DeFi-tila kehittyy kypsempään ja sääntelyelimet seuraavat edelleen tiiviimmin kryptoa. On paljon teorioita, joiden mukaan hän jatkaa toimintaansa nimettömänä. Hän varmasti rakastaa rakentaa asioita, ja hänellä on lahja. Tämänkaltaiset ihmiset eivät yleensä voi "jäädä eläkkeelle" tekemättä mitään, mutta sitten taas – olemme kaikki erilaisia. Kuka minä olen spekuloimaan, mitä hänen mielessään liikkuu? Se voi olla miljoona eri asiaa. Ehkä hän palaa, ehkä ei, mutta toistaiseksi aion uskoa hänen sanaansa ja olettaa, että hän on poistunut tilasta.

Seuraukset?

En usko, että tämä on se apokalypsi, jota monet reaktiot ehdottavat. Otetaan esimerkiksi Yearn Finance 13 %:n pudotuksensa jälkeen. Cronje ei ole työskennellyt Yearnilla yli vuoteen, vaikka palveluksessa on edelleen 50 kokopäiväistä työntekijää ja 140 osa-aikaista työntekijää. Kirjoitushetkellä markkina-arvo oli 700 miljoonaa dollaria, joten se on iso projekti. Tämä punainen kynttilä on minusta ylireagointia. Älkäämme unohtako, että Satoshi jätti Bitcoinin taakseen, ja se meni hienosti. Sama koskee Fantomia, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä 3,6 miljardia dollaria.

Loppujen lopuksi tilaa kutsutaan hajautetuksi rahoitukseksi, mikä tarkoittaa, että meidän ei pitäisi olla riippuvaisia yhdestäkään henkilöstä tai virastosta. Tietysti se on teoriassa hyvä asia, mutta kasvot sovellusten takana, joihin sijoittajat luottavat rahoillaan, auttavat luomaan jonkin verran luottamusta. Mutta en usko, että tämä on suuri ongelma Cronjen suuremmille projekteille. Toki pienempien kolikoiden (kuten yllä olevan Solidlyn) toipumisaika on vaikeampi, mutta kokonaisvaikutuksen kannalta DeFi-tilaan sen ei pitäisi olla vasaran isku.

Entäs DeFi nyt?

"DeFi Summerin" räjähdysmäisen kasvun jälkeen tilan kasvu on hidastunut, ja monet sijoittajat ovat hermostuneita. Suurin osa näistä projekteista ei ole vielä käynyt läpi pitkittyneitä karhumarkkinoita, ja DappRadar raportoi aiemmin tänä vuonna, että jos karhumarkkinat kestäisivät vähintään vuoden, 80 % DeFi-sovelluksista lakkaisi olemasta.

"Kryptotalveen asti DeFi DApps ei ole koskaan käynyt läpi sitä", raportissa todetaan. "He ovat kokeneet kolareita, mutta tämä tuntuu pitkittyneeltä. Todennäköisesti 20 % sovelluksista, joilla on 80 % alan arvosta, säilyy. Ja voimme nähdä, että protokollat, joita ei käytetä laajasti, katoavat."

TVL DeFissä on tällä hetkellä 195 miljardia dollaria, mikä on 24 % vähemmän kuin joulukuun alun 255 miljardia dollaria.

TVL DeFi-tilassa viime vuosina DefiLlaman kautta

Alan todellisten laajempien ongelmien ratkaisemisen tulisi olla etusijalla yhdestä kehittäjästä huolehtimisen sijaan. Todellinen kysymys, joka meidän on kysyttävä Cronjen "eroamisen jälkeen", ei ole se, mitä se tarkoittaa tietyille DeFi-sovelluksille, vaan se, ilmaiseeko se jotain ongelmallisempaa laajemmasta DeFi-avaruudesta yleensä. Minulla on tapana ajatella, että se tulee olemaan hyvä.