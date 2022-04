Kryptovaluuttojen markkina-arvo on lähellä 1,8 biljoonaa dollaria, kun se on lisännyt arvoonsa alle 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Laajemmat kryptovaluuttamarkkinat jatkavat elpymistään huonon viikon alun jälkeen. Markkinat ovat lisänneet arvoaan lähes10 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana, ja voi pian saavuttaa 1,8 biljoonan dollarin tason.

Bitcoin on noussut tänään yli 2 % tähän mennessä, ja sen kauppa on nyt yli 39 000 dollaria kolikkoa kohden. Se voi ylittää 40 000 dollarin psykologisen tason, jos markkinaralli jatkuu. Ether on edelleen yli 2 800 dollaria, lisättyään äskettäin alle 1 % arvoonsa.

Kuitenkin APE, Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) alkuperäinen token, on markkina-arvollaan mitattuna parhaiten menestynyt, 30:n parhaan kryptovaluutan joukossa. Apecoin on lisännyt arvoaan noin 10 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja se voidaan asettaa uusiin ralliin tulevina tunteina ja päivinä.

Tämän erinomaisen suorituskyvyn jälkeen, APE:sta on nyt tullut markkinoiden arvokkain metaversumiin keskittyvä token. APE on ohittanut MANA:n ja SAND:in, jotka ovat Decentraland- ja The Sandbox -ekosysteemien alkuperäiset tokenit.

Tarkasteltavat avaintasot

APE/USD-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa, kolikon jatkuvan nousujohteen ansiosta. Tekniset indikaattorit osoittavat, että APE pärjää tällä hetkellä muita tärkeimpiä kryptovaluuttoja paremmin.

Kirjoitushetkellä APE:n hinta on 20,12 dollaria kolikkoa kohden. MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa nousuvauhtia. 14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (48) osoittaa, että APE ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Jos ralli jatkuu, APE voi nousta kohti ensimmäistä suurta vastustasoaan, 22 dollaria, ennen päivän loppua. Se tarvitsee kuitenkin laajemman markkinoiden tuen, kohdistaakseen 25 dollarin psykologisen tason seuraavien päivien aikana.