Kirjoitushetkellä ApeCoinilla käytiin kauppaa hieman alle 16 dollarilla, ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli vaikuttavat 7,4 miljardia dollaria. Eilen token listattiin eTorossa.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa ApeCoin, tämä opas on sinua varten.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

ApeCoin on ERC-20-apu- ja hallintotoken, jota käytetään kannustamaan hajautettua yhteisön rakentamista web3:n lähestyessä. ApeCoinin loi Yuga Labs, joka on myös Bored Ape Yacht Club -projektin takana, joka tuskin kaipaa esittelyä.

ApeCoin luotiin palvelemaan kasvavaa APE-ekosysteemiä, jota APE Foundation tukee.

ApeCoinin haltijat äänestävät siitä, kuinka he käyttävät ApeCoin DAO -rahastoa ja hallitsevat itseään ApeCoin DAO:ta hallitsevan hajautetun hallintokehyksen kautta. Haltijat sopivat ehdotuksista ja APE-säätiö hallinnoi niitä.

ApeCoin DAO:n tavoitteena on kehittää ja ylläpitää APE-ekosysteemiä oikeudenmukaisella ja kattavalla tavalla, mikä antaa ApeCoinin haltijoille infrastruktuurin tehdä yhteistyötä luvattomien, avoimien hallintoprosessien kautta.

ApeCoin tarjoaa myös ekosysteemin osallistujille avoimen ja jaetun valuutan käytettäväksi ilman keskitettyjä välittäjiä. Ekosysteemirahasto saa 62 prosenttia kaikista ApeCoineista yhteisöaloitteiden tukemiseen.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, ApeCoin antaa pääsyn tiettyihin komponentteihin, joihin ei muuten olisi pääsyä, kuten eksklusiivisiin palveluihin ja peleihin. Se on työkalu, jolla kolmannen osapuolen kehittäjät voivat osallistua ekosysteemiin, sisällyttämällä tokenin peleihin, palveluihin ja muihin projekteihin.

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Wallet Investorin mukaan ApeCoin on huono, korkean riskin lyhytaikainen sijoitusvaihtoehto. He uskovat, että kaikki kolikkoon nyt tehdyt sijoitukset devalvoivat tulevaisuudessa.

Kuitenkin Digital Coin Price on melko nouseva kolikon suhteen. Alla on heidän hintaennusteensa seuraavalle viidelle vuodelle:

