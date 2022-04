ApeCoin noussut yli 10 % sijoittajien ja valaiden ostojen räjähdysmäisen kasvun ja Otherside-metaversumi projektin kasvavan suosion myötä. Kyseinen tapahtuma on saanut Apecoinin päättämään peruuttaa Otherside-huutokauppa.

Kirjoitushetkellä ApeCoinin kauppa käy 22,86 dollarissa, mikä on 13,39 % nousua sen jälkeen, kun se putosi päivittäisestä korkeimmasta 26,91 dollarista.

Yuga Labsin Otherside-huutokaupan peruuttaminen on ollut suurin syy siihen, miksi Yuga Labsin käynnistämän kryptovaluutan ApeCoinin hinta nousi tänään.

Yuga Labsin Otherside-huutokaupan peruutus

Yuga Labs Otherside-metaversioprojekti on perunut suunnitellun hollantilaisen huutokaupan Otherside-metaversioprojektin maa-alueen myynnistä. Päätökseen päädyttiin sen jälkeen, kun he eivät saaneet tasapainoa kaasumaksujen ja NFT:iden kysynnän välille.

Hollantilaisen huutokaupan tyyppisessä myynnissä hinnat määritetään sen jälkeen, kun on analysoitu kaikki mahdollisuudet, että kokonaistarjous saavuttaa korkeimman hinnan.

Otherside ilmoitti Twitterin välityksellä, että kaasumaksusota oli lisääntynyt hollantilaisen myynnin myötä. Spekuloitiin myös, että Otherdeedin (BAYC:n uusi projekti) NFT-painatuksen suuri kysyntä nostaisi kaasumaksuja entisestään, kun lyötyjen NFT:iden määrä kasvaa.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵. — OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022

Otherdeed NFT:n kaasumaksun alentaminen

Massiivisen kaasumaksun pienentämiseksi, on tarpeen pienentää korkeaa kaasumaksua heikentämättä NFT:iden laajaa jakelua, joten myynnin alkaessa vain 2 NFT:tä lompakkoa kohti on rajoitettu, mutta määrää nostetaan lyöntiprosessin edetessä.

Kunkin Otherdeed NFT:n hinta on 305 ApeCoinia (APE), ja 55 000 Otherdeediä on saatavilla Know Your Customer (KYC) -lompakoiden ostettavaksi, mutta käyttäjien on kuitenkin suoritettava KYC-tarkastus osallistuakseen myyntiin.

Kunkin NFT:n hinta oli esillä myös Othersiden teaser-videossa, ”305” luku on myös Miamin koodi.