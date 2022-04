Apecoin (APE) on kohdannut jatkuvan laskutrendin viimeisen neljän päivän aikana. Mutta tänään kolikko on noussut takaisin ja näyttää kääntäneen laskupaineen. APE ei kuitenkaan ole vielä tehty ja taputeltu. Lisää voittoja saattaa tulla, kun valaiden kerääntyminen jatkuu. Tässä tärkeimmät tosiasiat:

APE voisi lisätä arvoaan äskettäisessä härkäjuoksussa 22 prosenttia

Kolikko voi kuitenkin kohdata myyntipaineita 15 dollarin ylityksen jälkeen

APE on noussut 10 % viimeisen 24 tunnin aikana

Tietolähde: Tradingview

Apecoin – Nouseva kokoonpano

Saavutettuaan huippunsa 17,46 dollarissa maaliskuussa, APE on kamppaillut löytääkseen kunnon vauhdin. Sen sijaan kolikko oli alkanut liikkua alaspäin. Mutta näyttää siltä, että tämä laskusuuntaus on nyt kääntymässä. Itse asiassa APE nousi 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tämä äskettäinen härkäjuoksu voi laukaista 22 prosentin rallin, kun valaat jatkavat kolikoiden keräämistä. RSI osoittaa myös, että APE rakentaa vauhtia. Niin kauan kuin hinta on yli 10 dollaria tulevina päivinä, voimme odottaa lisää voittoja lähitulevaisuudessa.

Sillä on kuitenkin rajoitettu nousupotentiaali. Viime päivinä 14,23–15,98 dollarin vaihteluväli on osoittautunut vakavaksi myyntialueeksi sijoittajille. Emme odota tämän muuttuvan lähiaikoina. Vaikka 22 %:n nousu on hyvin mahdollista, APE todennäköisesti vetäytyy alaspäin heti, kun se osuu yllä olevaan myyntialueeseen.

Kuinka tästä asetelmasta voi hyötyä?

APE:lla ei tällä hetkellä ole suuria esteitä. Neljän peräkkäisen päivän jälkeen näyttää siltä, että kolikolla on parempi tuotto. Paras pääsyhinta on 11,5–12,5 dollaria. On todennäköistä, että APE ylittää 14 dollaria tulevina päivinä. Tämä olisi täydellinen aika myydä ja ansaita vähintään 15 % voittoa.