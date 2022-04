ApeCoinin hintaennuste: nouseeko APE yli 20 dollarin?

ApeCoinin hinnan merkittävä ralli jatkuu ekosysteemin kasvun jatkuessa. APE-tokenin arvo on 18,18 dollaria, mikä on lähellä kaikkien aikojen korkeinta, 19,50 dollaria. Se on noussut yli 147 % alimmalta tasoltaan 17. maaliskuuta, jolloin sen kokonaismarkkina-arvo oli yli 5,2 miljardia dollaria. Joten, onko ApeCoin hyvä ostos?

Miksi APE nousee?

ApeCoin on yksi uusimmista kryptovaluutoista. Se on Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) alkuperäinen token, joka on yksi alan suurimmista NFT-ekosysteemeistä. CoinMarketCapin mukaan sen kokonaismarkkina-arvo on 1,35 miljoonaa ETH:ia, joka on tällä hetkellä yli 3 miljardia dollaria. Sen Mutant Ape Yacht on myös noussut.

ApeCoinin hinta on noussut jyrkästi ekosysteemin kasvun kiihtyessä. Kehittäjät toivovat metaversaalisen alustan vauhdittavan ekosysteemin kasvua. Sijoittajat uskovat, että ekosysteemi lisää metaversumi- ja NFT-teollisuuden kasvua. Sen metaversumi-alusta tunnetaan nimellä Otherside.

Silti kolikon konsolidoituminen herättää huolta, koska yli 52 % kolikoista on sen sisäpiiriläisten hallussa. Suurin osa NFT-ostoista menee takaisin näille sisäpiiriläisille, jotka keräsivät viime kuussa 450 miljoonaa dollaria sijoittajilta. The Verge kommentoi muistiinpanossa:

”Itsejakoiset perustajat ja sijoittajat, hypekone ylikierroksilla sekä kasvava katkeaminen meille luvatun web3:n ja kryptopörsseissä kaupankäynnin kohteen välillä. Ja kun se tapahtuu, en olisi yllättynyt nähdessäni, että hajauttaminen on sen ensimmäinen uhri.”

ApeCoin – hintaennuste

Neljän tunnin kaavio osoittaa, että APE:n kurssi on ollut viime aikoina vahvassa nousutrendissä. Kolikko on onnistunut ylittämään tärkeän vastustason 15,50 dollarissa, mikä oli korkein taso maaliskuun 28. päivänä. Se on myös noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt hieman yliostetun tason alapuolelle.

Siksi on todennäköistä, että ApeCoinin hinta jatkaa nousuaan lähitulevaisuudessa, kun härät kohdistavat keskeisen vastuksen 20 dollariin.