Sen kasvu on ehkä alkanut hidastua, mutta se ei ole suinkaan hävinnyt. Lisäksi se on nousevan kolmion ulkopuolella ja lähestyy 15 dollaria per APE-token.

Jos haluat lisätietoja ApeCoinista ja haluat tietää parhaat paikat ApeCoinin ostamiseksi, olemme iloisia, että löysit artikkelimme.

Parhaat paikat ostaa ApeCoin nyt

eToro

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Osta APE eToro tänään Vastuuvapauslauseke

Nexo

Vuodesta 2018 Nexo on pyrkinyt tuomaan ammatillisia rahoituspalveluja digitaalisten varojen maailmaan. Hyödynnä joukkueen vuosien kokemus Fintechistä yhdessä Blockchain Technologyn voiman kanssa Nexo antaa miljoonia ihmisiä hyödyntämään Crypto omaisuuden arvoa, muokkaamalla uutta, parempaa rahoitusjärjestelmää.

Osta APE Nexo tänään

Mikä ApeCoin on?

ApeCoin on ERC-20 -hallinta- ja hyödyllisyystoken, jonka haltijat ovat itsehallinnollisia ApeCoin DAO:ta ohjaavan kehyksen kautta. APE-säätiö hallinnoi ehdotuksia, joista he sopivat.

Säätiö sai lahjaksi ainutlaatuisen NFT:n Yuga Labsilta, joka loi kuuluisan BAYC-sarjan sekä kaikki siihen liittyvät oikeudet. Jälleen ApeCoin DAO:n jäsenet päättävät kuinka käyttää tätä immateriaaliomaisuutta.

Kaiken kaikkiaan liikkeessä on miljardi APE-tokenia. Sitä lyödään kerralla ja kiinnitetään pysyvästi.

Hieman alle kolmannes laskettiin liikkeelle 17. maaliskuuta tänä vuonna, päivänä, jolloin ApeCoin lanseerattiin. Heidän määränsä kasvaa asteittain 48 kuukauden aikana, säännöllisin väliajoin.

Pitäisikö ApeCoin ostaa tänään?

ApeCoin voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina vastaan maalaisjärjellä.

ApeCoin – hintaennuste

Crypto Academy näkee ApeCoinin käyvän kauppaa 50–60 dollarian välillä tämän vuoden loppuun mennessä. He ennustavat, että se voi saavuttaa kaikkien aikojen korkeimman, 80 dollaria, vuonna 2022. Jos heidän ennusteensa pitää paikkansa, tämä ei läheskään ole APE:n loppu!

ApeCoin sosiaalisessa mediassa