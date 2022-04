ApeCoin, BAYC:n luoja Yuga Labsin token, jatkaa nousuaan. Coinbase tekee siitä elokuvaa, ja muutama päivä sitten alan johtava Bitcoin ATM-operaattori Coin Cloud ilmoitti APE:n lisäämisestä Coin Cloud Networkiin.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa ApeCoin, tämä opas on sinua varten.

Koska APE on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa APE nyt seuraavasti:

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien APE -kolikot.

ApeCoin on ERC-20:n hallinto- ja aputoken, jota käytetään APE-ekosysteemissä tehostamaan ja kannustamaan hajautettua yhteisön rakentamista web3:n eturintamassa.

ApeCoinin haltijat hallitsevat itseään hajautetun hallintokehyksen kautta, joka ohjaa ApeCoin DAO:ta, ja äänestää siitä, kuinka ApeCoin DAO Ecosystem Fund -rahastoa tulisi käyttää. APE-säätiö hallinnoi ApeCoin-haltijoiden hyväksymiä ehdotuksia.

Tokenin haltijat voivat osallistua ApeCoin DAO:hon. APE on jaettu ja avoin valuutta, jota voidaan käyttää ilman keskitettyjä välittäjiä. 62 % kaikesta ApeCoinista myönnettiin ekosysteemirahastolle, joka tukee ApeCoin DAO:n jäsenten äänestämiä yhteisölähtöisiä aloitteita.

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

FX Streetin mukaan viimeaikainen nousutrendi luo pohjan uudelle nousulle, joka voi nostaa APE:n kaikkien aikojen korkeimmalle, 17,46 dollariin.

Toisaalta kolmen tunnin kynttilänjalka lähellä 9,64 dollaria luo alimman tason ja mitätöi nousevan teesin.

