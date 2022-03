APE:n hinta on säilyttänyt noususuhdanteensa parin viime päivän ajan sijoittajien ihastuessa kolikkoon. Tänään suosittu räppäri Calvin Cordozar Broadus Jr (Snoop Dogg) julkaisi yhteistyössä räppäritoverinsa, Wiz Khalifan, kanssa uuden musiikkikokoelman.

NFT-kokoelman teemana oli BAYC ja ApeCoin (APE), nimeltään "Ape Drops 03: An 8th" , ja siinä oli kahdeksan kappaletta. Kokoelma on lyötiin Manifoldilla -monistolla.

Uutiset tulevat suoraan Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) omistajan, Yuga Labsin, kannoilla, jotka keräävät 450 miljoonaa dollaria siemenrahastoon, jota johtaa Andreessen Horowitz -niminen pääomasijoitusyhtiö.

Twiitissä Snoop Dogg ilmoitti myynnistä ja huomautti, että kappaleet ovat ostettavissa vain kaksi päivää, mutta käyttäjät voivat kuunnella kappaleita ennen ostamista. Jokainen ostos tehdään vain BAYC:n APE-tokenilla, joka julkaistiin viime viikolla airdropin kautta.

Lisäksi myynnissä on 8 000 NFT:tä, joiden jokaisen hinta vaihtelee 12 APE:sta 15 APE:hen, mikä tarkoittaa, että kokoelman hinta on 165–210 dollaria per token.

Julkkikset parveilevat NFT-teollisuudelle

Useat muusikot ovat hyödyntäneet NFT-teollisuutta. Artistit, kuten King Of Leonin ja Grimes, ovat jo julkaisseet NFT-droppinsa.

Snoop Dogg on ollut NFT-avaruudessa jonkin aikaa ja ansainnut nimen "Ape Drop" kolmannen kokoelmansa jälkeen. Räppäri on myös aktiivinen keräilijä OpenSeassa, jossa hän on julkaissut pari kokoelmaansa, kuten "Journey With the Dogg" yhteistyössä Crypto.comin kanssa.

Lisäksi Snoop Dogg on ollut mukana metaversumissa, jossa hän liittyi The Sandboxiin ja julkaisi 10 000 pelattavaa avataria virtuaalitilassa, minkä seurauksena Sandbox token, SAND, nousi rajusti.

Snoop Dogg ei kuitenkaan ole ainoa julkkis NFT-avaruudessa, vaan muut taiteilijat ovat aktiivisia NFT:n ostajia, kuten Justin Bieber, Eminem ja Gunna, jotka ovat myös julkaisseet kokoelmansa NFT-avaruudessa.

Urheilijat eivät myöskään ole jääneet jälkeen, kuten Lionel Messi ja Lebron James, joista jälkimmäinen on viime aikoina uskaltautunut NFT-avaruuteen. NFT-avaruuteen liittyvien kuuluisuuksien lisääntynyt määrä on johtanut NFT:n yleistymiseen.