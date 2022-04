Davion Labsin ApeX-protokolla, hajautettu, ei-säilytys, lupavapaa, sensuurin kestävä ikuisten johdannaisten projekti, on ilmoittanut, että se on ensimmäinen projekti suositun kryptopörssin, Bybitin, äskettäin julkaistulla Launchpad 2.0:lla.

Äskettäin uudistetun alustan avulla, käyttäjät voivat ostaa parhaiten toimivia tokeneita suoraan käynnistyslevyn kautta. Siinä on myös lottomalli, jonka avulla uusien projektien käyttäjät voivat voittaa tokeneita USDT:llä. Bybit tarjoaa innovatiivisia online spot- ja johdannaiskaupan palveluita, louhinta- ja panostustuotteita, NFT-markkinapaikan sekä API-tuen vähittäis- ja institutionaalisille asiakkaille.

Yritys on Oracle Red Bull Racing Formula 1 -kilpailutiimin, e-urheilujoukkueiden (NAVI, Astralis, Alliance, Virtus), Pro ja Oracle Red Bull Racing Esportsin sekä jalkapalloliiton joukkueiden (Borussia Dortmund ja Avispa Fukuoka) kumppani.

ApeX-protokolla tunnetaan kyvystään antaa käyttäjille mahdollisuus vaihtaa markkinoita mille tahansa tokenparille ja siirtää kryptojohdannaisia Ethereum 2 -lohkoketjussa, vaarantamatta yksityisiä avaimia ja käyttämättä välittäjiä.

ApeX-protokolla tarjoaa natiivin $APEX-tokeninsa avulla erilaisia etuja, kuten hallinnan, protokollan kannustamisen ja panostamisen. Sen siemenrahoituskierrosta johti Dragonfly Capital Partners, ja sitä tukivat muut merkittävät sijoittajat ja pääomasijoittajat, kuten Jump Trading, Tiger Global, Mirana Ventures, Kronos, M77 Ventures ja CyberX.

Kun ApeX on nyt Bybitin Launchpad 2.0:ssa, käyttäjät voivat tilata $APEX-tokenin, jonka enimmäismäärä on 1 000 000 000 joko BIT:llä tai USDT:llä. BIT on maailman suurimman hajautetun autonomisen organisaation, BitDAO:n, alkuperäinen token.

Osallistuaksesi arvontaan käynnistyslevyllä, vaaditaan käyttäjiltä vähintään 50 BIT tai 100 USDT. Vähimmäissumma antaa mahdollisuuden ostaa yhden arpalipun. Jokaiselle osallistujalle myönnetään yhtäläinen ja satunnainen mahdollisuus voittaa token-jako.

ApeX:n token tuli markkinoille aiemmin tänä vuonna, ApeX:n alkuperäisen NFT-kokoelman julkisessa myynnissä. Projektin NFT-haltijoille annettiin lisäetuja, kuten 8 %:n elinikäinen alennus transaktiomaksuihin ja $APEX:n allokointi. ApeX NFT:n hinta on tällä hetkellä 0,87 ETH, 0,45 ETH:n rahapajahinnasta, mikä merkitsee yli 40 prosentin nousua.