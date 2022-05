Vuonna 1905 perustettu Buenos Airesin pankki, Banco Galicia, sallii asiakkaidensa käydä kauppaa Bitcoinilla (BTC), Ethereumilla (ETH), XRP:llä ja USD Coinilla (USDC). Tämän mahdollistamiseksi, se on tehnyt yhteistyötä Lirium AG:n kanssa, joka tarjoaa plug & play -kryptoratkaisuja pankeille uuden palvelun mahdollistamiseksi.

Argentiina on korkean inflaation vuoksi, yksi parhaista maista kryptovaluuttojen käyttöönotossa. Deelin tietojen mukaan sillä on enemmän työntekijöitä, joille maksetaan digitaalista omaisuutta, kuin missään muussa maassa maailmassa. Niiden yritysten määrä, jotka antavat työntekijöilleen mahdollisuuden vastaanottaa maksuja kryptomuodossa, on kasvanut yli 340 % vain vuodessa, ja pienyritykset ovat pääasiallinen tekijä kasvavan käyttöönoton takana.

Banco Galicia on, kuten mainittiin, maan suurin yksityinen pankki. Se palvelee yli neljää miljoonaa yksityis- ja yritysasiakasta. Sillä on myös noin 600 konttoria ympäri maailmaa.

Pankki sallii käyttäjiensä ostaa ja myydä kryptoa, mutta ei salli heidän nostaa tai siirtää kryptoa, Liriumin toimitusjohtaja, Martin Kopacz, kertoi CoinDeskille ja lisäsi, että pankki tarjoaa myös talletustoiminnon. Kävi myös selväksi, että Banco Galicia aikoo ottaa palvelun käyttöön kaikille asiakkailleen toukokuun puolivälissä, Kopacz huomautti.

Lirium tekee yhteistyötä myös neljän muun argentiinalaisen rahoituslaitoksen kanssa, jotka suunnittelevat kryptokauppapalvelun käynnistämistä, Kopacz sanoi paljastamatta tarkkoja tietoja. Lisäksi Kopaczin mukaan Lirium työskentelee vastaavien integraatioiden parissa Brasiliassa ja Meksikossa.

Ei ainoa argentiinalainen pankki

Banco Galician päätös oli seurausta asiakaskyselystä, jonka mukaan 60 prosenttia vastaajista ilmaisi tarpeensa mahdollisuudesta ostaa kryptoa pankkialustan kautta.

”Se motivoi meitä vauhdittamaan tätä projektia. Pääasiassa nuoret pyytävät näiden ominaisuuksien lisäämistä”, sanoi Ariel Sanchez, pankin sijoitustuotteiden johtaja. Banco Galician lisäksi palvelun on käynnistänyt myös digitaalinen pankki Brubank SAU. Hitaasti mutta varmasti perinteinen rahoitus-sektori omaksuu bitcoinin ja muun kryptoalan.

Banco Galicia ei ole vielä valmis

Utelias käyttäjä kirjoitti Banco Galician Twitterissä kysyäkseen, onko palvelu jo saatavilla. Banco Galicia vahvisti tämän virallisen tilin kautta ja ilmoitti, että lisää sijoitusvaihtoehtoja lisätään.

Banco Galician käyttäjien ei kuitenkaan ole vielä mahdollista nostaa bitcoineja, etheriä tai muuta kryptoa alustalta. Bitcoinin lähettäminen omaan lompakkoon tai maksaminen muille käyttäjille ei siis ole vielä vaihtoehto. Banco Galiciassa on toistaiseksi kyse puhtaasti bitcoinista säästämiskeinona.

Argentiina 10 suurimman adoptiomaan joukossa

Chainalysis-lukujen mukaan, Argentiina on 10 suurimman kryptovaluuttojen käyttöönoton maan joukossa. Tämä ei ole yllättävää, koska Argentiinaa on vaivannut korkea inflaatio vuosia. Maa törmää valuuttakriisistä valuuttakriisiin ja on kokenut jopa yli 50 prosentin inflaation. Kaksi kolmasosaa kryptoon sijoittavista argentiinalaisista sanoo tekevänsä niin, suojatakseen säästöjään inflaatiota vastaan.

Kun myös perinteiset pankit hyppäävät kryptojunaan, on hyvä mahdollisuus, että Argentiinan käyttöönottoaste nousee entisestään. Molemmissa pankeissa on nyt mahdollista ostaa kryptoa samalla alustalla, josta käyttäjät voivat ostaa osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Aluksi Banco Galicia tarjoaa tämän palvelun vain käyttäjille, jotka saavat palkkansa pankkiin suoritetun talletuksen kautta.

Latinalaisen Amerikan bitcoin-vallankumous

Lirium on infrastruktuurin tarjoaja, joka auttaa muun muassa Banco Galiciaa kryptopalveluiden perustamisessa. Toimitusjohtaja, Martin Kopaczin, mukaan hänen yrityksensä työskentelee vastaavien toimijoiden kanssa, esimerkiksi Brasiliassa ja Meksikossa. Lisäksi se tekee yhteistyötä neljän argentiinalaisen pankin kanssa mahdollistaakseen krypton asiakkailleen. Joten Bitcoinilla menee hyvin Latinalaisessa Amerikassa.

Tässä suhteessa Bitcoin liikkuu nopeasti. Bitcoinien ostaminen on tulossa helpommaksi, ja kaikkialla maailmassa nouseva inflaatio varmistaa bitcoin-tarinan sujuvan leviämisen. Tällä hetkellä saattaa vaikuttaa siltä, että bitcoinin hinnalla ei mene hyvin, mutta täytyy muistaa, että maaliskuussa 2020 teimme nokkanousun noin 3 000 euroon. Tästä näkökulmasta katsottuna olemme edistyneet merkittävästi kahdessa vuodessa.