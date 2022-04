Kryptovaluuttamarkkinat ovat kehittyneet heikommin viime kuukausina, ja odotettavissa on pian laskevampaa kehitystä.

Kryptovaluuttapörssin BitMEXin entinen toimitusjohtaja, Arthur Hayes, uskoo, että kryptovaluuttamarkkinat laskevat edelleen vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Hän antoi kyseisen lausunnon maanantaina blogikirjoituksessaan . Hayesin mukaan globaalien osakemarkkinoiden heikko tila saattaa johtaa kryptomarkkinoiden romahtamiseen.

”Epämukava totuus, joka kummittelee kryptoa tällä hetkellä, on se, että krypto liikkuu lukossa velkapohjaisten, riskittömän omaisuusmarkkinoiden, kuten globaalien kehittyneiden markkinoiden osakkeiden, kanssa. Tämä on huolimatta lordi Satoshin uskollisten anojien kovasta työstä. He taistelevat luodakseen vastakertomuksen, joka perustuu teknologiseen totuuteen.”

Hayes väittää, että krypto liikkuu rinnakkain Yhdysvaltain teknologiaosakkeiden kanssa ja lisää, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa niihin negatiivisesti. Vaikka hän pysyy nousujohteisena kryptovaluuttojen hintojen suhteen pitkällä aikavälillä, hän ei ole optimistinen lyhyen aikavälin suoritusten suhteen.

Entisen investointipankkiirin mukaan, jos NASDAQ 100 putoaa, kryptovaluuttamarkkinat laskevat sen mukana. Hän esitteli erilaisia kaavioita, jotka osoittavat korrelaation perinteisten markkinoiden ja krypton välillä tukeakseen tätä ehdotusta.

Hayes uskoo, että NASDAQ 100 laskee Venäjän hyökkäyksen jatkuessa Ukrainaan.

”Maailmanlaajuinen kasvu hidastuu raaka-aineiden hintojen nousun seurauksena, Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jatkumisen ja mahdollisen kärjistymisen vuoksi, mikä vahingoittaa osakkeiden hintoja.”

Kryptovaluuttamarkkinat ovat toimineet heikommin viime kuukausina. Sen jälkeen, kun Bitcoin oli saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman, 69 044 dollarin, arvon marraskuussa 2021, se on menettänyt yli 40 % arvostaan.

Kryptovaluuttojen markkina-arvo saavutti marraskuussa kaikkien aikojen ennätyksen, 3 biljoonaa dollaria, mutta on nyt noin 1,8 biljoonaa dollaria. Bitcoin ja laajemmat kryptomarkkinat ovat suoriutuneet heikommin viime kuukausina, ja trendi saattaa jatkua jonkin aikaa.