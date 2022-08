Tämä vuosi on ollut toistaiseksi brutaali kryptovaluuttamarkkinoilla. Laskevan kehityksen joukossa on ollut joukko konkurssiin hakeutuneita keskitettyjä yksiköitä, joista merkittävin oli Celsius.

Laman levitessä koko alalle, on vain yksi tapa, jolla voit olla täysin varma Bitcoinisi (ja muiden kryptovaluuttojen) turvallisuudesta. Ja se on kylmäsäilytys – varoitin siitä päivästä, jolloin UST-tappi alkoi luistaa.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022