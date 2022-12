Asiantuntijat ennustavat: Metacaden hinta voi kolminkertaistua presalessa

Metacade on upouusi metaversumialusta, jossa yhdistyvät pelaamalla tienaaminen ja Web3- ja GameFi-maailman tarjoamat jännittävät mahdollisuudet. Koska sen natiivi token, MCADE, on juuri käynnistänyt presalensa, odottavat monet sijoittajat suuria voittoja.

Projektilla itsessään on hyvät edellytykset menestyä Web3:ssa ja laajentaa toimintaansa. Metacade kattaa useita teknologisen kehityksen avainalueita ja tarjoaa samalla erilaisia etuja yhteisön jäsenille. Kaiken kaikkiaan Metacadella on laaja arvolupaus, joka palvelee lukemattomia ihmisiä, ja innokkaat sijoittajat väittävät, että MCADE -tokenin arvo voi mahdollisesti jopa kolminkertaistua tulevien viikkojen aikana. Mutta kuinka paljon Metacade voi kasvaa? Katsotaanpa!

GameFi – pelaamisen rajojen koettelua

Termi GameFi on yhdistelmä pelaamista ja rahoitusta, sillä lohkoketjuteknologia on avannut uudenlaisen pelimaailman. Lisäksi pelaamisen ja ansaitsemisen yhdistelmän mahdollistaa kestävän likviditeetin luomisen pelitaloudessa. Tämä on jotain, mitä perinteiset pelit eivät yksinkertaisesti ole kyenneet saavuttamaan.

GameFi on lohkoketjuteknologian saralla nopeasti kasvava sektori. Integroidut markkinapaikat muodostavat perustan täysin toimivalle pelin sisäiselle taloudelle, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalisia omaisuuseriä saadakseen käyttöönsä pelillisiä ominaisuuksia ja räätälöitävissä olevia esineitä. Se on myös tila, jossa pelaajat voivat ansaita pelaamisen aikana

Nykyään yhä useammat innovatiiviset kehittäjät siirtyvät rakentamaan pelinsä ketjuun. Tulevaisuutta ajatellen onkin odotettavissa, että GameFi-ala kasvaa entisestään. Tällä hetkellä pelaaminen on monen miljardin arvoinen toimiala , ja pelaajiksi itseään kutsuu yli kolme miljardia ihmistä ympäri maailmaa. Nyt heidän kaikkien on mahdollista päästä käsiksi peleihin, jotka tarjoavat palkintoja digitaalisen valuutan muodossa.

Lohkoketjuun perustuva osto- ja myyntiprosessi on luonnollinen likviditeetin luoja GameFi-alustoille. Tätä likviditeettiä pelaajat voivat käyttää maksamiseen heidän pelissä viettämästään ajasta. Olivatpa palkkiot sitten saatu parantamalla taitoja, etenemällä tasolta toiselle tai voittamalla vastustajia, on play to earn -konsepti erittäin houkutteleva mahdollisuus pelaajille kaikkialla maailmassa.

Virtuaalisen todellisuuden arvo

Juuri nyt metaversumi on teknologisen kehityksen kehto. Siinä rakennetaan erilaisia virtuaalimaailmoja, joista jotkut on suunniteltu vapaa-ajan viettoon ja toiset työntekoon. Pääasiallisesti näitä luodaan massiivisia avoimen maailman pelejä varten, jotka saavat pelaajat uppoutumaan täysin sensaatiomaisiin digitaalisiin ympäristöihin.

Lohkoketjupelaaminen ja metaversumi kulkevat käsi kädessä. Itse omistettu digitaalinen omaisuus antaa käyttäjälle paremman kontrollin, ja metaversumi itsessään tarjoaa käyttäjille ennennäkemättömän mahdollisuuden syventymiseen. Näiden ominaisuuksien yhdistelmä luo lähes todentuntuisia maisemia, joissa pelaajat voivat tutkia, seikkailla – ja lohkoketjuteknologian ansiosta myös ansaita.

Yksi hanke, joka näyttää hallitsevan tätä tulevaisuuden alaa, on Metacade . Metacade-alustalla rakennetaan laajalle levinnyttä metaversumia, joka tarjoaa erilaisia arcadetyylisiä play-to-earn-pelejä sekä joitakin ainutlaatuisia etuja. Hanke on luonnostaan yhteisölähtöinen, ja sen tavoitteena on tarjota monia hyödyllisiä palveluja, jotka voivat auttaa laajentamaan GameFi- ja Web3 -maailmaa.

Mitä tarkalleen ottaen on Metacade (MCADE)?

Metacade on Web3-alusta, jonka on tarkoitus tulla P2E-pelaamisen ja Web3-pelaamisen keskipisteeksi. Se on eräänlainen online-pelihalli kryptoharrastajille. Metacadessa ei tietenkään ole vain yhtä peliä, vaan kokonainen pelien joukko. Mikä jännittävintä, jotkut näistä peleistä ovat Metcaden käyttäjien suunnittelemia ja kehittämiä.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa erilaisia Play-to-Earn -pelejä, hanke tarjoaa käyttäjille joitakin ainutlaatuisia ansaintamahdollisuuksia. Metacade pyrkii edistämään GameFi-sektorin jatkuvaa kasvua edistämällä yhteisökeskeistä lähestymistapaa uusimpien Play-to-Earn-pelien tekemisessä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan käyttäjät voivat jakaa tietämystään suosikkipeleistään, mukaan lukien tuoreimmat vinkit suorituskyvyn parantamiseen sekä kaikki parhaat niksit siihen, miten maksimoida ansaintamahdollisuudet pelaamisen aikana. Kiitoksena tietämyksen jakamisestaMetacade palkitsee käyttäjän MCADE-tokeneilla.

Erityisiä rooleja GameFi:ssä

Metacade-yhteisö saa myös käyttöönsä joitakin ainutlaatuisia työmahdollisuuksia. Jotkin parhaista nousevista GameFi -alustoista ilmoittavat testaustehtävistä Metacaden metaversumissa ja etsivät GameFi-harrastajia ja Web3:n alkuperäisiä kehittäjiä etsimään bugeja ja antamaan palautetta.

Tarjolla on uskomattomia mahdollisuuksia päästä käsiksi kuumimpiin peleihin ennen kuin ne julkaistaan virallisesti. Metacade-yhteisö voi pelata näitä pelejä ja ansaita MCADE-tokeneita palkkioksi palvelusta, jota he tarjoavat pelinkehitystiimeille.

Kannustaminen innovaatioihin

Metacade on myös sisällyttänyt ominaisuuden, jonka avulla GameFin parhaat innovaattorit voivat tuoda luomuksensa Web3-maailmaan. Rahoitus on olennainen osa kehitysprosessia. Varhaisen vaiheen rahoitus on ratkaisevan tärkeää, jotta pelit voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja toteuttaa täysin pelaajien haluamia ideoita.

Metagrants-ohjelma on suunniteltu auttamaan pelinkehittäjiä tässä prosessissa. Yhteisön jäsenet päättävät, mitä pelejä he haluaisivat eniten nähdä kehitettävän, ja äänestävät voittajaa, joka saa rahoituksen osana ohjelmaa. Tällä tavoin Metacade-yhteisö vaikuttaa suoraan GameFi-toimialan tulevaisuuteen, sillä se pääsee muodostamaan varhaisia suhteita innovatiivisiin kehittäjiin ja ojentamaan auttavan käden kehitysprosessin aikana.

Miksi Metacadella (MCADE) on niin merkittävä potentiaali?

Tällä hetkellä MCADE-token on merkittävästi alihinnoiteltu. Token on juuri aloittanut presalensa, joten varhaisilla sijoittajilla on loistava tilaisuus saavuttaa suuria voittoja, kun uraauurtavan metaversumimaailman kasvu jatkuu.

Hanke on saavuttanut vahvan jalansijan jatkuvasti laajenevien teknologiasektoreiden risteyskohdassa. Vuosien 2016 ja 2021 välillä kryptojen omistajien kokonaismäärä kasvoi alle viidestä miljoonasta lähes 300 miljoonaan . Tällöin puhutaan 59-kertaisesta kasvusta vain viidessä vuodessa.

Tuona aikana ala on nähnyt merkittäviä teknologisia parannuksia joillakin avainalueilla. dApp-ekosysteemit, kuten Ethereum ja Solana, ovat parantaneet transaktioiden nopeuksia, mikä edesauttaa Web3:n tulevaisuutta merkittävästi. Metacade palvelee Web3-käyttäjiä useilla tärkeillä tavoilla, yhdistää yhteisöä ja tarjoaa samalla lisäksi kryptopalkkioita.

MCADE:n hintaennuste

Metacade-projektista on kehkeytymässä merkittävä toimija metaversumissa, sillä se tarjoaa niin monia uskomattomia ominaisuuksia. Metacade-projekti on todella laaja-alainen, olipa kyse sitten innovatiivisista hajautetuista sovelluksista (dApps ), teknologian kehityksen edistämisestä metaversumissa tai yksinoikeudellisten ansaintamahdollisuuksien tarjoamisesta pelaajille arcadetyylisten pelien avulla.

Koska MCADE-tokenin presale on vasta alkamassa, kryptosijoittajat kaikkialla maailmassa ovat innokkaasti mukana. Asiantuntijakauppiaat odottavat 100–200 prosentin tuottoja, ja joidenkin mukaan tuotot voivat nousta jopa tätä korkeammiksi. Yksi asia on varma: MCADE-token on tällä hetkellä alihinnoiteltu. Se julkaistaan vain 0,008 dollarin hintaan tokenia kohden presalessa. Kaiken potentiaalisen arvon ansiosta se saattaa hyvinkin kilpailla maailman suurimpien GameFi-alustojen rinnalla tulevina vuosina.