Asiantuntijat optimistisia Metacaden ja EOS:n hintaennusteista vuosille 2023-2030

Kryptomarkkinoiden sijoittajat haluavat jättää rankan vuoden 2022 taakseen. Ensimmäisten merkkien mukaan karhumarkkinat saattavat olla hellittämässä, ja sijoittajat ovat kiinnittäneet huomionsa seuraavan isoon projektiin maksimoidakseen kryptotuotot tänä vuonna ja pidemmällä aikavälillä.

Vaikka EOS on kokenut merkittävää laskua vuoden 2018 huippulukemista, jotkut uskovat, että projekti saattaa nyt olla sellaisessa asemassa, että se voi kiivetä takaisin ylöspäin, ja useampi kuin yksi EOS:n hintaennuste heijastelee tätä suunnanmuutosta.

Uusi ja huomiotaherättävä GameFi-projekti herättää kuitenkin tällä hetkellä todellista kohua koko sijoitusmaailmassa. Metacade paistattelee sijoittamisen parrasvaloissa, kun voittoja etsivät sijoittavat ovat liittyneet mukaan polttavaan presaleen siinä toivossa, että he voivat varmistaa paikkansa omistajiaan odottavassa jännittävässä kyydissä.

Metacade voisi johtaa markkinoiden elpymistä, kun presale lähestyy loppuaan

Metacade innosti aluksi sijoittajia vuonna 2022 julkaistun merkittävän whitepaperin ansiosta. Siinä määritellään suunnitelma, jonka avulla Metacade voisi todella olla GameFi-liikkeen ytimessä, jonka monet analyytikot ennustavat kasvavan räjähdysmäisesti tulevina vuosina.

Tämä innostus on johtanut hankkeen presalen valtavaan suosioon, ja vain 16 viikossa on kerätty hämmästyttävät $10,1m miljoonaa dollaria. Sen jälkeen kiinnostus on jatkunut lähes taukoamatta, ja kokonaissumma kasvaa jatkuvasti, ja ennakkomyynti on nyt 6 vaiheessa.

Mikä on Metacade?

Metacade on eeppisten mittasuhteiden projekti, joka on luonut vakuuttavia suunnitelmia pelialan mullistamiseksi ja muuttamiseksi. Luomalla virtuaalisen P2E-pelihallin, se pyrkii luomaan pelaajille yhden luukun pelikohteen, jossa he voivat ottaa kaiken irti suosikkiharrastuksestaan ja ansaita samalla tuloja.

Rakentamalla planeetan suurimman P2E-pelihallin Metacade luo edellytykset sille, että se pystyy hallitsemaan GameFi-markkinoita tulevina vuosina. Vahva yhteisökeskeisyys yhdistettynä tuottaviin palkkioihin, jotka houkuttelevat kasvamaan edelleen, antaa alustalle hyvät mahdollisuudet laajentua nopeasti vuonna 2023 ja sen jälkeen.

Kuinka Metacade toimii

Metacade toimii MCADE-tokenilla, joka toimii ekosysteemin valuuttana. Sitä käytetään laajassa palkitsemisjärjestelmässä, jonka avulla pelaajat voivat ansaita kaikenlaisten pelien pelaamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Metacade sopii kaikille pelaajille riippumatta siitä, pelaavatko he mieluiten yksin, pelaavatko he sosiaalisesti ystävien kanssa vai yrittävätkö he voittaa yhteisön parhaat pelaajat kilpailuturnauksissa.

MCADE-token tukee myös panostamista, mikä tarkoittaa, että sijoittajia kannustetaan pitämään peliä pitkällä aikavälillä. Kun tarjonta on vain kaksi miljardia ja panostuspalkkiot maksetaan stablecoineina, jotta kiertävä tarjonta ei paisuisi, tokenin haltijat on selvästi otettu tarkkaan huomioon, kun suunniteltiin, miten merkki toimii koko alustalla.

Voiko EOS nousta sen vuoden 2017 tasolle?

EOS on kokenut muutaman vuoden tuskaisen tauon, ja vaikka projekti oli aikoinaan yksi kryptomarkkinoiden suosituimmista projekteista, se on sittemmin menettänyt valtaosan siitä vauhdista, joka sillä kerran oli. Haasteet liittyen kiellettyihin osoitteisiin ja ICO-petosten selvityksiin SEC:n kanssa ovat tuhonnut suuren osan sen vetovoimasta, mikä on näkynyt useimmissa EOS-hintaennusteissa jo jonkin aikaa.

Jotkut asiantuntijat sanovat nyt, että heidän mielestään nyt on täydellinen aika EOS:lle aloittaa hidas nousu takaisin aiempiin huippulukemiinsa, ja jos hanke alkaa saada vauhtia takaisin, hinta voi hyvinkin heijastaa lisääntynyttä optimismia.

Metacaden hintaennuste

Vaikka EOS:n hintaennuste on konservatiivinen, Metacaden ennuste on kaikkea muuta kuin varovainen. Koska projektin julkaisuja on suunniteltu myöhemmin vuodelle 2023, voimme odottaa käyttäjien kasvun aiheuttavan suuren määrän kysyntää MCADE-tokenille. Projektin valtavan vetovoiman perusteella sen odotetaan nostavan MCADE:n hintaa noin 50-kertaiseksi, aina yhteen dollariin asti sen yleisen julkaisun jälkeen.

Koska käyttäjien kasvu todennäköisesti jatkuu vielä vuosia, seitsemän dollarin arvo MCADE :lle vuonna 2025, ja joka nousee 15 dollariin vuoden 2030 loppuun mennessä, näyttää olevan minimi, jota useimmat sijoittajat odottavat hankkeelta.

EOS:n hintaennuste

Jos EOS:n pohja on saavutettu, se tekee EOS:n hintaennusteesta varmasti positiivisemman kuin mitä se on nähnyt vähään aikaan. Jos hanke kykenee kaappaamaan osan markkinoille saapuvista yrityskäyttötapauksista, vuonna 2023 EOS-tokenin hinta voi nousta kahteen dollariin, kun uusi kiinnostus iskee.

Jos se pystyy hyödyntämään tätä vauhtia, voimme nähdä EOS:n hinnan jatkavan nousuaan ja nousevan neljään dollariin vuoteen 2025 mennessä ja ehkä jopa huikeaan kymmeneen dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Metacade vaikuttaa olevan ylivoimainen sijoituskohde kaiken kaikkiaan

Vaikka EOS:lla saattaa olla edessään myönteisempiä aikoja kuin mitä se on aiemmin nähnyt, tuotot ovat edelleen hyvin vaatimattomia verrattuna Metacade-projektin tarjoamiin suuriin voittomahdollisuuksiin.

Kun MCADE:a on saatavilla rajallinen määrä presalessa ja altistuminen kasvaa jatkuvasti, kun sen vaiheet myydään loppuun, on selvää, että sijoittamisen ikkuna tähän mullistavaan projektiin sulkeutuu varmasti pian.